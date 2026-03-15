Hà Nội: Hơn 1 triệu cử tri đi bỏ phiếu trong buổi sáng ngày bầu cử 15/3

(TBTCO) - Sáng 15/3, cùng với không khí sôi nổi trên cả nước, cử tri Thủ đô Hà Nội đã nô nức đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa mới và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tính đến 9 giờ sáng, toàn thành phố đã có hơn 1,01 triệu cử tri thực hiện quyền công dân, tại 4.098 khu vực bỏ phiếu.

Không khí bầu cử trang trọng, phấn khởi từ sáng sớm

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử TP. Hà Nội, công tác tổ chức ngày bầu cử được chuẩn bị chu đáo, đúng quy định. Các khu vực bỏ phiếu được bố trí thuận tiện, trang trí cờ hoa, khẩu hiệu, pano, áp phích trang trọng, tạo không khí phấn khởi cho cử tri đến thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Đúng 7 giờ sáng ngày 15/3, lễ khai mạc bầu cử được tổ chức đồng loạt tại 4.098 khu vực bỏ phiếu trên toàn địa bàn. Trước đó, 74 khu vực bỏ phiếu đã khai mạc sớm hơn theo quy định nhằm tạo điều kiện cho người dân có lịch sinh hoạt, làm việc từ sớm. Các điểm bỏ phiếu sớm đã ghi nhận 302.137 cử tri tham dự lễ khai mạc và bỏ phiếu.

Tại các khu vực bỏ phiếu, lễ khai mạc được tổ chức trang trọng, đúng trình tự. Trước khi bắt đầu bỏ phiếu, đại diện cử tri được mời kiểm tra và chứng kiến việc niêm phong hòm phiếu, bảo đảm tính công khai, minh bạch.

Không khí ngày hội toàn dân được thể hiện rõ khi từ sáng sớm, nhiều cử tri đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu. Đến 9 giờ, toàn thành phố ghi nhận 1.013.459 cử tri đã tham gia bỏ phiếu.

Trong buổi sáng ngày bầu cử, nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TP. Hà Nội cùng đại diện các sở, ban, ngành đã trực tiếp dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu tại nơi cư trú.

Cùng tham gia ngày hội bầu cử còn có các cán bộ lão thành cách mạng, gia đình có công với đất nước và đông đảo người cao tuổi. Đáng chú ý, toàn thành phố có hơn 39 cử tri trên 100 tuổi tham gia bỏ phiếu. Cử tri cao tuổi nhất năm nay 110 tuổi, thuộc xã Ba Vì, vẫn trực tiếp thực hiện quyền công dân của mình.

Hà Nội bầu 32 đại biểu Quốc hội và hơn 3.000 đại biểu HĐND cơ sở

Trong cuộc bầu cử lần này, Hà Nội tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp với quy mô lớn.

Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội, thành phố có 11 đơn vị bầu cử, bầu 32 đại biểu trong tổng số 54 người ứng cử.

Đối với bầu cử đại biểu HĐND thành phố, có 31 đơn vị bầu cử, bầu 125 đại biểu từ 205 người ứng cử.

Ở cấp xã, phường, toàn thành phố có 831 đơn vị bầu cử, bầu 3.164 đại biểu HĐND từ 5.226 người ứng cử.

Hệ thống phần mềm quản lý bầu cử của Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng được các xã, phường cập nhật thường xuyên theo từng khung giờ, bảo đảm việc tổng hợp, theo dõi tiến độ bỏ phiếu chính xác và kịp thời.



Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã tham gia bỏ phiếu tại nơi cư trú, khu vực bỏ phiếu số 17, phường Hà Đông.

Tuyên truyền sôi nổi, an ninh trật tự được bảo đảm

Trước và trong ngày bầu cử, công tác tuyên truyền được triển khai rộng khắp. Tại các tuyến phố, đường liên xã, thôn, xóm, hệ thống cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu được trang trí dày đặc. Hệ thống phát thanh công cộng liên tục phát các ca khúc về bầu cử, tạo không khí rộn ràng của ngày hội toàn dân.

Nhiều địa phương còn tổ chức các chương trình văn nghệ chào mừng, phát động các hoạt động thi đua, cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền về bầu cử. Trên nền tảng số, một số xã, phường xây dựng clip tuyên truyền pháp luật bầu cử, cung cấp bản đồ số các điểm bỏ phiếu và hướng dẫn cách thức bỏ phiếu cho cử tri.

Cùng với đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự được triển khai chặt chẽ. Công an thành phố và Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp với các địa phương xây dựng phương án bảo vệ, nắm bắt tình hình dư luận, đặc biệt tại các khu vực có dự án trọng điểm.

Nhờ sự chủ động và phối hợp liên ngành, đến thời điểm 9 giờ sáng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn thành phố được bảo đảm, không ghi nhận sự cố ảnh hưởng đến quá trình bầu cử.

Các cử tri trên địa bàn Hà Nội nô nức đi thực hiện quyền công dân tại các khu vực bỏ phiếu.

Các cử tri Thủ đô lựa chọn những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri để tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.