Thuế - Hải quan

Xuất nhập khẩu qua Hải quan khu vực II vượt mốc 101 tỷ USD

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

[email protected]
14:34 | 15/06/2026
(TBTCO) - Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Hải quan khu vực II đạt hơn 101 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2026, tăng 13,11% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đà phục hồi của thương mại và logistics, số thu ngân sách nhà nước đạt 78.204 tỷ đồng.
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Chi cục Hải quan khu vực II cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình kinh tế, thương mại quốc tế tiếp tục có nhiều biến động phức tạp do ảnh hưởng của cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn, biến động giá năng lượng, xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông và xu hướng điều chỉnh chính sách thương mại toàn cầu.

Tuy nhiên, hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải quốc tế và lưu lượng hành khách xuất nhập cảnh qua địa bàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phục hồi sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và tăng nguồn thu ngân sách nhà nước.

Nổi bật nhất là kết quả tạo thuận lợi thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp. Trong 5 tháng đầu năm, Chi cục Hải quan khu vực II tiếp tục duy trì hoạt động thông quan hàng hóa ổn định, thông suốt 24/7, đồng thời tăng cường hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan và các chính sách mới.

Nhờ đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 101,24 tỷ USD, tăng 13,11% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 53,37 tỷ USD, tăng 19,88%; kim ngạch xuất khẩu đạt 47,86 tỷ USD, tăng 6,41%.

Cùng với sự tăng trưởng của hoạt động thương mại, số lượng doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan cũng đạt 70.582 doanh nghiệp, tăng 7,46% so với cùng kỳ năm trước. Lưu lượng tàu bay, tàu biển và hành khách xuất nhập cảnh đều tăng, góp phần thúc đẩy hoạt động logistics và đầu tư trên địa bàn.

Xuất nhập khẩu qua Hải quan khu vực II vượt mốc 101 tỷ USD
Hoạt động xuất nhập khẩu và vận tải quốc tế qua địa bàn Hải quan khu vực II tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Ảnh: Lạc Nguyên

Theo Hải quan khu vực II, đà tăng trưởng của kim ngạch xuất nhập khẩu đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu ngân sách nhà nước. Trong kỳ từ ngày 15/12/2025 đến ngày 14/5/2026, số thu ngân sách nhà nước đạt 78.204 tỷ đồng, tăng 8,54% so với cùng kỳ năm 2025, tương ứng tăng 6.152 tỷ đồng.

Tính từ ngày 1/1/2026 đến ngày 14/5/2026, số thu ngân sách đạt 68.993 tỷ đồng, bằng 39,09% chỉ tiêu pháp lệnh được giao là 176.500 tỷ đồng.

Để đạt được kết quả này, Chi cục Hải quan khu vực II đã triển khai nhiều giải pháp quản lý thu, chống thất thu và quản lý rủi ro. Công tác quản lý trị giá, mã số, xuất xứ hàng hóa, kiểm tra sau thông quan được tăng cường nhằm bảo đảm thu đúng, thu đủ cho ngân sách nhà nước.

Song song với nhiệm vụ thu ngân sách, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Các hệ thống nghiệp vụ như VNACCS/VCIS, VASSCM, HQ36a được duy trì vận hành ổn định. Trong kỳ, hơn 16.000 hồ sơ đã được tiếp nhận và xử lý trên hệ thống HQ36a. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, quản lý rủi ro và giám sát hải quan tiếp tục được mở rộng.

Theo đánh giá của Chi cục Hải quan khu vực II, dù vẫn còn những khó khăn từ diễn biến phức tạp của thương mại quốc tế, áp lực thu ngân sách và tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại ngày càng tinh vi, nhưng kết quả đạt được trong 5 tháng đầu năm 2026 cho thấy hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo nền tảng cho việc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại của năm./.

Lạc Nguyên
Từ khóa:
Hải quan khu vực II xuất nhập khẩu thu ngân sách nhà nước tạo thuận lợi thương mại doanh nghiệp xuất nhập khẩu

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