Công ty Thiết bị vệ sinh Viglacera bị phạt hơn 1,13 tỷ đồng, đình chỉ giao dịch 3 tháng

Theo đó, doanh nghiệp này bị phạt tiền hơn 1,13 tỷ đồng, tương đương 3% giá trị chứng khoán giao dịch tính theo mệnh giá, do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể, ngày 26/12/2025, Công ty Thiết bị vệ sinh Viglacera tổ chức có liên quan đến ông Lê Anh Tuấn đã mua 3.777.760 cổ phiếu TVA, tương ứng giá trị 37,78 tỷ đồng theo mệnh giá, nhưng không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin trước giao dịch theo quy định.

Ngoài hình thức phạt tiền, Công ty Thiết bị vệ sinh Viglacera còn bị áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán của công ty trong thời hạn 3 tháng. Hành vi vi phạm và mức xử phạt được áp dụng theo quy định tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP và Nghị định số 128/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành cũng ban hành Quyết định số 203/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây (trụ sở tại Tòa nhà HTT Tower, đường Phùng Hưng, Hà Nội). Tổng mức phạt tiền đối với doanh nghiệp là 107,5 triệu đồng do nhiều vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, công ty bị phạt 92,5 triệu đồng do không thực hiện công bố thông tin theo quy định. Doanh nghiệp đã không công bố trên hệ thống của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội các tài liệu gồm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2023, 2024 và 2025. Bên cạnh đó, công ty bị phạt thêm 15 triệu đồng do không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định pháp luật./.