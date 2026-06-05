Tài chính quốc tế

Fitch Ratings hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu do tác động từ Trung Đông

Hoàng Lê

Hoàng Lê

17:42 | 05/06/2026
(TBTCO) - Fitch Ratings đã hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu xuống còn 2,4% cho năm 2026, viện dẫn lý do cú sốc dầu mỏ do xung đột Mỹ - Iran gây ra và chi phí năng lượng tăng cao.
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Fitch Ratings hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu do tác động từ Trung Đông
Fitch đã nâng dự báo giá dầu Brent trung bình cho năm 2026 lên 87 USD/thùng từ mức 70 USD trước đó, phản ánh việc đóng cửa kéo dài eo biển Hormuz, một tuyến đường quan trọng cho vận chuyển dầu toàn cầu. Ảnh: Reuters

Fitch Ratings cảnh báo cú sốc dầu mỏ do xung đột Mỹ - Iran gây ra đã gây tổn hại đến triển vọng của nền kinh tế toàn cầu, đồng thời hạ dự báo tăng trưởng và nâng triển vọng giá dầu thô trong năm nay.

Công ty xếp hạng tín nhiệm dự báo nền kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 2,4% trong năm nay, giảm 0,2 điểm phần trăm so với dự báo trước đó, do tác động lạm phát của chi phí năng lượng tăng cao và tình trạng gián đoạn nguồn cung liên tục.

“Việc cắt giảm dự báo đã diễn ra trên diện rộng do lạm phát cao làm giảm tiền lương thực tế, kìm hãm tiêu dùng và làm tăng chi phí đầu vào của các công ty”, các nhà kinh tế của Fitch cho biết trong một báo cáo.

Việc công ty xếp hạng tín nhiệm hạ dự báo tăng trưởng bổ sung vào danh sách ngày càng dài các cảnh báo từ các tổ chức quốc tế, bao gồm cả OECD, khi cuộc xung đột tại Trung Đông bước sang tháng thứ tư, tiếp tục làm gián đoạn nguồn cung năng lượng và các mặt hàng thiết yếu.

Fitch đã nâng dự báo giá dầu Brent trung bình cho năm 2026 lên 87 USD/thùng từ mức 70 USD trước đó, phản ánh việc đóng cửa kéo dài eo biển Hormuz, một tuyến đường quan trọng cho vận chuyển dầu toàn cầu.

Việc đóng cửa đã kéo dài 14 tuần và Fitch cho biết, việc mở cửa trở lại dường như khó có thể xảy ra trước tháng 7 do các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn gặp nhiều khó khăn bất chấp một thỏa thuận ngừng bắn mong manh.

Tuy nhiên, báo cáo cho biết kịch bản cơ bản của họ vẫn ít nghiêm trọng hơn đáng kể so với cuộc khủng hoảng dầu mỏ những năm 1970, khi giá dầu thực tế tăng vọt lên 170 USD/thùng, trong khi tiêu thụ dầu mỏ tính theo tỷ lệ sản lượng kinh tế toàn cầu đã giảm khoảng một nửa kể từ năm 1980.

Theo kịch bản bất lợi hơn, trong đó giá dầu trung bình ở mức 100 USD/thùng vào năm 2026, giá cổ phiếu giảm 10% và điều kiện tín dụng thắt chặt, tăng trưởng kinh tế Mỹ có thể giảm xuống chỉ còn 0,8% trong 12 tháng tới, xuống còn 0,3% ở khu vực đồng Euro và 3,4% ở Trung Quốc, báo cáo cho biết.

Trong dự báo cơ bản, Fitch kỳ vọng nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 1,9% và nền kinh tế khu vực đồng Euro tăng trưởng 0,9%, cả hai đều thấp hơn so với dự báo trước đó. Tuy nhiên, dự báo tăng trưởng của Trung Quốc đã được nâng lên 4,6% sau quý đầu tiên mạnh mẽ hơn dự kiến ​​và sự phục hồi trong hoạt động xuất khẩu.

“Lãi suất chính sách cao hơn nhiều so với năm 2021, điều kiện thị trường lao động và áp lực tăng lương dịu bớt hơn, chính sách tài khóa ít mở rộng hơn nhiều”, Fitch cho biết.

Fitch hiện dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương Anh sẽ giữ nguyên lãi suất trong năm nay trước khi tiếp tục cắt giảm vào năm 2027. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có khả năng sẽ tăng lãi suất vào tháng 6 nhưng sau đó sẽ đảo ngược quyết định này vào năm tới, theo nhận định của Fitch.

Một yếu tố giúp giảm thiểu tác động tiêu cực từ xung đột là sự bùng nổ hoạt động trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là ở châu Á.

Brian Coulton, kinh tế trưởng tại Fitch, cho biết thế giới đang trải qua “một sự bùng nổ mạnh mẽ trong chi tiêu toàn cầu cho công nghệ thông tin và điều đó đang làm giảm bớt tác động đến hoạt động kinh tế trong ngắn hạn, đặc biệt là ở châu Á”.

Việc phát triển trí tuệ nhân tạo đã thúc đẩy nhu cầu không ngừng đối với chip và các sản phẩm liên quan, tạo động lực cho các nền kinh tế xuất khẩu công nghệ như Đài Loan và Hàn Quốc.

Tuy nhiên, trong khi điều đó đang thúc đẩy mức tăng trưởng kỷ lục trên thị trường chứng khoán, củng cố lợi nhuận doanh nghiệp và vực dậy nền kinh tế nói chung, Fitch cảnh báo rằng sự suy giảm đáng kể trong tăng trưởng toàn cầu có thể chặn đứng đà tăng trưởng này.

Hoàng Lê
Theo WSJ
Từ khóa:
fitch Fitch hạ dự báo tăng trưởng mỹ - iran trung đông giá dầu

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