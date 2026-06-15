Nông sản trong nước biến động mạnh theo từng mặt hàng

Lúa gạo tăng giá, thịt và thủy sản phân hóa mạnh

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, tại Đồng bằng sông Cửu Long, nguồn cung lúa Đông Xuân gần như đã cạn khi nông dân chuyển sang gieo sạ vụ Hè Thu. Giá lúa diễn biến trái chiều giữa các chủng loại. Tại An Giang, lúa Đài Thơm và OM18 tăng lên 6.264

đồng/kg, trong khi lúa IR 50404 và OM5451 giảm nhẹ. Tại Đồng Tháp, hầu hết các loại lúa khô đều giảm không đáng kể so với tháng trước.

Dù vậy, thương lái đã bắt đầu thu mua lúa Hè Thu sớm với mức giá khá cao so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, giá bán lẻ các loại gạo phổ biến như gạo thường, Jasmine hay Nàng Thơm cơ bản giữ ổn định.

Ở nhóm thực phẩm, thị trường chăn nuôi ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các khu vực. Giá lợn hơi tại miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục tăng, dao động quanh mức 67.000 - 68.000 đồng/kg nhờ nguồn cung không quá dồi dào. Trong khi đó, khu vực miền Nam giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì mặt bằng giá tương đương.

Giá gà lông màu tương đối ổn định trên cả nước, song gà công nghiệp lại có sự phân hóa đáng kể. Miền Bắc ghi nhận mức tăng mạnh lên 29.000 đồng/kg, trong khi miền Trung và miền Nam giảm xuống còn khoảng 24.000 đồng/kg do nguồn cung tăng nhanh hơn nhu cầu tiêu thụ. Đáng chú ý, thị trường trứng gà vẫn chưa thoát khỏi tình trạng dư cung. Giá trứng tiếp tục duy trì ở mức thấp do sức mua yếu và lượng hàng tồn kho lớn.

Trong lĩnh vực thủy sản, ngành tôm đang đối mặt với nhiều áp lực điều chỉnh giá. Tại Cà Mau, tôm thẻ chân trắng cỡ nhỏ tăng giá nhờ nguồn cung hạn chế, nhưng các loại tôm cỡ lớn và tôm sú thương phẩm lại giảm mạnh, có loại mất tới gần 20.000 đồng/kg so với tháng trước.

Thị trường hồ tiêu toàn cầu đầu tháng 6/2026 diễn biến thận trọng, nhưng giá xuất khẩu bình quân của Việt Nam vẫn ghi nhận các mức tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ. Giá thu mua trong nước hiện dao động quanh mốc 138.000 - 140.000 đồng/kg. Bà con nông dân và đại lý tiếp tục giữ hàng để chờ tín hiệu tăng mới thay vì bán tháo.

Ngược lại, thị trường cá tra vẫn giữ được sự ổn định tương đối. Dù giá nguyên liệu giảm nhẹ còn 32.000 - 33.000 đồng/kg, nhiều doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng xuất khẩu cho quý III/2026, giúp hạn chế nguy cơ giảm sâu trong thời gian tới.

Ở một diễn biến khác, giá cà phê tại Tây Nguyên giảm khoảng 200 đồng/kg so với tháng trước. Hiện giá thu mua dao động từ 86.500 - 87.200 đồng/kg. Thị trường giao dịch khá trầm lắng do nhiều nông dân tiếp tục giữ hàng chờ giá tăng.

Giá hồ tiêu cũng giảm tại hầu hết vùng sản xuất trọng điểm. Tại Gia Lai và Bà Rịa - Vũng Tàu, giá tiêu còn 137.000 - 139.000 đồng/kg; tại Đắk Nông và Đắk Lắk ở mức 142.000 đồng/kg. Tuy nhiên, nhu cầu nhập khẩu từ Mỹ và châu Âu vẫn duy trì ổn định, tiếp tục là yếu tố hỗ trợ mặt bằng giá hồ tiêu trong thời gian tới.

Giá phân bón tiếp tục là nỗi lo của người sản xuất

Trong khi nhiều mặt hàng nông sản có dấu hiệu phục hồi, chi phí đầu vào vẫn là áp lực lớn đối với người nông dân.

Tháng 5/2026 ghi nhận lần đầu tiên giá phân bón bán lẻ tại Hoa Kỳ giảm sau hơn ba tháng tăng liên tiếp. Tuy nhiên, mức điều chỉnh chủ yếu xuất hiện ở một số dòng sản phẩm, còn mặt bằng giá chung vẫn cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Tại Việt Nam, tác động từ căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông khiến giá phân bón tiếp tục leo thang. Nhiều chủng loại phân bón nhập khẩu và sản xuất trong nước đồng loạt tăng giá tại cả miền Nam và miền Bắc.

DAP Trung Quốc đã vượt mốc 1 triệu đồng/bao 50 kg, DAP Hàn Quốc lên tới 1,32 triệu đồng/bao, trong khi urê Phú Mỹ tiến sát ngưỡng 700.000 đồng/bao. Tại miền Bắc, nhiều loại phân lân, NPK và kali cũng tăng thêm khoảng 190 đồng/kg so với tháng trước.

Nhìn chung, thị trường nông lâm thủy sản tháng 5/2026 tiếp tục phân hóa mạnh giữa các nhóm hàng. Trong khi một số mặt hàng như lúa gạo, lợn hơi, rau xanh và thanh long có xu hướng tích cực, thì cà phê, hồ tiêu, tôm sú và đặc biệt là sầu riêng đang chịu áp lực giảm giá. Bên cạnh đó, giá phân bón tăng mạnh vẫn là thách thức lớn đối với sản xuất nông nghiệp trong những tháng tới.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định, trong thời gian tới, diễn biến thời tiết, nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu và biến động địa chính trị toàn cầu sẽ tiếp tục là những yếu tố quyết định xu hướng giá cả của các mặt hàng nông lâm thủy sản trong nước.