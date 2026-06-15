Xã hội

Hà Nội phát triển kinh tế ban đêm gắn với bảo tồn giá trị văn hóa

Khánh Linh

Khánh Linh

[email protected]
15:06 | 15/06/2026
(TBTCO) - Tại kỳ họp thứ tư HĐND TP. Hà Nội khóa XVII diễn ra ngày 15/6, UBND TP. Hà Nội đã giải trình, làm rõ các chính sách phát triển hệ thống y tế Thủ đô và kinh tế ban đêm. Các cơ chế mới hướng tới nâng cao năng lực y tế cơ sở, thu hút nhân lực chất lượng cao, đồng thời phát triển kinh tế ban đêm gắn với bảo tồn văn hóa và bảo đảm chất lượng sống của người dân.
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Hỗ trợ tới 530 triệu đồng để thu hút bác sĩ về trạm y tế

Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm của đại biểu là dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách phát triển hệ thống y tế Thủ đô.

Giải trình về ý kiến đề nghị làm rõ sự khác biệt với Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND về thu hút, trọng dụng người có tài năng, UBND TP. Hà Nội cho biết hai chính sách có đối tượng áp dụng khác nhau.

Theo đó, dự thảo nghị quyết về phát triển hệ thống y tế Thủ đô tập trung vào đội ngũ nhân lực y tế trực tiếp tham gia khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến y tế cơ sở, đặc biệt là các bác sĩ làm việc tại trạm y tế. Trong khi đó, Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND áp dụng đối với các cá nhân có trình độ chuyên môn cao, có công trình, sáng chế hoặc thành tích nổi bật được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Dự thảo cũng quy định rõ nguyên tắc một đối tượng chỉ được hưởng một chế độ, chính sách cao nhất nếu thuộc nhiều diện hỗ trợ khác nhau, nhằm tránh trùng lặp chính sách.

Đáng chú ý, mức hỗ trợ thu hút nhân lực y tế được xây dựng ở mức 100 lần mức lương tối thiểu vùng I. Theo mức lương hiện hành, khoản hỗ trợ này tương đương khoảng 530 triệu đồng/người. Với điều kiện cam kết công tác tối thiểu 5 năm tại trạm y tế, mức hỗ trợ bình quân tương đương khoảng 9 triệu đồng/người/tháng, góp phần nâng thu nhập bình quân của bác sĩ lên khoảng 20 triệu đồng/tháng.

UBND thành phố cũng đã tiếp thu và chỉnh lý đối tượng thụ hưởng theo hướng hỗ trợ một lần cho các thạc sĩ, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa cấp I trở lên thuộc nhóm ngành y học.

Đối với cán bộ y tế được luân phiên về công tác tại các trạm y tế, ngoài việc được giữ nguyên lương, phụ cấp và thu nhập tăng thêm theo nơi công tác cũ, dự thảo nghị quyết còn bổ sung mức hỗ trợ từ 6-20 triệu đồng/người/tháng tùy nhóm chức danh. Chính sách này nhằm khuyến khích đội ngũ y tế có chuyên môn tham gia hỗ trợ tuyến cơ sở, đồng thời bù đắp một phần chênh lệch thu nhập giữa các tuyến.

Hà Nội tăng lực cho y tế cơ sở, phát triển kinh tế ban đêm gắn với bảo tồn giá trị văn hóa
Hiện thành phố có 126 trạm y tế. Ảnh minh họa

Theo UBND thành phố, sau sắp xếp đơn vị hành chính, hệ thống trạm y tế trên địa bàn cần bổ sung 2.129 nhân lực, trong đó có 838 bác sĩ. Hiện thành phố có 126 trạm y tế, gồm 56 trạm đã có phòng khám đa khoa và 70 trạm chưa có phòng khám đa khoa.

Sau khi nghị quyết được ban hành, Hà Nội sẽ triển khai tuyển dụng, thu hút nhân lực cho toàn bộ 126 trạm y tế, đồng thời tiếp tục thực hiện mô hình “Bệnh viện hỗ trợ Trạm y tế” nhằm nâng cao năng lực khám chữa bệnh ban đầu, giảm tải cho tuyến trên và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân ngay tại địa phương.

Song song với phát triển nhân lực, thành phố đang xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hội chẩn, khám chữa bệnh từ xa trong toàn ngành y tế; nghiên cứu Trung tâm điều hành cấp cứu thông minh, ứng dụng công nghệ định vị và IoT trong điều phối phương tiện cấp cứu ngoại viện.

Theo tính toán, tổng kinh phí thực hiện chính sách phát triển hệ thống y tế Thủ đô dự kiến khoảng 303,246 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách cấp thành phố chi khoảng 42 tỷ đồng, ngân sách địa phương khoảng 261 tỷ đồng. Phần lớn nguồn lực sẽ được ưu tiên cho công tác thu hút, tuyển dụng nhân lực y tế mới tại tuyến cơ sở.

Kinh tế ban đêm phát triển có trọng tâm

Đối với dự thảo Nghị quyết quy định về phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhiều đại biểu quan tâm đến tác động của mô hình này đối với đời sống người dân, không gian đô thị và công tác quản lý.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, UBND TP. Hà Nội khẳng định phát triển kinh tế ban đêm sẽ được triển khai theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, gắn với quy hoạch đô thị và điều kiện thực tế của từng khu vực, không phát triển dàn trải.

Theo đó, các khu, tuyến và điểm kinh tế ban đêm chỉ được tổ chức khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, giao thông, bãi đỗ xe, chiếu sáng, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và các dịch vụ hỗ trợ người dân, du khách.

Thành phố cũng bổ sung cơ chế tăng cường giám sát, hậu kiểm và đánh giá tác động trong quá trình triển khai, bảo đảm hoạt động kinh tế ban đêm phù hợp với năng lực quản lý của chính quyền cơ sở và nhận được sự đồng thuận của cộng đồng dân cư.

Hà Nội tăng lực cho y tế cơ sở, phát triển kinh tế ban đêm gắn với bảo tồn giá trị văn hóa
Hà Nội sẽ xây dựng các sản phẩm du lịch đêm mang bản sắc riêng. Ảnh minh họa

Một điểm nhấn đáng chú ý trong dự thảo là định hướng phát triển kinh tế ban đêm gắn với du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo. Theo UBND thành phố, kinh tế ban đêm không chỉ là các hoạt động thương mại, dịch vụ đơn thuần mà còn là công cụ để khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô.

Trên cơ sở đó, Hà Nội sẽ xây dựng các sản phẩm du lịch đêm mang bản sắc riêng, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Tuy nhiên, thành phố cũng đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ đối với các hoạt động kinh tế ban đêm diễn ra tại khu vực di tích lịch sử - văn hóa, làng nghề truyền thống và các không gian văn hóa đặc thù. Các hoạt động chỉ được tổ chức khi đáp ứng đầy đủ điều kiện về bảo tồn di sản, quy hoạch, kiến trúc và cảnh quan, bảo đảm không làm biến dạng hoặc thương mại hóa quá mức các giá trị văn hóa gốc.

Về tổ chức quản lý, dự thảo nghị quyết được hoàn thiện theo nguyên tắc phân cấp có kiểm soát. UBND cấp xã sẽ trực tiếp quản lý các khu, điểm kinh tế ban đêm quy mô nhỏ, trong khi các khu vực liên xã, liên phường, khu vực trung tâm hoặc khu vực di sản sẽ do cấp thành phố hoặc cơ quan chuyên môn trực tiếp quản lý.

Cùng với đó, Hà Nội sẽ tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành giữa lực lượng công an, quản lý trật tự đô thị, văn hóa, y tế, môi trường và các đơn vị liên quan; đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số trong quản lý, giám sát và tiếp nhận phản ánh theo thời gian thực.

Thành phố sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, giám sát, tiếp nhận phản ánh và điều hành theo thời gian thực; đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành để bảo đảm phát triển kinh tế ban đêm an toàn, hiệu quả và bền vững.
Khánh Linh
Từ khóa:
hà nội y tế kinh tế đêm

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