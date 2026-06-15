Hà Nội hoàn thiện loạt cơ chế kinh tế đặc thù, tăng động lực phát triển

Hoàn thiện cơ chế để khơi thông nguồn lực phát triển

Sáng 15/6, tại Kỳ họp chuyên đề thứ tư HĐND TP. Hà Nội khóa XVII, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận của tổ đại biểu và ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách đối với nhóm nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách.

Theo báo cáo, nhiều dự thảo nghị quyết quan trọng được các đại biểu tập trung góp ý nhằm bảo đảm tính khả thi, đồng bộ và hiệu quả khi triển khai các cơ chế đặc thù theo Luật Thủ đô.

Đối với dự thảo nghị quyết về chính sách ưu đãi, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh theo mô hình kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực công nghiệp môi trường và dịch vụ môi trường, UBND thành phố cho biết đã bổ sung các quy định về phương thức hỗ trợ, mở rộng đối tượng thụ hưởng và nâng mức hỗ trợ, đồng thời bảo đảm không phát sinh thêm thủ tục hành chính mới.

Đáng chú ý, dự thảo xác định đối tượng được hỗ trợ là các tổ chức thay vì cá nhân. Theo UBND thành phố, cách tiếp cận này nhằm tạo động lực hình thành các doanh nghiệp chuyên nghiệp, thúc đẩy các hộ kinh doanh từng bước nâng cấp mô hình hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình tại kỳ họp. Ảnh: Lê Hải

Liên quan đến đề xuất xây dựng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả kinh tế tuần hoàn thông qua các KPI như tỷ lệ tái sử dụng trong khu công nghiệp, thành phố tiếp thu và sẽ tiếp tục nghiên cứu trong thời gian tới.

Ở lĩnh vực đất đai, dự thảo nghị quyết về cho thuê đất, tạm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và chính sách bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đã được rà soát, hoàn thiện theo hướng bảo đảm thống nhất trong toàn thành phố.

UBND thành phố cho biết đã lược bỏ quy định giao UBND cấp xã quyết định các chính sách hỗ trợ khác, đồng thời làm rõ các trường hợp hỗ trợ, tái định cư, cơ chế tạm nộp tiền sử dụng đất và quy trình cho thuê quỹ đất ngắn hạn.

Đối với những tồn tại kéo dài liên quan đến giao đất dịch vụ, đất ở, thành phố sẽ nghiên cứu xây dựng một nghị quyết riêng để xử lý dứt điểm trong thời gian tới.

Tăng sức hút đầu tư cho khu công nghệ cao và kinh tế tư nhân

Một trong những nhóm chính sách nhận được nhiều sự quan tâm là cơ chế phát triển khu công nghệ cao và hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân.

Theo UBND thành phố, các nội dung liên quan đến hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào khu công nghệ cao đã được quy định tại Nghị định số 10/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo nghị quyết đã bổ sung loại hình nhà lưu trú dạng biệt thự dành cho chuyên gia và nhà khoa học làm việc tại khu công nghệ cao.

Đối với dự thảo nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, thành phố đã lượng hóa các tiêu chí hỗ trợ bằng các chỉ số và tỷ lệ cụ thể, đồng thời phân loại theo quy mô doanh nghiệp nhằm bảo đảm tính khách quan và minh bạch.

Mức hỗ trợ đào tạo và xúc tiến quốc tế tối đa 100 triệu đồng mỗi doanh nghiệp mỗi năm được đánh giá là phù hợp với khả năng cân đối ngân sách, đồng thời giúp mở rộng phạm vi doanh nghiệp được thụ hưởng chính sách.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp đủ điều kiện vẫn có thể đồng thời hưởng các chính sách ưu đãi hiện hành, bao gồm ưu đãi về tiền thuê đất, nếu không trùng lặp nội dung hỗ trợ.

Đối với cơ chế thu hút nhà đầu tư chiến lược, UBND thành phố khẳng định việc lựa chọn, giám sát và thu hồi ưu đãi sẽ thực hiện theo các quy định hiện hành, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra.

Để tránh tình trạng lợi dụng chính sách, dự thảo chỉ cho phép chuyển nhượng dự án trong nội bộ cùng một tập đoàn. Bên nhận chuyển nhượng phải đáp ứng đầy đủ tiêu chí của nhà đầu tư chiến lược, kế thừa toàn bộ nghĩa vụ dự án và phải được UBND thành phố chấp thuận.

Với các chính sách ưu đãi đầu tư, thành phố cũng làm rõ quy định về thời gian xác nhận đối tượng được hưởng ưu đãi là 5 ngày. Đây không phải thời gian thẩm định hay phê duyệt dự án đầu tư nên không ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định hoặc làm gia tăng rủi ro quản lý.

Kiểm soát nợ công, ưu tiên vốn cho các dự án tạo động lực tăng trưởng

Một trong những nội dung trọng tâm của nhóm nghị quyết kinh tế - ngân sách là cơ chế phát hành trái phiếu chính quyền địa phương và huy động vốn vay.

Theo UBND TP Hà Nội, việc phát hành trái phiếu và vay vốn sẽ được thực hiện trên cơ sở kế hoạch vay, trả nợ của thành phố, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các giới hạn về tổng mức vay, dư nợ và nghĩa vụ trả nợ theo quy định của pháp luật.

Các dự án sử dụng vốn vay phải nằm trong kế hoạch đầu tư công và kế hoạch vay, trả nợ công đã được phê duyệt, đồng thời phải trải qua quá trình đánh giá kỹ lưỡng về hiệu quả kinh tế - xã hội, khả năng giải ngân, tiến độ thực hiện và nguồn trả nợ.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Lê Hải

Thành phố xác định ưu tiên nguồn vốn cho các công trình hạ tầng trọng điểm có khả năng tạo động lực tăng trưởng và gia tăng nguồn thu ngân sách trong trung và dài hạn.

Đối với việc bố trí vốn đầu tư công, UBND thành phố đã tiếp thu ý kiến đại biểu và bổ sung quy định về tổng mức vốn cũng như thời gian phân bổ kế hoạch vốn hằng năm nhằm tăng cường kiểm soát, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và thúc đẩy tiến độ giải ngân...

Để bảo đảm cân đối ngân sách, thành phố sẽ rà soát, sắp xếp lại danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, ưu tiên các dự án trọng điểm có hiệu quả cao và xem xét điều chỉnh hoặc dừng các dự án có hiệu quả thấp...

Theo UBND thành phố, cùng với việc hoàn thiện hành lang chính sách, Hà Nội sẽ tăng cường giám sát đối với các dự án sử dụng vốn vay lớn và các dự án của nhà đầu tư chiến lược; kiên quyết thu hồi ưu đãi, xử lý vi phạm nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư, an toàn nợ công và sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách.