Hạ lãi suất, ngân hàng "xoay trục" nguồn vốn

Lãi suất đồng loạt giảm, áp lực thanh khoản vẫn chưa hạ hoàn toàn

Khảo sát ngày 23/4, mặt bằng lãi suất huy động kỳ hạn 24 tháng ghi nhận làn sóng “hạ nhiệt” lan rộng tại 32 ngân hàng sau kỳ họp ngày 9/4 với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Biên độ giảm phổ biến quanh 0,5 điểm phần trăm, trải dài từ nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đến khối quốc doanh như: Techcombank, ACB, VietABank, PVcomBank, OCB, Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank…

Một số nhà băng điều chỉnh mạnh tay hơn, như: PublicBank giảm tới 1 điểm phần trăm qua hai lần, VPBank cũng hạ tổng cộng 2 lần 0,6 điểm phần trăm. Ở nhóm giảm nhẹ hơn, BaoVietBank (giảm 0,45 điểm phần trăm), BacABank (hạ 0,35 điểm phần trăm), MB (giảm 0,3 điểm phần trăm); Sacombank, TPBank, MBV (giảm 0,2 điểm phần trăm)... Dù vậy, so với cuối quý III/2025 trước khi “làn sóng” tăng lãi suất dồn dập dâng, lãi suất huy động kỳ hạn 24 tháng hiện vẫn cao hơn từ 0,06 - 1,8 điểm phần trăm tại 36 ngân hàng.

Đồ họa: Ánh Tuyết

Ở chiều ngược lại, một số ngân hàng “án binh bất động” như: VIB, PGBank, HSBC..., trong khi rất ít trường hợp đi ngược xu hướng, với MSB tăng 1 điểm phần trăm và Woori Bank tăng tới 1,6 điểm phần trăm.

Chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông vừa tổ chức, ông Nguyễn Đức Vinh - Tổng Giám đốc VPBank cho rằng, lãi suất huy động trên thị trường đã lên mức cao nhất trong vòng 3 năm gần đây tại hầu hết ngân hàng.

“Chúng tôi đánh giá xu hướng về lãi suất vẫn tiếp tục tồn tại ở mức cao trong một thời gian nữa và sau đó, có thể sang đến quý II/2026 hoặc quý III/2026 bắt đầu giảm dần” - ông Vinh đánh giá.

Cùng chung quan điểm, ông Từ Tiến Phát - Tổng Giám đốc ACB cho rằng, lãi suất thời gian qua đã tăng khá mạnh, đặc biệt từ tháng 12/2025 và tiếp tục trong quý I/2026. Theo ông Phát, nguyên nhân chủ yếu đến từ sự chênh lệch giữa tăng trưởng cho vay và huy động trên thị trường, qua đó, tạo áp lực thúc đẩy các ngân hàng đẩy mạnh huy động vốn.

Xu hướng lãi suất gia tăng là điều tất yếu và có thể kéo theo lãi suất cho vay tăng. Tuy nhiên, lãnh đạo ACB cho rằng, Ngân hàng Nhà nước sẽ có những giải pháp mạnh mẽ để kiểm soát cả hai đầu, gồm lãi suất huy động và lãi suất cho vay.

Tận dụng vốn ngoại để giảm áp lực huy động trong nước Huy động đa phần ngắn hạn, trong khi rất nhiều khoản vay chúng ta là trung dài hạn. Cho nên việc vay vốn từ nước ngoài cũng phần nào đáp ứng được, giải quyết vấn đề huy động ngắn hạn cho vay trung dài hạn. Quan trọng nguồn đó sẽ đỡ cho chúng ta rất nhiều về áp lực huy động trong nước. Kết hợp với tất cả các biện pháp đấy, có thể nói rằng huy động là một vấn đề khó khăn, nhưng VPBank đang giải quyết được. Ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị VPBank

Nhấn mạnh áp lực thanh khoản, ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị VPBank cho biết, trong năm 2025, tăng trưởng tín dụng toàn ngành đạt khoảng 19%, trong khi huy động chỉ ở mức 15 - 16%, khiến độ chênh thanh khoản tiếp tục kéo dài và tiếp tục bộc lộ rõ năm nay.

Đà tăng này đến từ nhiều yếu tố, trong bối cảnh chung, riêng một số ngân hàng như VPBank ghi nhận mức tăng cao hơn, kéo theo áp lực lãi suất lớn hơn. Bên cạnh đó, việc áp dụng các quy định mới, đặc biệt là các chỉ số về huy động vốn, tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR), cũng góp phần khiến mặt bằng lãi suất tăng lên.

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu hệ thống ngân hàng thương mại điều chỉnh tốc độ huy động, đây là các biện pháp mang tính hành chính, nhưng được lãnh đạo VPBank đánh giá là khá tích cực.

Ở góc nhìn tương đồng, ông Phạm Như Ánh - Tổng Giám đốc MB cũng cho rằng, cơ bản do thị trường đang thiếu vốn, nên các ngân hàng buộc phải đẩy lãi suất lên cao. Việc hạ lãi suất ở thời điểm hiện tại là tín hiệu tốt, việc điều chỉnh đang diễn ra đồng loạt, khi nhiều ngân hàng nhỏ, ngân hàng lớn cùng giảm 0,5 điểm phần trăm.

Sau khi Thống đốc yêu cầu giảm lãi suất huy động, ngay lập tức MB đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động. Song song với đó, ngân hàng giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ nền kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp.

Ngân hàng “xoay xở” nguồn vốn

Trước áp lực huy động vốn để “nuôi” mục tiêu tăng trưởng tín dụng 30 - 35% trong năm nay, nhiều ngân hàng đồng loạt kích hoạt nhiều giải pháp, chủ động gia cố nguồn lực đầu vào cho hành trình tăng tốc.

Tổng giám đốc VPBank Nguyễn Đức Vinh cho biết, trong giai đoạn vừa qua ngân hàng áp dụng mức lãi suất huy động tương đối cao, thuộc top 2 trong 4 nhóm có mặt bằng lãi suất huy động cao trong hệ thống, do xác định mục tiêu tăng trưởng cao năm 2026.

“Ban lãnh đạo đã quyết định rằng chúng ta phải chấp nhận chi phí vốn cao, để có đủ nguồn vốn hỗ trợ cho việc tăng trưởng của ngân hàng” - Tổng Giám đốc VPBank nhấn mạnh.

Bên cạnh hoạt động huy động trong nước, Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng cho biết, ngân hàng còn triển khai nhiều giải pháp khác, trong đó có phối hợp với đối tác chiến lược là Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), để huy động nguồn vốn từ nước ngoài. Trong một số thời điểm, đây là nguồn vốn có chi phí thấp hơn so với huy động trong nước, mang tính chất dài hạn, hỗ trợ tích cực cho hoạt động của VPBank.

Còn MB chủ động kiểm soát chi phí và duy trì mặt bằng lãi suất huy động đầu vào ở mức phù hợp, đồng thời chủ động cân đối nguồn vốn nhằm cải thiện biên lãi ròng (NIM). Tổng Giám đốc MB Phạm Như Ánh nêu rõ, lợi thế nổi bật của ngân hàng đến từ tệp khách hàng quy mô lớn, đạt khoảng 35 triệu trong năm 2025.

Nhờ nền tảng này, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) duy trì ở mức cao khoảng 36 - 37%, qua đó, giúp giảm chi phí vốn và tạo dư địa để MB đẩy mạnh tăng trưởng huy động. “Đây một lợi thế của MB, để đảm bảo được tốc độ tăng trưởng 3 năm tới” - ông Ánh nhấn mạnh.

Là một ngân hàng có quy mô “hạt tiêu”, song NCB cũng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng cao 35% năm nay. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên vừa qua, lãnh đạo NCB cho biết, ngân hàng không đặt mục tiêu tham gia cuộc đua vào top đầu về huy động trên thị trường, nhằm tuân thủ chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về việc không đẩy lãi suất huy động lên cao, đồng thời tránh bào mòn hiệu quả kinh doanh.

Ông Tạ Kiều Hưng - Tổng Giám đốc NCB cho biết, ngân hàng tập trung tìm kiếm và chủ động trong hoạt động huy động vốn ngay từ cuối năm 2025, đồng thời đa dạng hóa nguồn vốn, bao gồm cả huy động trên thị trường liên ngân hàng.

Theo ông Hưng, trước đây NCB chưa từng được các ngân hàng khác cấp hạn mức tiền gửi không có tài sản bảo đảm, nhưng đến năm 2025 đã được cấp gần 5.000 tỷ đồng, cho thấy vị thế trên thị trường liên ngân hàng đã cải thiện rõ rệt. Trong bối cảnh lãi suất tăng nóng, ngân hàng gần như họp hàng ngày để theo sát diễn biến huy động, xây dựng kế hoạch vừa đảm bảo tăng trưởng vốn, vừa kiểm soát chi phí.

Bên cạnh việc duy trì các sản phẩm huy động truyền thống kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng để ổn định nguồn vốn, NCB cũng chủ động đa dạng hóa danh mục, mở rộng các kỳ hạn ngắn hơn như 3 - 4 tháng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu kinh doanh trong giai đoạn lãi suất ở mức cao.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước, ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cũng nhấn mạnh quan điểm Ngân hàng Nhà nước là tiếp tục điều hành linh hoạt, yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ nền kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng, dù đó là vấn đề rất khó khăn, thách thức lớn trong bối cảnh lạm phát đang có xu hướng tăng cao. Đây là bài toán lớn đặt ra đối với cả cơ quan điều hành chính sách tiền tệ, cũng như hoạt động của các ngân hàng thương mại.