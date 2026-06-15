Tài chính

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam Julien Guerrier

Đức Minh

Đức Minh

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14:19 | 15/06/2026
(TBTCO) - Sáng ngày 15/6/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã tiếp và làm việc với Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam - ông Julien Guerrier.
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Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ chiến lược với EU. Đặc biệt, sau khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực (1/8/2020) và mối quan hệ hai bên chính thức được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 1/2026, dư địa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư đã bước sang một trang mới.

Bộ trưởng nhấn mạnh, Bộ Tài chính Việt Nam luôn sẵn sàng đối thoại “mọi lúc, mọi nơi” để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, tạo môi trường thông thoáng nhất cho các nhà đầu tư châu Âu.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam Julien Guerrier
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Đồng quan điểm, Đại sứ Julien Guerrier đánh giá cao vai trò xương sống của Bộ Tài chính Việt Nam trong việc điều hành kinh tế vĩ mô, thuế, hải quan và quản lý các nguồn lực phát triển. EU cam kết sẽ đồng hành chặt chẽ hơn nữa để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của hai bên.

Ông Julien Guerrier cho biết, EU hiện đang dành khoản tài trợ trực tiếp khoảng 450 triệu Euro cho Việt Nam. Cộng với nguồn huy động từ các quốc gia thành viên, EU khẳng định vị thế là đối tác ưu tiên hàng đầu của Việt Nam trong khuôn khổ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Theo ông Julien Guerrier, trước những thách thức địa chính trị làm hạn chế nguồn nhiên liệu hóa thạch, EU khuyến khích Việt Nam tận dụng tối đa các nguồn năng lượng tái tạo sẵn có (gió, mặt trời, nước). Bên cạnh đó, thông qua Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB), EU đang đổ nguồn lực lớn vào hạ tầng giao thông bền vững và hệ thống cảng biển tại Việt Nam.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam Julien Guerrier
Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam - ông Julien Guerrier phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Đại sứ EU gợi mở, với quy mô hơn 300 tỷ USD trái phiếu xanh được phát hành tại các trung tâm tài chính lớn năm qua, đây sẽ là nguồn lực then chốt cho Việt Nam.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn bày tỏ mong muốn EU tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận và làm quen với nguồn tài chính ưu đãi này.

Cuộc hội đàm đã diễn ra trên tinh thần thẳng thắn khi hai bên cùng trao đổi các vấn đề kỹ thuật chuyên sâu liên quan đến nghĩa vụ thuế và thủ tục hải quan.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định, Việt Nam không phải là “thiên đường thuế”, luôn nghiêm túc tuân thủ các chuẩn mực minh bạch quốc tế. Minh chứng rõ nhất là Quyết định số 948/QĐ-TTg ngày 27/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về trao đổi thông tin vì mục đích thuế.

Bộ Tài chính hiện đang phối hợp chặt chẽ với OECD và Diễn đàn toàn cầu (Global Forum) để hoàn thiện khung pháp lý. Bộ trưởng đề nghị Đại sứ và Phái đoàn EU ghi nhận thực chất các nỗ lực này để ủng hộ việc đưa Việt Nam ra khỏi danh sách trên trong kỳ rà soát vào tháng 10/2026.

Đại sứ Julien Guerrier cũng khẳng định đang tích cực cung cấp hỗ trợ kỹ thuật thông qua Global Forum để giúp Việt Nam đạt xếp hạng tích cực, tránh các tác động tiêu cực đến danh tiếng đầu tư.

Liên quan đến bức thư của Đại sứ EU về dự thảo thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có cồn, Đại sứ Julien Guerrier làm rõ, EU hoàn toàn ủng hộ mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng của Việt Nam, nhưng mong muốn chính sách thuế được thiết kế không gây phân biệt đối xử đối với các doanh nghiệp châu Âu.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam Julien Guerrier
Quang cảnh buổi tiếp.

Phản hồi vấn đề này, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt từ năm 2026 đã được định hướng rõ trong Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt năm 2025 nhằm hạn chế tiêu dùng có hại. Tuy nhiên, Bộ trưởng cam kết Việt Nam luôn áp dụng nguyên tắc bình đẳng tuyệt đối giữa dòng vốn trong nước và quốc tế, đồng thời sẵn sàng học hỏi kinh nghiệm điều tiết của EU.

Nhận định cơ chế Ủy ban Hải quan song phương hoạt động chưa thực sự tích cực trong nửa đầu năm 2026, hai bên thống nhất sẽ tăng cường cam kết, chỉ đạo các cơ quan chuyên trách phối hợp chặt chẽ nhằm khơi thông dòng chảy thương mại trong bối cảnh các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mới đang được thực thi.

Để bảo hộ và thu hút mạnh mẽ hơn nữa dòng vốn chất lượng cao từ châu Âu vào các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số, 5G và năng lượng, việc sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) là chìa khóa quyết định. Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị Đại sứ Julien Guerrier thúc đẩy 6 trên 27 quốc gia thành viên EU còn lại sớm hoàn tất phê chuẩn hiệp định này. Đại sứ EU xác nhận sẽ trực tiếp làm việc với 6 quốc gia này trong những tuần tới để đẩy nhanh tiến độ.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam Julien Guerrier
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam - ông Julien Guerrier. Ảnh: Đức Minh

Kết thúc buổi tiếp, hai bên thống nhất các kế hoạch hành động cụ thể trước cuối năm 2026. Theo đó Đại sứ cho biết, phái đoàn EU sẽ tiếp tục làm việc sâu với Cục Thuế Việt Nam để giải quyết dứt điểm các vướng mắc kỹ thuật; đồng thời hợp tác với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) để hiện thực hóa đề xuất xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Châu Âu, biến Việt Nam thành điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn dựa trên các tiêu chuẩn quản trị quốc tế minh bạch và bền vững.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam Julien Guerrier
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam Julien Guerrier cùng các thành viên hai bên chụp hình lưu niệm. Ảnh: Đức Minh
Đức Minh
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