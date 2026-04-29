Quảng Ninh thí điểm mô hình Kiosk thông minh, thúc đẩy hành chính công số

Mô hình Kiosk thông minh được triển khai thí điểm tại 9 đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, gồm Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các Trung tâm Phục vụ hành chính công tại Cô Tô, Vân Đồn, Hồng Gai, Hà Lầm, Quảng Yên, Đông Triều, Cửa Ông và Tiên Yên. Tổng cộng 10 Kiosk thông minh do Agribank tài trợ được đưa vào vận hành trong giai đoạn thí điểm. Hệ thống có các tính năng chính như cấp bản sao số, hỗ trợ số hóa, đối chiếu tài liệu và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến ngay trên thiết bị.

Nếu trước đây, khi thực hiện thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính, người dân thường phải chờ đợi do số lượng hồ sơ phát sinh lớn. Quy trình thủ công đòi hỏi cán bộ phải đối chiếu bản gốc, bản sao, ký, đóng dấu và trả kết quả, tạo áp lực không nhỏ cho cả người dân và đội ngũ cán bộ hành chính. Với Kiosk thông minh, người dân có thể trực tiếp quét giấy tờ bản gốc, hệ thống tự động nhận diện, kiểm tra tính hợp lệ, xác thực thông tin và chuyển cán bộ xử lý, cấp bản sao điện tử hợp pháp chỉ trong vài phút.

Kiosk thông minh có các tính năng chính như cấp bản sao số, hỗ trợ số hóa.

Việc ứng dụng Kiosk thông minh được kỳ vọng giúp rút ngắn thời gian xử lý mỗi hồ sơ chứng thực từ khoảng 15 phút xuống còn 3-5 phút. Đây là thay đổi có ý nghĩa lớn trong bối cảnh Quảng Ninh phát sinh khoảng 30.000-40.000 hồ sơ chứng thực mỗi tháng, nhất là tại cấp xã, phường và các trung tâm hành chính công. Không chỉ tiết kiệm thời gian, mô hình còn góp phần giảm chi phí tuân thủ, hạn chế sử dụng giấy tờ, giảm áp lực lưu trữ, thúc đẩy hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công số trong Nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tô Huy Vũ - Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank Việt Nam khẳng định, việc đồng hành cùng Quảng Ninh triển khai mô hình Kiosk thông minh là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm của một ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực. Theo ông, mô hình này không đơn thuần là một giải pháp công nghệ, mà là phương thức phục vụ mới, tích hợp tại một điểm chạm các dịch vụ hành chính công, xác thực pháp lý và dịch vụ tài chính - ngân hàng. Người dân có thể nộp hồ sơ, xác thực thông tin, nhận kết quả điện tử, cấp bản sao số và thanh toán nghĩa vụ tài chính một cách thuận tiện, an toàn, minh bạch.

“Agribank cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Ninh và các sở, ngành để vận hành mô hình hiệu quả, an toàn, thiết thực; góp phần xây dựng chính quyền số hiện đại, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và phát triển dịch vụ công trực tuyến”- ông Tô Huy Vũ nhấn mạnh

Về phía địa phương, ông Bùi Văn Khắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Việc triển khai thí điểm hệ thống Kiosk thông minh là bước chuyển cụ thể từ cải cách hành chính sang hành chính chủ động, phục vụ thông minh; góp phần đơn giản hóa quy trình, giảm chi phí tuân thủ, tiết kiệm thời gian, công sức cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời nâng cao tính minh bạch, hiện đại trong giải quyết thủ tục hành chính.

Để hệ thống phát huy hiệu quả sau khi ra mắt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các địa phương thí điểm bố trí cán bộ thường trực hướng dẫn, hỗ trợ người dân thao tác trên Kiosk một cách tận tình, chu đáo; đồng thời tiếp nhận ý kiến phản hồi của người dân, doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện quy trình vận hành. Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ được giao phối hợp đánh giá an ninh, an toàn thông tin của hệ thống máy chủ và luồng dữ liệu, bảo đảm việc kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua VNeID và căn cước gắn chip tuyệt đối an toàn, bảo mật thông tin cá nhân.

Đại diện ngân hàng Agribank trao tặng Kiosk thông minh cho tỉnh Quảng Ninh.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử cho đội ngũ cán bộ tư pháp tại các địa phương; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức chấp nhận và sử dụng bản sao số trong giao dịch hành chính, hạn chế yêu cầu nộp bản sao chứng thực bằng giấy khi đã có dữ liệu số.

Việc ra mắt mô hình Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số, tài liệu điện tử tại Quảng Ninh là bước đi cụ thể nhằm triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, khai thác giá trị dữ liệu dân cư để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đây cũng là minh chứng cho sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp trong xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân làm trung tâm.