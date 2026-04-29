Chứng khoán

Công ty Thiết bị vệ sinh Viglacera bị phạt hơn 1,13 tỷ đồng, đình chỉ giao dịch 3 tháng

Mai Tấn

20:49 | 29/04/2026
(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 211/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Một thành viên Thiết bị vệ sinh Viglacera (địa chỉ tại Tòa nhà Viglacera, Đại lộ Thăng Long, Hà Nội).
Theo đó, doanh nghiệp này bị phạt tiền hơn 1,13 tỷ đồng, tương đương 3% giá trị chứng khoán giao dịch tính theo mệnh giá, do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể, ngày 26/12/2025, Công ty Thiết bị vệ sinh Viglacera tổ chức có liên quan đến ông Lê Anh Tuấn đã mua 3.777.760 cổ phiếu TVA, tương ứng giá trị 37,78 tỷ đồng theo mệnh giá, nhưng không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin trước giao dịch theo quy định.

Ngoài hình thức phạt tiền, Công ty Thiết bị vệ sinh Viglacera còn bị áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán của công ty trong thời hạn 3 tháng. Hành vi vi phạm và mức xử phạt được áp dụng theo quy định tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP và Nghị định số 128/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành cũng ban hành Quyết định số 203/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây (trụ sở tại Tòa nhà HTT Tower, đường Phùng Hưng, Hà Nội). Tổng mức phạt tiền đối với doanh nghiệp là 107,5 triệu đồng do nhiều vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, công ty bị phạt 92,5 triệu đồng do không thực hiện công bố thông tin theo quy định. Doanh nghiệp đã không công bố trên hệ thống của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội các tài liệu gồm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2023, 2024 và 2025. Bên cạnh đó, công ty bị phạt thêm 15 triệu đồng do không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định pháp luật./.

Bài liên quan

Chủ tịch Hội đồng quản trị SJC, TKC bị xử phạt tiền và đình chỉ giao dịch chứng khoán

Chủ tịch Hội đồng quản trị SJC, TKC bị xử phạt tiền và đình chỉ giao dịch chứng khoán

Cổ phiếu Dầu khí Nam Sông Hậu vào diện đình chỉ giao dịch

Cổ phiếu Dầu khí Nam Sông Hậu vào diện đình chỉ giao dịch

Cổ phiếu VNI bị đưa vào diện cảnh báo và tiếp tục bị đình chỉ giao dịch

Cổ phiếu VNI bị đưa vào diện cảnh báo và tiếp tục bị đình chỉ giao dịch

Dành cho bạn

"Đại tu" Thông tư số 22/2019/TT-NHNN, nâng chuẩn quản trị rủi ro và tỷ lệ bảo đảm an toàn cho ngân hàng

"Đại tu" Thông tư số 22/2019/TT-NHNN, nâng chuẩn quản trị rủi ro và tỷ lệ bảo đảm an toàn cho ngân hàng

Nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế lên 1 tỷ đồng: Điều hộ kinh doanh mong chờ đã thành hiện thực

Nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế lên 1 tỷ đồng: Điều hộ kinh doanh mong chờ đã thành hiện thực

Khối ngoại “chốt lời” cổ phiếu Vingroup sau nhịp lập đỉnh

Khối ngoại “chốt lời” cổ phiếu Vingroup sau nhịp lập đỉnh

“Giao lộ di sản” Nam Đà Nẵng tăng sức hút nhờ cú hích hạ tầng, tiện ích

“Giao lộ di sản” Nam Đà Nẵng tăng sức hút nhờ cú hích hạ tầng, tiện ích

Chứng khoán phái sinh ngày 29/4: Chênh lệch dương trở lại, dòng tiền thận trọng trước kỳ nghỉ lễ

Chứng khoán phái sinh ngày 29/4: Chênh lệch dương trở lại, dòng tiền thận trọng trước kỳ nghỉ lễ

Chứng khoán ngày 29/4: Áp lực chốt lời gia tăng, VN-Index giảm điểm trước kỳ nghỉ lễ

Chứng khoán ngày 29/4: Áp lực chốt lời gia tăng, VN-Index giảm điểm trước kỳ nghỉ lễ

PGBank lãi quý I/2026 tăng gấp 3 lần nhờ thu nhập ngoài lãi bứt phá, dự phòng giảm sâu

PGBank lãi quý I/2026 tăng gấp 3 lần nhờ thu nhập ngoài lãi bứt phá, dự phòng giảm sâu

(TBTCO) - PGBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý I/2026 đạt 275,7 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ, hoàn thành gần 20% kế hoạch năm. Động lực tăng trưởng đến từ bứt phá của thu nhập ngoài lãi, cùng với việc giảm mạnh chi phí dự phòng.
MB báo lãi hơn 9.600 tỷ đồng quý I/2026, thu nhập lãi thuần lập đỉnh

MB báo lãi hơn 9.600 tỷ đồng quý I/2026, thu nhập lãi thuần lập đỉnh

MB ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý I/2026 đạt 9.628,4 tỷ đồng, tăng 14,8% cùng kỳ, chủ yếu nhờ thu nhập lãi thuần lập đỉnh và mảng dịch vụ tăng trưởng tích cực. Dư nợ cho vay hợp nhất đạt 1,12 triệu tỷ đồng, tăng 3,4% so với đầu năm, trong khi kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%.
Xử phạt Công ty Hoàng Phúc 177,5 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

Xử phạt Công ty Hoàng Phúc 177,5 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

(TBTCO) - Ngày 29/4/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 217/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (trụ sở tại Lạng Sơn) do nhiều vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Nhà đầu tư cần nắm vững quy định pháp luật khi tham gia thị trường chứng khoán

Nhà đầu tư cần nắm vững quy định pháp luật khi tham gia thị trường chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lưu ý một số quy định quan trọng mà nhà đầu tư cần tuân thủ khi tham gia thị trường chứng khoán, từ quyền, nghĩa vụ đến các hình thức giao dịch. Việc hiểu đúng pháp luật không chỉ giúp nhà đầu tư bảo vệ quyền lợi, mà còn hạn chế rủi ro và các vi phạm không đáng có.
Lợi nhuận trước thuế quý I đạt 472 tỷ đồng, FPT Retail hoàn thành 30% kế hoạch năm 2026

Lợi nhuận trước thuế quý I đạt 472 tỷ đồng, FPT Retail hoàn thành 30% kế hoạch năm 2026

(TBTCO) - Kết thúc quý I/2026 doanh thu hợp nhất của FPT Retail (mã ck: FRT) đạt 15.117 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ và hoàn thành 25% kế hoạch năm 2026. Lợi nhuận trước thuế đạt 472 tỷ đồng, hoàn thành 30% kế hoạch năm 2026.
Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ đạt hơn 70.000 tỷ đồng trong tuần qua

Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ đạt hơn 70.000 tỷ đồng trong tuần qua

(TBTCO) - Trong tuần từ 20/4 - 24/4, tổng giá trị giao dịch trên thị trường trái phiếu chính phủ đạt khoảng 76.200 tỷ đồng, giảm 17,4% so với tuần trước.
Chứng khoán phái sinh ngày 28/4: Giao dịch thận trọng khi VN30-Index gần ngưỡng 2.050 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 28/4: Giao dịch thận trọng khi VN30-Index gần ngưỡng 2.050 điểm

(TBTCO) - Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch giảm 2,7% so với phiên trước. Tuy vậy, các vị thế mới nắm giữ qua đêm vẫn được mở thêm. Khối lượng mở (OI) của hợp đồng này đạt 32.641 hợp đồng, tăng so với phiên trước.
Chứng khoán ngày 28/4: VN-Index tăng hơn 22 điểm, áp sát mốc 1.900 điểm

Chứng khoán ngày 28/4: VN-Index tăng hơn 22 điểm, áp sát mốc 1.900 điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay ngày 28/4 ghi nhận mức tăng hơn 22 điểm của VN-Index, nhưng động lực chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup. Độ rộng tiêu cực và thanh khoản suy yếu cho thấy dòng tiền vẫn tập trung cục bộ, chưa tạo được sự đồng thuận.
SACOMBANK lãi hơn 2.100 tỷ đồng quý I/2026, tăng mạnh chi phí dự phòng gấp 10 lần

SACOMBANK lãi hơn 2.100 tỷ đồng quý I/2026, tăng mạnh chi phí dự phòng gấp 10 lần

Agriseco đặt mục tiêu lợi nhuận tăng hơn 10%, kỳ vọng khai thác lợi thế hệ sinh thái Agribank

Agriseco đặt mục tiêu lợi nhuận tăng hơn 10%, kỳ vọng khai thác lợi thế hệ sinh thái Agribank

Quảng Ninh thí điểm mô hình Kiosk thông minh, thúc đẩy hành chính công số

Quảng Ninh thí điểm mô hình Kiosk thông minh, thúc đẩy hành chính công số

Hải Phòng sẽ tổ chức sơ kết 1 năm sắp xếp đơn vị hành chính các cấp gắn với vận hành chính quyền 2 cấp

Hải Phòng sẽ tổ chức sơ kết 1 năm sắp xếp đơn vị hành chính các cấp gắn với vận hành chính quyền 2 cấp

MSB giữ đà tăng trưởng lãi thuần, báo lãi gần 1.900 tỷ đồng quý I/2026

MSB giữ đà tăng trưởng lãi thuần, báo lãi gần 1.900 tỷ đồng quý I/2026

Biến động địa chính trị nâng đỡ giá vàng, song thị trường "rung lắc" vì nhà đầu tư lớn bán ra

Biến động địa chính trị nâng đỡ giá vàng, song thị trường "rung lắc" vì nhà đầu tư lớn bán ra

HDBank đạt 6.107 tỷ đồng lợi nhuận quý I/2026, hiệu quả sinh lời cao trên nền vốn mạnh

HDBank đạt 6.107 tỷ đồng lợi nhuận quý I/2026, hiệu quả sinh lời cao trên nền vốn mạnh

Ngày 27/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu giằng co sau mùa thu hoạch

Ngày 27/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu giằng co sau mùa thu hoạch

Tuần quyết định quan trọng của các ngân hàng trung ương

Tuần quyết định quan trọng của các ngân hàng trung ương

Ngày 28/4: Giá tiêu neo ở mức cao, cà phê tăng 2 tuần liên tiếp

Ngày 28/4: Giá tiêu neo ở mức cao, cà phê tăng 2 tuần liên tiếp

Ngày 28/4: Giá heo hơi tăng tại một địa phương ở miền Trung

Ngày 28/4: Giá heo hơi tăng tại một địa phương ở miền Trung

Hạ lãi suất, ngân hàng "xoay trục" nguồn vốn

Hạ lãi suất, ngân hàng "xoay trục" nguồn vốn

Tỷ giá USD hôm nay (28/4): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ, USD tự do tăng mạnh 100 đồng sau chuỗi giảm

Tỷ giá USD hôm nay (28/4): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ, USD tự do tăng mạnh 100 đồng sau chuỗi giảm

Ngày 29/4: Giá cà phê giảm đồng loạt, hồ tiêu ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 29/4: Giá cà phê giảm đồng loạt, hồ tiêu ở mức 142.000 đồng/kg

Thị trường dầu mỏ ra sao sau “cú sốc” UAE rút khỏi OPEC?

Thị trường dầu mỏ ra sao sau “cú sốc” UAE rút khỏi OPEC?

