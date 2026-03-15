(TBTCO) - Tính đến 11 giờ 30 phút ngày 15/3/2026, theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội, tỷ lệ cử tri toàn thành phố tham gia bỏ phiếu đã đạt 70,09%, cho thấy sự quan tâm và trách nhiệm cao của nhân dân Thủ đô đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Theo Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội, cuộc bầu cử năm nay được tổ chức với quy mô lớn, bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực và công tác phục vụ cử tri.

Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội, Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, với 54 người ứng cử, để bầu 32 đại biểu Quốc hội khóa mới.

Trong khi đó, bầu cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội được tổ chức tại 31 đơn vị bầu cử, với 205 người ứng cử, để lựa chọn 125 đại biểu HĐND thành phố.

Ở cấp cơ sở, cuộc bầu cử đại biểu HĐND xã, phường diễn ra tại 831 đơn vị bầu cử, với 5.226 người ứng cử, để bầu 3.164 đại biểu.

Toàn thành phố có 4.098 khu vực bỏ phiếu với tổng số 6.033.660 cử tri tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Hà Nội: Hơn 70% cử tri đi bầu cử trước 11h30, nhiều khu vực đạt 100%.

Theo báo cáo, tính đến 11 giờ 30 phút, nhiều địa phương đã đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cao. Trong đó, xã Yên Xuân là đơn vị có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao nhất, đạt 88,99%; trong khi phường Hồng Hà có tỷ lệ thấp nhất với 64,50%. Đáng chú ý, đã có 127 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri trong danh sách đi bỏ phiếu.

Không khí tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thành phố diễn ra phấn khởi, trật tự và đúng quy định. Người dân Thủ đô tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm với đất nước và địa phương. Dư luận trong mhân dân đối với cuộc bầu cử và các ứng cử viên được ghi nhận tốt, thể hiện sự tin tưởng vào quá trình lựa chọn đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri.

Đến thời điểm báo cáo, không phát sinh tình huống bất thường trong quá trình tổ chức bầu cử. Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định. Bên cạnh đó, giao thông, thông tin liên lạc và điều kiện thời tiết trên địa bàn thành phố đều thuận lợi, tạo điều kiện để cử tri tham gia bỏ phiếu.

Các điều kiện vật chất - kỹ thuật phục vụ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu được chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm đúng quy định và phục vụ tốt cho cử tri thực hiện quyền bầu cử.

Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến trong ngày bầu cử, cập nhật tình hình và báo cáo theo quy định của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần trách nhiệm của cử tri, cuộc bầu cử tại Thủ đô được kỳ vọng tiếp tục diễn ra thuận lợi, dân chủ và đúng pháp luật trong suốt thời gian còn lại của ngày bầu cử.