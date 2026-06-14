Tuần từ 15 - 21/6: Một tuần bận rộn về lãi suất của các ngân hàng trung ương

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất vào thứ Tư, ngày 17/6. Ảnh: Elizabeth Frantz/Reuters

Hàng loạt quyết định về lãi suất từ ​​các ngân hàng trung ương, bao gồm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), sẽ là tâm điểm chú ý trong tuần tới.

Cả Fed và BoE đều được dự đoán sẽ giữ nguyên lãi suất, nhưng tâm điểm chú ý là liệu họ có để ngỏ khả năng tăng lãi suất vào cuối năm nay hay không. Ngân hàng Trung ương Thụy Điển (Riksbank), Ngân hàng Trung ương Na Uy (Norges Bank) và Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (Swiss National Bank) cũng dự kiến ​​sẽ công bố quyết định của mình.

Tại châu Á, các nhà đầu tư đang dõi theo một loạt quyết định của ngân hàng trung ương Nhật Bản, Úc và Indonesia trong bối cảnh xung đột kéo dài ở Trung Đông đang ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế và gây thêm áp lực lên các đồng tiền trong khu vực. Dữ liệu thương mại từ New Zealand, Malaysia và Singapore sẽ cung cấp thêm manh mối về việc giá năng lượng tăng cao đang định hình nền kinh tế toàn cầu như thế nào.

Fed sẽ tăng lãi suất vào cuối năm

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất vào thứ Tư, trong đó tâm điểm chú ý là các động thái từ Chủ tịch Fed mới - ông Kevin Warsh. Nhận định thị trường từ LSEG cho thấy ít có khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào thứ Tư. Tuy nhiên, thị trường gần đây đã tăng dự báo Fed sẽ tăng lãi suất vào cuối năm nay, phản ứng trước các báo cáo thị trường lao động khả quan gần đây, dữ liệu hoạt động kinh tế Mỹ mạnh mẽ và cú sốc giá năng lượng bắt nguồn từ xung đột ở Trung Đông.

Dữ liệu mới nhất về giá tiêu dùng cho thấy, lạm phát hàng năm của Mỹ đã tăng lên 4,2% trong tháng 5, nhưng chỉ số lạm phát lõi đã giảm mạnh hơn dự báo xuống còn 0,2% so với tháng trước. Lạm phát tổng thể tăng cao là một tín hiệu không mấy dễ chịu khi Chủ tịch Fed mới nhậm chức, nhưng cũng chưa phải là tình huống cần tăng lãi suất ngay lập tức. Lạm phát lõi vẫn được kiểm soát tương đối tốt, tạo điều kiện cho Fed giữ nguyên lãi suất trong một thời gian nữa.

Bộ Tài chính Mỹ sẽ đấu giá trái phiếu kỳ hạn 20 năm vào thứ Ba và trái phiếu TIPS kỳ hạn 5 năm được bảo vệ khỏi lạm phát vào thứ Năm.

ECB có thể sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã thắt chặt chính sách tiền tệ thêm 25 điểm cơ bản vào ngày 11/6, lần tăng lãi suất đầu tiên kể từ năm 2023, sau một tuần không có nhiều dữ liệu kinh tế được công bố. ECB đã nâng lãi suất tiền gửi chủ chốt lên 2,25% trong một động thái được dự đoán rộng rãi trước đó, nhằm chỉ ra những thách thức mà các nền kinh tế lớn đang phải đối mặt do giá dầu tăng cao gây ra bởi việc đóng cửa eo biển Hormuz.

ECB đã nâng dự báo lạm phát và cắt giảm dự báo tăng trưởng. Các nhà phân tích tin rằng ECB có thể sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa, có thể vào tháng 9, khi có bộ dự báo mới từ các chuyên gia.

“Chủ tịch ECB Lagarde đã thể hiện quan điểm ‘diều hâu’ ở mức độ vừa phải tại cuộc họp gần đây nhất”, nhà phân tích Christian Reicherter của DZ Bank nhận định trong một báo cáo. “Điều này nhìn chung cho thấy đợt tăng lãi suất gần đây có khả năng sẽ được tiếp nối bằng một đợt tăng lãi suất khác”, nhà phân tích cho biết.

Tuy nhiên, DZ Bank không dự đoán sẽ bắt đầu một chu kỳ tăng lãi suất toàn diện. “Chúng tôi không dự kiến ​​lần tăng lãi suất tiếp theo vào tháng 7, mà là sau kỳ nghỉ hè vào tháng 9”.

Dữ liệu sản xuất công nghiệp khu vực đồng Euro tháng 4 sẽ được công bố vào thứ Hai, tiếp theo là dữ liệu CPI hài hòa cuối cùng của khu vực đồng Euro cho tháng 5 vào thứ Tư. Chỉ số tâm lý kinh tế ZEW của Đức sẽ được công bố vào thứ Ba.

BoE dự đoán sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75%

Quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) vào thứ Năm là sự kiện quan trọng nhất của Vương quốc Anh. Theo nhận định của Edward Allenby thuộc Oxford Economics, BoE được dự đoán rộng rãi sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75%, mặc dù họ có thể phát tín hiệu sẵn sàng tăng lãi suất tại các cuộc họp trong tương lai nếu giá năng lượng duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

Cuộc bầu cử đặc biệt tại khu vực bầu cử Makerfield vào thứ Năm cũng được dự đoán sẽ chi phối thị trường Anh tuần tới. Một trong các ứng cử viên trong cuộc bầu cử, Andy Burnham, đã tuyên bố sẽ tham gia bất kỳ cuộc tranh cử lãnh đạo nào của đảng Lao động nếu thắng cử, khiến tương lai của Thủ tướng Keir Starmer vẫn chưa ngã ngũ .

Các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao dữ liệu lạm phát và dữ liệu việc làm của Anh, dự kiến ​​được công bố lần lượt vào thứ Tư và thứ Năm, để tìm manh mối về hướng đi tiềm năng trong tương lai của lãi suất Ngân hàng Trung ương Anh (BoE).

Các dữ liệu kinh tế khác dự kiến ​​được công bố vào tuần tới bao gồm chỉ số giá nhà của Rightmove vào thứ Hai, và dữ liệu khảo sát niềm tin người tiêu dùng Anh, dữ liệu tài chính khu vực công và dữ liệu doanh số bán lẻ của Anh vào thứ Sáu.

Scandinavia

Quyết định về lãi suất của Ngân hàng Trung ương Thụy Điển (Riksbank) sẽ được công bố vào thứ Tư, trong đó thị trường gần như đã dự đoán lãi suất sẽ được giữ ổn định ở mức 1,75%, theo dữ liệu của LSEG.

“Ngân hàng vẫn đang trong tâm thế chờ đợi và quan sát, vì lạm phát cơ bản thấp cho phép các nhà hoạch định chính sách có thời gian để đánh giá tác động của cuộc chiến Iran đối với nền kinh tế”, các nhà phân tích của Nomura cho biết trong một báo cáo. Tuy nhiên, họ cho rằng, eo biển Hormuz càng đóng cửa lâu thì khả năng Riksbank phản ứng bằng cách tăng lãi suất càng cao. Hướng dẫn mới và dự báo lãi suất chính sách được cập nhật của Riksbank có thể cho thấy xác suất tăng lãi suất trước cuối năm tăng lên, đồng thời làm nổi bật những bất ổn gia tăng. Tuy nhiên, Nomura không kỳ vọng lãi suất sẽ tăng cho đến cuối năm 2027 do lạm phát cơ bản thấp và sự phục hồi kinh tế mong manh.

Dữ liệu thị trường lao động Thụy Điển cũng sẽ được công bố vào thứ Hai.

Tại Na Uy, Ngân hàng Trung ương Na Uy (Norges Bank) sẽ đưa ra quyết định vào thứ Năm, theo sau Ngân hàng Trung ương Thụy Điển (Riksbank). Ngân hàng trung ương Na Uy dự kiến ​​sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 4,25% sau khi bất ngờ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng Năm.

Các nhà phân tích của Nomura cho biết: “Lạm phát cơ bản vẫn dai dẳng, nhưng chưa đủ cao để cần thiết phải tăng lãi suất liên tiếp”. Tuy nhiên, họ cho rằng Ngân hàng Trung ương Na Uy (Norges Bank) có thể phát tín hiệu tăng lãi suất vào cuối năm nay do eo biển Hormuz vẫn đóng cửa và lạm phát cơ bản tăng tốc trong tháng 5. Nomura dự kiến ​​lãi suất sẽ tăng 25 điểm cơ bản vào tháng 9.

Thụy Sĩ

Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) dự kiến ​​sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 0% khi công bố quyết định chính sách vào thứ Năm. Các nhà phân tích của Nomura cho biết trong một báo cáo rằng, SNB có một chút dư địa để thở khi lạm phát đang nằm trong phạm vi mục tiêu 0-2%, duy trì ổn định ở mức 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng Năm. Họ cũng cho rằng, sự mạnh lên của đồng franc trong vài tháng qua có thể đang tạo áp lực giảm giá đối với một số mặt hàng nhập khẩu, bù đắp cho tác động của giá năng lượng tăng cao.

“Một câu hỏi quan trọng là liệu Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) có lặp lại tuyên bố từ cuộc họp trước rằng 'mức độ sẵn sàng can thiệp vào thị trường ngoại hối đã tăng lên' thay vì tuyên bố thường thấy hơn là 'vẫn sẵn sàng hoạt động tích cực trên thị trường ngoại hối khi cần thiết' hay không”, báo cáo từ Nomura cho biết.

Cộng hòa Séc

Quyết định chính sách tiếp theo của Ngân hàng Quốc gia Séc (CNB) sẽ được đưa ra vào thứ Năm. Các nhà phân tích của ING cho biết trong một báo cáo, CNB có khả năng sẽ tăng lãi suất trong một cuộc bỏ phiếu chia rẽ.

Nền kinh tế Séc dường như chưa sẵn sàng cho chính sách tiền tệ thắt chặt hơn, nhưng các nhà hoạch định chính sách của CNB đã ám chỉ rằng việc tăng lãi suất có nhiều khả năng xảy ra hơn là giữ nguyên lãi suất. Thống đốc CNB Ales Michl đã lên tiếng khá mạnh mẽ về sự cần thiết của chính sách tiền tệ thắt chặt hơn, cho thấy ông sẵn sàng tăng lãi suất ngay cả khi điều này có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.

Mỹ Latinh

Ngân hàng trung ương Brazil (BCB) sẽ công bố quyết định về lãi suất vào thứ Tư. Theo dữ liệu của LSEG, thị trường dự báo có 66% khả năng lãi suất sẽ được giữ ở mức 14,5% và 34% khả năng giảm thêm 25 điểm cơ bản.

Ủy ban Chính sách Tiền tệ của BCB đã giảm lãi suất tháng thứ hai liên tiếp vào tháng Tư khi tăng trưởng chậm lại và nền kinh tế đối mặt với những khó khăn về lạm phát do xung đột ở Trung Đông. Ngân hàng này cho biết các quyết định về lãi suất trong tương lai vẫn chưa rõ ràng và cần thận trọng do sự không chắc chắn về tác động của cuộc xung đột.

Nhật Bản

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) dự kiến ​​tổ chức cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày, bắt đầu từ thứ Hai. Mặc dù Thống đốc Kazuo Ueda đang phải nhập viện và dự kiến ​​sẽ vắng mặt tại cuộc họp, ông vẫn sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ từ xa khi cần thiết, B0J cho biết. Ông Ueda dự kiến ​​sẽ nằm viện khoảng hai tuần để điều trị u nang gan bị nhiễm trùng, ngân hàng trung ương cho biết thêm.

Theo ngân hàng trung ương, Phó Thống đốc Ryozo Himino sẽ giữ vai trò chủ tọa tạm thời cho cuộc họp sắp tới, trong khi Phó Thống đốc Shinichi Uchida sẽ chủ trì cuộc họp báo sau cuộc họp.

Mặc dù Thống đốc Ueda sẽ không thể bỏ phiếu vắng mặt, ông sẽ trình bày quan điểm của mình bằng văn bản, theo ngân hàng trung ương. “Nếu cuộc bỏ phiếu kết thúc với tỷ số hòa, Phó Thống đốc Himino, với tư cách là chủ tọa, sẽ đưa ra quyết định cuối cùng - nhưng quyết định của ông sẽ không khác với ý định của Thống đốc Ueda”, Ayako Fujita của JPMorgan cho biết.

Theo ông Fujita, tác động của việc ông Ueda vắng mặt đối với các quyết định chính sách dự kiến ​​của BoJ có thể sẽ hạn chế. Nhà kinh tế học này nói thêm: “Hướng đi tăng lãi suất dường như đã được các thành viên hội đồng chia sẻ rộng rãi, khiến cho việc bỏ phiếu chia rẽ rõ rệt là điều khó xảy ra”.

Dữ liệu thương mại và chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 của Nhật Bản dự kiến ​​được công bố lần lượt vào thứ Tư và thứ Sáu.

Trung Quốc

Một tuần bận rộn đang chờ đón Trung Quốc, nổi bật là hàng loạt dữ liệu kinh tế tháng 5 được công bố, hứa hẹn sẽ mang đến những thông tin mới về tình hình kinh tế của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong bối cảnh xung đột kéo dài ở Trung Đông.

Các số liệu, bao gồm sản xuất công nghiệp, doanh số bán lẻ và đầu tư tài sản cố định, dự kiến ​​sẽ cho thấy sự cải thiện tổng thể và báo hiệu khả năng phục hồi kinh tế bất chấp những khó khăn vĩ mô.

Trong bối cảnh xuất khẩu tiếp tục bùng nổ, các nhà kinh tế của DBS dự báo tăng trưởng sản xuất công nghiệp của Trung Quốc sẽ tăng vọt từ 4,1% trong tháng 4 lên 4,6% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ bên ngoài đối với các thiết bị điện tử liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Sự cải thiện này phù hợp với các chỉ số PMI sản xuất công nghệ cao và sản xuất thiết bị mới nhất, cả hai đều tăng mạnh trong tháng trước.

Bắc Kinh sẽ công bố chỉ số giá nhà mới nhất trong bối cảnh thị trường đang theo dõi sát sao xem liệu sự suy thoái kéo dài của giá nhà, vốn là yếu tố chính ảnh hưởng tiêu cực đến tài sản hộ gia đình, có tiếp tục trầm trọng hơn hay không.

Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi sát sao dữ liệu về đầu tư trực tiếp nước ngoài được công bố vào tháng 5.

Úc/New Zealand

Ngân hàng trung ương Úc sẽ đưa ra quyết định về lãi suất vào thứ Ba, dự kiến ​​sẽ duy trì lãi suất tiền mặt chính thức ở mức 4,35% trong khi các nhà hoạch định chính sách chờ đợi thêm dữ liệu để thấy tác động của cuộc xung đột Iran đối với nền kinh tế.

Ngân hàng Dự trữ Úc đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong ba cuộc họp gần đây nhất, nhằm mục đích kiềm chế lạm phát, hoàn toàn đảo ngược các đợt cắt giảm lãi suất được thực hiện vào năm 2025.

Dữ liệu sau đó cho thấy tốc độ tăng giá tiêu dùng đã chậm lại trong tháng Tư, nhưng chủ yếu là do việc cắt giảm thuế nhiên liệu tạm thời. Thị trường dự đoán sẽ có ít nhất một đợt tăng lãi suất nữa vào cuối năm 2026, với các nhà kinh tế của UBS dự đoán tháng Tám là thời điểm có khả năng xảy ra nhất.

Số liệu quan trọng nhất tại New Zealand là GDP trong quý I, với các nhà kinh tế dự đoán mức tăng trưởng mạnh mẽ sẽ phục hồi từ mức tăng trưởng hàng quý khiêm tốn 0,2% vào cuối năm 2025.

Con số chính thức, dự kiến ​​công bố vào thứ Năm, sẽ rất đáng chú ý vì ngân hàng trung ương New Zealand đã dự báo tăng trưởng GDP ở mức 1,0% vào tháng trước.

GDP là dữ liệu quan trọng duy nhất được công bố trước quyết định lãi suất của Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) vào tháng 7, và cần một sự bất ngờ lớn mới có thể thay đổi suy nghĩ của các nhà hoạch định chính sách.

Indonesia

Ngân hàng Trung ương Indonesia đã thực hiện đợt tăng lãi suất khẩn cấp để hỗ trợ đồng rupiah đang suy yếu, và thị trường sẽ rất muốn xem liệu ngân hàng này có làm điều đó một lần nữa hay không.

Một số nhà kinh tế cho rằng ngân hàng trung ương có thể thắt chặt chính sách tiền tệ thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp thường kỳ vào thứ Năm, do đồng tiền này vẫn đang chịu áp lực.

Những người khác, bao gồm cả tại ING, cho rằng BI sẽ giữ vững vị thế sau đợt biến động ngoài chu kỳ.

ING dự đoán ngân hàng trung ương sẽ ưu tiên các biện pháp thay thế để thu hút dòng vốn nước ngoài và ổn định đồng rupiah. Tuy nhiên, việc hỗ trợ đồng tiền trong khi giảm thiểu rủi ro suy giảm tăng trưởng kinh tế là một sự cân bằng khó khăn.

Philippines

Ngân hàng trung ương Philippines được dự đoán rộng rãi sẽ tăng lãi suất vào thứ Năm do lạm phát vẫn ở mức cao đáng lo ngại bất chấp sự giảm nhẹ trong tháng Năm.

Trong bối cảnh áp lực lạm phát vẫn tiếp diễn, thị trường đang đặt cược rằng Ngân hàng Trung ương Philippines có thể sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa, ngay cả khi điều đó có nguy cơ gây ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.

Mặc dù tăng trưởng kinh tế thấp hơn nhiều so với tiềm năng, lạm phát đang ở mức cao, và với nhiệm vụ ổn định giá cả của Ngân hàng Trung ương Philippines (BSP), các chuyên gia dự đoán sẽ có một đợt tăng lãi suất 50 điểm cơ bản trong thời gian tới.