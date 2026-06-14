Đề xuất chấm dứt cơ chế thu nhập đặc thù đối với ngành Thuế, Hải quan và Kho bạc từ năm 2026

Đây là nội dung được Bộ Tài chính đề xuất trong dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí đối với một số nhiệm vụ đặc thù của Cục Thuế, Cục Hải quan và Kho bạc Nhà nước trong năm 2026.

Theo dự thảo, đối với các trường hợp đang được bảo lưu phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm của tháng 6/2024 với mức lương thực hiện từ ngày 1/7/2024, việc bảo lưu tiếp tục được thực hiện theo các quy định hiện hành.

Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí đối với một số nhiệm vụ đặc thù của Cục Thuế, Cục Hải quan và Kho bạc Nhà nước trong năm 2026 đang tiếp tục được rà soát, hoàn thiện. Ảnh minh họa: H.T

Cùng với việc kết thúc cơ chế tài chính đặc thù về thu nhập, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục duy trì nguồn kinh phí cho một số nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ đặc thù của ngành Thuế, Hải quan và Kho bạc Nhà nước trong năm ngân sách 2026 nhằm bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước không bị gián đoạn trong giai đoạn chuyển tiếp.

Các khoản chi này bao gồm hoạt động ủy nhiệm thu thuế; mua vật tư, ấn chỉ; chống buôn lậu, kiểm tra, kiểm soát và tình báo hải quan; huấn luyện, nuôi chó nghiệp vụ; quản lý rủi ro; duy trì hoạt động Cổng thông tin thương mại quốc gia; bảo đảm an toàn kho tiền; trực vận hành trung tâm dữ liệu công nghệ thông tin; phát hành và thanh toán trái phiếu Chính phủ cùng một số nhiệm vụ chuyên môn đặc thù khác theo quy định.

Theo Bộ Tài chính, việc duy trì các khoản chi nêu trên nhằm bảo đảm hoạt động thông suốt của các cơ quan trong năm 2026, đồng thời tạo cơ sở pháp lý trong giai đoạn chuyển tiếp trước khi hệ thống nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi ngân sách nhà nước mới được áp dụng thống nhất từ năm 2027.

Đáng chú ý, dự thảo cũng đề xuất cho phép sử dụng số dư Quỹ phát triển hoạt động ngành của Kho bạc Nhà nước đến hết ngày 31/12/2024 để thực hiện các nhiệm vụ, dự án trong giai đoạn 2026 - 2030. Nguồn lực này dự kiến phục vụ quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, hiện đại hóa hệ thống Kho bạc Nhà nước và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong quá trình thẩm định, một số ý kiến cho rằng, cần tiếp tục rà soát cơ sở pháp lý và thẩm quyền ban hành nghị quyết; đồng thời nghiên cứu quy định theo hướng mang tính nguyên tắc, giao cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn chi tiết để bảo đảm tính linh hoạt và khả thi trong quá trình triển khai.

Dự thảo đang tiếp tục được rà soát, hoàn thiện nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và khả thi khi triển khai./.