Xã hội

Quảng Ninh thí điểm mô hình Kiosk thông minh, thúc đẩy hành chính công số

Tiến Dũng

[email protected]
20:41 | 29/04/2026
(TBTCO) - Ngày 29/4, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Việt Nam tổ chức ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số, tài liệu điện tử trên địa bàn.
Mô hình Kiosk thông minh được triển khai thí điểm tại 9 đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, gồm Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các Trung tâm Phục vụ hành chính công tại Cô Tô, Vân Đồn, Hồng Gai, Hà Lầm, Quảng Yên, Đông Triều, Cửa Ông và Tiên Yên. Tổng cộng 10 Kiosk thông minh do Agribank tài trợ được đưa vào vận hành trong giai đoạn thí điểm. Hệ thống có các tính năng chính như cấp bản sao số, hỗ trợ số hóa, đối chiếu tài liệu và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến ngay trên thiết bị.

Nếu trước đây, khi thực hiện thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính, người dân thường phải chờ đợi do số lượng hồ sơ phát sinh lớn. Quy trình thủ công đòi hỏi cán bộ phải đối chiếu bản gốc, bản sao, ký, đóng dấu và trả kết quả, tạo áp lực không nhỏ cho cả người dân và đội ngũ cán bộ hành chính. Với Kiosk thông minh, người dân có thể trực tiếp quét giấy tờ bản gốc, hệ thống tự động nhận diện, kiểm tra tính hợp lệ, xác thực thông tin và chuyển cán bộ xử lý, cấp bản sao điện tử hợp pháp chỉ trong vài phút.

Kiosk thông minh có các tính năng chính như cấp bản sao số, hỗ trợ số hóa. Ảnh T.D

Việc ứng dụng Kiosk thông minh được kỳ vọng giúp rút ngắn thời gian xử lý mỗi hồ sơ chứng thực từ khoảng 15 phút xuống còn 3-5 phút. Đây là thay đổi có ý nghĩa lớn trong bối cảnh Quảng Ninh phát sinh khoảng 30.000-40.000 hồ sơ chứng thực mỗi tháng, nhất là tại cấp xã, phường và các trung tâm hành chính công. Không chỉ tiết kiệm thời gian, mô hình còn góp phần giảm chi phí tuân thủ, hạn chế sử dụng giấy tờ, giảm áp lực lưu trữ, thúc đẩy hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công số trong Nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tô Huy Vũ - Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank Việt Nam khẳng định, việc đồng hành cùng Quảng Ninh triển khai mô hình Kiosk thông minh là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm của một ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực. Theo ông, mô hình này không đơn thuần là một giải pháp công nghệ, mà là phương thức phục vụ mới, tích hợp tại một điểm chạm các dịch vụ hành chính công, xác thực pháp lý và dịch vụ tài chính - ngân hàng. Người dân có thể nộp hồ sơ, xác thực thông tin, nhận kết quả điện tử, cấp bản sao số và thanh toán nghĩa vụ tài chính một cách thuận tiện, an toàn, minh bạch.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt mô hình Kiosk thông minh.. Ảnh T.D
“Agribank cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Ninh và các sở, ngành để vận hành mô hình hiệu quả, an toàn, thiết thực; góp phần xây dựng chính quyền số hiện đại, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và phát triển dịch vụ công trực tuyến”- ông Tô Huy Vũ nhấn mạnh

Về phía địa phương, ông Bùi Văn Khắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Việc triển khai thí điểm hệ thống Kiosk thông minh là bước chuyển cụ thể từ cải cách hành chính sang hành chính chủ động, phục vụ thông minh; góp phần đơn giản hóa quy trình, giảm chi phí tuân thủ, tiết kiệm thời gian, công sức cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời nâng cao tính minh bạch, hiện đại trong giải quyết thủ tục hành chính.

Để hệ thống phát huy hiệu quả sau khi ra mắt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các địa phương thí điểm bố trí cán bộ thường trực hướng dẫn, hỗ trợ người dân thao tác trên Kiosk một cách tận tình, chu đáo; đồng thời tiếp nhận ý kiến phản hồi của người dân, doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện quy trình vận hành. Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ được giao phối hợp đánh giá an ninh, an toàn thông tin của hệ thống máy chủ và luồng dữ liệu, bảo đảm việc kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua VNeID và căn cước gắn chip tuyệt đối an toàn, bảo mật thông tin cá nhân.

Đại diện ngân hàng Agribank trao tặng Kiosk thông minh cho tỉnh Quảng Ninh.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử cho đội ngũ cán bộ tư pháp tại các địa phương; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức chấp nhận và sử dụng bản sao số trong giao dịch hành chính, hạn chế yêu cầu nộp bản sao chứng thực bằng giấy khi đã có dữ liệu số.

Việc ra mắt mô hình Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số, tài liệu điện tử tại Quảng Ninh là bước đi cụ thể nhằm triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, khai thác giá trị dữ liệu dân cư để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đây cũng là minh chứng cho sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp trong xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân làm trung tâm.

Sau giai đoạn thí điểm, Agribank và tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện, mở rộng mô hình, tích hợp thêm các tiện ích để Kiosk thông minh từng bước trở thành trạm dịch vụ số đa năng, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
Từ khóa:
quảng ninh Mô hình Kiosk thông minh hành chính công Tổ chức ra mắt Cấp bản sao trung tâm phục vụ

Dành cho bạn

Đọc thêm

(TBTCO) - Hà Nội sẽ trở thành tâm điểm của ngành năng lượng tái tạo khu vực khi đăng cai Hội nghị Năng lượng gió châu Á - Thái Bình Dương (APAC Wind Energy Summit) 2026, diễn ra từ ngày 9-11/6.
(TBTCO) - Sự phát triển nhanh của công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo sinh (GenAI), đang làm thay đổi sâu sắc cấu trúc việc làm tại Việt Nam. Khi hàng triệu lao động đứng trước nguy cơ bị thay đổi tính chất công việc, thị trường lao động không chỉ dịch chuyển về cơ cấu ngành nghề mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cao kỹ năng, bảo đảm việc làm thỏa đáng và thích ứng chính sách trong bối cảnh mới.
(TBTCO) - Ngày 28/4, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) ban hành văn bản yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị vận hành nhà máy nhiệt điện trên cả nước tăng cường kiểm soát môi trường, chủ động phòng ngừa sự cố, bảo đảm không ảnh hưởng đến việc huy động các tổ máy phát điện trong cao điểm mùa khô.
(TBTCO) - Trước áp lực ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng, Hà Nội đang lựa chọn một cách tiếp cận thận trọng nhưng có tính hệ thống: thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026. Chính sách này không chỉ nhằm hạn chế xe máy xăng, mà còn mở ra một thử nghiệm lớn về quản trị đô thị, hướng tới tái cấu trúc giao thông bền vững.
(TBTCO) - Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá nhằm kiểm soát lạm phát và ổn định thị trường các mặt hàng thiết yếu, trong đó có vật liệu xây dựng.
(TBTCO) - UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 394/NQ-CP giai đoạn 2026 - 2030, đặt trọng tâm bảo vệ môi trường thông qua giảm thiểu, phân loại, thu gom, xử lý rác thải, với yêu cầu chuyển mạnh từ phong trào sang thực chất trên toàn địa bàn.
(TBTCO) - Việc sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường 2020 đang được đặt trong bài toán lớn hơn: vừa tháo gỡ rào cản thể chế, thúc đẩy tăng trưởng, vừa bảo đảm kiểm soát môi trường hiệu quả. Cách tiếp cận mới, từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, cùng với số hóa và công cụ kinh tế sẽ tạo bước chuyển thực chất trong quản lý môi trường.
(TBTCO) - Việt Nam cần nguồn lực rất lớn cho các mục tiêu môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, nhưng khả năng huy động vẫn còn hạn chế. Các công cụ như tín dụng xanh, trái phiếu xanh hay ưu đãi môi trường đã được thiết lập, song chưa đủ “độ thấm” để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, đòi hỏi tiếp tục hoàn thiện cơ chế và nâng cao năng lực thực thi.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

