Ngày 14/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt bứt phá mạnh

Giá cà phê hôm nay tiếp tục tăng. Ảnh minh họa

Giá cà phê tiến sát mốc 90.000 đồng/kg

Khảo sát tại khu vực Tây Nguyên cho thấy, giá cà phê nhân xô hôm nay tiếp tục tăng mạnh khoảng 2.000 đồng/kg so với phiên trước, đưa mặt bằng giá lên dao động từ 89.000 - 89.700 đồng/kg.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất cả nước với 89.700 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê đồng loạt tăng lên mức 89.500 đồng/kg.

Trong khi đó, Lâm Đồng vẫn là địa phương có giá thấp nhất khu vực, song cũng đã tăng lên 89.000 đồng/kg. Đây là phiên tăng mạnh thứ 2 liên tiếp của thị trường nội địa, giúp giá cà phê nhanh chóng lấy lại phần lớn mức giảm ghi nhận trong tuần trước.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục duy trì xu hướng tăng mạnh trong phiên giao dịch mới nhất. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 7/2026 tăng 131 USD/tấn, tương đương 3,78%, lên mức 3.594 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng tăng mạnh 3,83%, đạt 3.395 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2026 tăng thêm 3,25 US cent/pound, tương đương 1,28%, lên mức 257,2 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 1,26%, đạt 253,4 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước đồng loạt tăng

Giá tiêu hôm nay đồng loạt tăng trở lại. Ảnh minh họa

Sau nhiều phiên giao dịch ổn định, thị trường hồ tiêu trong nước sáng nay ghi nhận tín hiệu tích cực khi giá thu mua tại các địa phương sản xuất trọng điểm đồng loạt tăng thêm 500 đồng/kg.

Theo khảo sát, giá tiêu hiện dao động trong khoảng 138.500 - 140.500 đồng/kg. Trong đó, Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu cả nước với mức giá 140.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu cũng tăng lên mức 139.500 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và Đồng Nai cùng ghi nhận mức giá 138.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế cho thấy, giá hồ tiêu Indonesia tiếp tục xu hướng tăng nhẹ.

Cụ thể, giá tiêu đen Indonesia tăng 24 USD/tấn, tương đương 0,34%, lên mức 7.137 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia cũng tăng 31 USD/tấn, đạt 9.211 USD/tấn. Trong khi đó, các thị trường xuất khẩu lớn khác gần như không có biến động đáng kể.

Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 tiếp tục được chào bán ở mức 5.950 USD/tấn, thấp nhất trong nhóm các nước sản xuất lớn. Malaysia vẫn duy trì mức giá cao nhất thế giới với tiêu đen đạt 9.350 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l tiếp tục ổn định trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá xuất khẩu của Việt Nam vẫn được giữ ở mức 9.000 USD/tấn, trong khi Malaysia duy trì mức 12.250 USD/tấn./.