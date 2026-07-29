Ngày 29/7: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng trở lại

Giá bạc hôm nay diễn biến tích cực. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9h05 ngày 29/7, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.140.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.206.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 2.130.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.196.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.140.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.206.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.140.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.518.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 57.066.524 đồng/kg (mua vào) và 58.826.520 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h05 ngày 29/7/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 9 giờ ngày 29/7, giá bạc giao ngay ở mức 57,434 USD/ounce, tăng 0,51% so với hôm qua.

Sau phiên điều chỉnh hôm qua, bạc đã có sự phục hồi nhờ lực mua quay trở lại khi nhà đầu tư tận dụng mức giá thấp để gia tăng vị thế. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đà tăng hiện nay vẫn chưa đủ mạnh để xác nhận một xu hướng tăng bền vững.

Diễn biến của bạc vẫn chịu tác động đồng thời từ nhiều yếu tố kinh tế vĩ mô. Một mặt, những bất ổn địa chính trị tại nhiều khu vực trên thế giới tiếp tục duy trì nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn, trong đó có bạc và vàng.

Ở chiều ngược lại, đồng USD duy trì sức mạnh cùng lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ ở mức cao đã phần nào hạn chế đà tăng của nhóm kim loại quý. Khi đồng bạc xanh tăng giá, chi phí nắm giữ bạc đối với các nhà đầu tư sử dụng những đồng tiền khác cũng tăng lên, qua đó ảnh hưởng đến nhu cầu đầu tư.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk, ngưỡng 60,94 USD/ounce đang đóng vai trò là mức kháng cự quan trọng trong ngắn hạn. Nếu vượt qua được mốc này, giá bạc có khả năng mở rộng đà tăng lên vùng 63,28 USD/ounce, thậm chí hướng tới 65,07 USD/ounce.

Ngược lại, nếu giá trượt xuống dưới ngưỡng 57,06 USD/ounce, áp lực chốt lời có thể gia tăng, khiến bạc lùi về kiểm định vùng hỗ trợ 54,77 USD/ounce. Trong trường hợp mốc hỗ trợ này bị xuyên thủng, xu hướng giảm có thể tiếp tục được mở rộng./.