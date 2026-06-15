Thị trường

Ngày 15/6: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu phục hồi tích cực

06:41 | 15/06/2026
Giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên tuần qua tăng mạnh từ 4.300 - 4.500 đồng/kg so với cuối tuần trước, đưa mặt bằng giá lên vùng 89.000 - 89.700 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu phục hồi tích cực khi tăng từ 500 - 1.500 đồng/kg tại nhiều địa phương.
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Ngày 15/6: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu phục hồi tích cực
Giá cà phê tuần qua tăng mạnh. Ảnh minh họa

Giá cà phê ở mức 89.000 - 89.700 đồng/kg

Khảo sát tại các tỉnh Tây Nguyên cho thấy, giá cà phê tuần qua tăng mạnh từ 4.300 - 4.500 đồng/kg so với cuối tuần trước, đưa mặt bằng giá lên vùng 89.000 - 89.700 đồng/kg.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất cả nước với 89.700 đồng/kg, tăng 4.300 đồng/kg so với tuần trước. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng tăng 4.300 đồng/kg, lên mức 89.500 đồng/kg.

Đáng chú ý, Lâm Đồng là địa phương ghi nhận mức tăng mạnh nhất khi tăng thêm 4.500 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 89.000 đồng/kg.

Như vậy, chỉ sau một tuần, giá cà phê nội địa đã tăng hơn 5%, tiến rất sát ngưỡng tâm lý 90.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá cao nhất kể từ đầu tháng 6 đến nay.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê cũng duy trì xu hướng tăng mạnh. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 7/2026 chốt tuần ở mức 3.594 USD/tấn, tăng 278 USD/tấn, tương đương 8,4% so với tuần trước. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng tăng 5%, lên 3.395 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2026 tăng 4,3%, đạt 257,2 US cent/pound. Hợp đồng tháng 9 tăng 4,7%, lên mức 253,4 US cent/pound.

Giá tiêu nội địa tăng trở lại

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Giá tiêu hiện dao động trong khoảng 138.500 - 140.500 đồng/kg. Ảnh minh họa

Khảo sát tại các vùng trồng tiêu trọng điểm cho thấy, giá tiêu trong nước tuần qua dao động trong khoảng 138.500 - 140.500 đồng/kg, tăng từ 500 - 1.500 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Gia Lai và Đồng Nai là 2 địa phương ghi nhận mức tăng mạnh nhất, cùng tăng 1.500 đồng/kg lên 138.500 đồng/kg. Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu cũng tăng 1.500 đồng/kg, đạt 139.500 đồng/kg.

Trong khi đó, Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục duy trì vị thế là những địa phương có giá tiêu cao nhất cả nước với 140.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với tuần trước.

Diễn biến này cho thấy thị trường hồ tiêu trong nước đã có tín hiệu tích cực hơn sau giai đoạn giao dịch khá trầm lắng kéo dài từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6.

Trên thị trường quốc tế, dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia kết thúc tuần ở mức 7.137 USD/tấn, tăng 46 USD/tấn, tương đương 0,65% so với tuần trước.

Ở chiều ngược lại, giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 tiếp tục giảm tuần thứ 3 liên tiếp, mất thêm 75 USD/tấn xuống còn 5.950 USD/tấn. Đây vẫn là mức giá thấp nhất trong nhóm các quốc gia xuất khẩu hồ tiêu lớn trên thế giới.

Tại Malaysia, giá tiêu đen tiếp tục đi ngang ở mức 9.350 USD/tấn, duy trì vị trí cao nhất thị trường. Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn ổn định trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia tăng 60 USD/tấn, tương đương 0,66%, lên mức 9.211 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng Malaysia và Việt Nam tiếp tục được chào bán lần lượt ở mức 12.250 USD/tấn và 9.000 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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