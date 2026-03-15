Bí thư Thành ủy Hà Nội dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại phường Ba Đình

(TBTCO) - Sáng nay (15/3), tại Khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đã diễn ra trang trọng.

Đại biểu Trung ương dự có Tổng Bí thư Tô Lâm; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khai mạc Ngày bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 2 phường Ba Đình, TP. Hà Nội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc.

Đại biểu TP. Hà Nội dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng; các đồng chí Thường trực Đảng ủy phường Ba Đình.

Cùng dự có các cử tri cao tuổi, đại diện cử tri là người đủ 18 tuổi (tham dự bỏ phiếu lần đầu), đoàn viên thanh niên, đại diện các tổ dân phố và cử tri Khu vực bỏ phiếu số 2 phường Ba Đình.

Ngay sau các nghi lễ trang trọng khai mạc cuộc bầu cử, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cùng các đồng chí lãnh đạo TP. Hà Nội, cử tri cao tuổi, cử tri lần đầu bỏ phiếu bầu cử đã bỏ những lá phiếu đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc (giữa) thực hiện bỏ phiếu.

Tiếp đó, cử tri trên địa bàn thuộc Khu vực bỏ phiếu số 2 phường Ba Đình đã lần lượt bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình./.