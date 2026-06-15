Thuế - Hải quan

Thuế TP. Hải Phòng thu nội địa 5 tháng đạt 52% dự toán

Đức Việt

Đức Việt

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14:28 | 15/06/2026
(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế TP. Hải Phòng, thu nội địa tháng 5/2026 do đơn vị thực hiện được 9.533 tỷ đồng; lũy kế thu nội địa 5 tháng đầu năm 2026 được 53.686 tỷ đồng, đạt 52% dự toán pháp lệnh, 47,6% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 4,7% so cùng kỳ.
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Thuế TP. Hải Phòng thu nội địa 4 tháng đạt hơn 43.000 tỷ đồng

10/20 chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ

Báo cáo của Thuế TP. Hải Phòng cho thấy, so với dự toán pháp lệnh có 12/20 chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ thu bình quân năm trên 41,7%, đó là khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương đạt 74,7%; khu vực DNNN địa phương đạt 44,3%; khu vực đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt 66,6%; khu vực ngoài quốc doanh đạt 75,8%; thuế thu nhập cá nhân đạt 48,7%; lệ phí trước bạ đạt 45,5%; phí, lệ phí đạt 44,7%; thuế sử dụng đất nông nghiệp đạt 65,1%...

So với cùng kỳ, có 10/20 chỉ tiêu tăng là khu vực DNNN trung ương tăng 87,2%; khu vực đầu tư nước ngoài tăng 54,5%; khu vực ngoài quốc doanh tăng 43,3%; lệ phí trước bạ tăng 23,8%; phí, lệ phí tăng 11,3%; thu tiền cho thuê đất tăng 32,2%; thu từ hoạt động xổ số tăng 30,1%...

Ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế TP. Hải Phòng cho biết, có được kết quả trên là nhờ sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức của đơn vị trong triển khai những giải pháp quản lý thuế đã được đề ra ngay từ ngày đầu tháng đầu của năm.

Thuế TP. Hải Phòng thu nội địa 5 tháng đạt 52% dự toán
Công chức Thuế TP. Hải Phòng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác kiểm tra thuế. Ảnh: CTV.

Trong đó, 5 tháng đầu năm, Thuế Thành phố đã hỗ trợ người nộp thuế 33.599 lượt hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan thuế; trả lời, hỗ trợ giải đáp chính sách, vướng mắc bằng văn bản cho 197 trường hợp, hỗ trợ người nộp thuế qua các phương tiện điện tử đối với 91.220 trường hợp. Đồng thời, đơn vị đẩy mạnh việc hỗ trợ người nộp thuế bằng điện thoại và trên nền tảng ứng dụng eTax mobile; tổ chức 113 lớp tập huấn với trên 31.212 lượt người nộp thuế tham dự, 48 hội nghị đối thoại với 9.706 người nộp thuế lượt tham dự.

Theo Trưởng Thuế TP. Hải Phòng, 5 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã giải quyết 350 lượt hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng, với tổng số tiền đề nghị hoàn là 3.120 tỷ đồng; số được hoàn là 3.065 tỷ đồng.

Về công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, lũy kế 5 tháng đã hoàn thành kiểm tra 779 doanh nghiệp. Tổng số tiền thuế truy thu, truy hoàn, phạt tăng qua kiểm tra là 603,374 tỷ đồng; công tác kiểm tra theo chuyên đề với hoạt động kinh doanh vàng bạc, đá quý, đã hoàn thành kiểm tra 111/115 doanh nghiệp (đạt 96,5%).

“Về triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đạt kết quả tích cực, tổng số hộ kinh doanh đã đăng ký là 8.547 hộ, trong đó số hộ kinh doanh đã sử dụng hóa đơn điện tử là 8.408 hộ, tương ứng với tỷ lệ 98,37%” - ông Trường cho hay.

Triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh

Theo lãnh đạo Thuế TP. Hải Phòng, để hoàn thành nhiệm vụ thu nội địa quý II và năm 2026, đơn vị giao phòng chuyên môn và Thuế cơ sở rà soát, phân loại rõ các khoản thu thường xuyên và không thường xuyên trên địa bàn, nhất là khoản thu từ dự án lớn, đất đai, nguồn thu phát sinh đột biến, nguồn thu bất thường để phục vụ xây dựng dự toán và điều hành thu.

Đồng thời, chủ động tuyên truyền chính sách mới sắp có hiệu lực. Trong tháng 6 triển khai giai đoạn 1 của việc tuyên truyền nâng cao tuân thủ pháp luật kế toán, thuế và phòng ngừa hành vi lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên nhằm che giấu doanh thu, trốn thuế; tuyên truyền đến người nộp thuế chức năng gửi vướng mắc về nghĩa vụ thuế trên eTax Mobile và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Tiếp tục chuẩn bị cơ sở dữ liệu, xây dựng kế hoạch chi tiết, cách thức thống nhất để thực hiện chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh; khẩn trương triển khai kế hoạch kiểm tra đã được giao, bám sát kế hoạch tuần, tháng, quý đã xây dựng để triển khai nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch theo mục tiêu, để có thời gian triển khai kiểm tra theo chuyên đề.

Cùng với đó, rà soát tình hình kê khai, nộp thuế đối với các hộ kinh doanh, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh doanh trên nền tảng số; vận động, hướng dẫn đăng ký, kê khai, nộp thuế.

Các đơn vị nghiên cứu các công cụ (có thể bằng AI) phục vụ việc khai thác báo cáo được kịp thời, chính xác, nâng cao năng suất làm việc, trong đó tập trung vào hoàn thiện và triển khai ứng dụng khai thác báo cáo kê khai, nợ và xây dựng ứng dụng liên quan đến công tác dự toán...

Đức Việt
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