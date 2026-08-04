Doanh nghiệp Hà Nội tăng sức bật, dẫn đầu quy mô vốn

Sáng 4/8, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên địa bàn thành phố.

Doanh nghiệp mở rộng quy mô, tăng vốn và tạo thêm việc làm

Kết quả điều tra cho thấy, đến cuối năm 2025, Hà Nội có 164.783 doanh nghiệp đang hoạt động, chiếm 19,2% tổng số doanh nghiệp của cả nước, tiếp tục là một trong hai địa phương có quy mô doanh nghiệp lớn nhất và đứng đầu khu vực phía Bắc.

So với năm 2024, số doanh nghiệp tăng 1,4%; so với năm 2020 tăng 13,8%, tương ứng tốc độ tăng bình quân 2,6%/năm trong giai đoạn 2021 - 2025.

Đáng chú ý, tổng nguồn vốn của khu vực doanh nghiệp đạt 17,6 triệu tỷ đồng, tăng 9,4% so với năm 2024 và tăng tới 68,2% so với năm 2020, chiếm 21,3% tổng nguồn vốn doanh nghiệp cả nước. Với mức vốn bình quân 106,8 tỷ đồng/doanh nghiệp, tăng gần 48% sau 5 năm, Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm tập trung nguồn lực tài chính lớn nhất cả nước.

Cùng với nguồn vốn, quy mô lao động cũng tiếp tục mở rộng. Đến năm 2025, khu vực doanh nghiệp sử dụng 2,77 triệu lao động, tăng 7% so với năm trước và tăng 23,8% so với năm 2020. Mức tăng lao động cao hơn tốc độ tăng số lượng doanh nghiệp cho thấy quy mô hoạt động sản xuất, kinh doanh đang được mở rộng, đồng thời khẳng định doanh nghiệp vẫn là khu vực tạo việc làm chủ yếu của nền kinh tế.

Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính) Nguyễn Thị Hương phát biểu tại hội nghị.

Doanh thu thuần của khu vực doanh nghiệp đạt 8,32 triệu tỷ đồng, tăng 15,7% so với năm 2024 và tăng 70,4% so với năm 2020, chiếm 18,4% tổng doanh thu doanh nghiệp cả nước. Doanh thu bình quân đạt 50,5 tỷ đồng/doanh nghiệp, tăng gần 50% so với 5 năm trước.

Một điểm đáng chú ý khác là cơ cấu doanh nghiệp đang chuyển dịch theo hướng tích cực. Trong khi doanh nghiệp vừa tăng 11,4%, doanh nghiệp lớn tăng 14,5%, thì doanh nghiệp siêu nhỏ chỉ tăng 1,3% và doanh nghiệp nhỏ giảm nhẹ 0,7%. Điều này cho thấy, Hà Nội không chỉ gia tăng số lượng doanh nghiệp, mà còn từng bước hình thành lớp doanh nghiệp có quy mô lớn hơn, năng lực quản trị và sức cạnh tranh cao hơn, có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế.

Dịch vụ tiếp tục là động lực tăng trưởng

Kết quả điều tra cũng phản ánh rõ nét cơ cấu kinh tế của Thủ đô theo hướng dịch vụ hiện đại.

Đến năm 2025, khu vực dịch vụ có 128.079 doanh nghiệp, chiếm 77,7% tổng số doanh nghiệp toàn thành phố; sử dụng 1,82 triệu lao động, tương đương 65,5% lao động khu vực doanh nghiệp. Khu vực này huy động 14,76 triệu tỷ đồng nguồn vốn, chiếm 83,8% tổng nguồn vốn và tạo ra 6,15 triệu tỷ đồng doanh thu, tương đương gần 74% tổng doanh thu của toàn khu vực doanh nghiệp.

So với năm 2020, các chỉ tiêu về số doanh nghiệp, lao động, nguồn vốn và doanh thu của khu vực dịch vụ đều tăng mạnh, tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng chủ yếu của nền kinh tế Thủ đô.

Trong khi đó, khu vực công nghiệp và xây dựng có hơn 36.300 doanh nghiệp, chiếm khoảng 22% tổng số doanh nghiệp, nhưng tạo ra khoảng 26% tổng doanh thu. Điều này phản ánh năng lực tạo giá trị và hiệu quả sản xuất cao, tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp, xây dựng hạ tầng và tạo việc làm.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ với 386 doanh nghiệp, song vẫn đóng vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển bền vững khu vực ngoại thành.

Theo đánh giá của cơ quan thống kê, cơ cấu doanh nghiệp hiện nay phù hợp với định hướng phát triển Hà Nội theo mô hình đô thị dịch vụ hiện đại, trong đó dịch vụ giữ vai trò trung tâm, công nghiệp - xây dựng là nền tảng phát triển sản xuất và hạ tầng.

Dữ liệu lớn phục vụ hoạch định chính sách phát triển

Tổng điều tra kinh tế năm 2026 được thực hiện trong bối cảnh Hà Nội cùng cả nước hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Hà Nội là một trong những địa phương có khối lượng điều tra lớn nhất cả nước với gần 539.000 đơn vị được thu thập thông tin, gồm hơn 500.000 đơn vị kinh tế, trong đó có trên 360.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể; tổng số lao động được điều tra đạt hơn 3,51 triệu người.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu phát biểu tại hội nghị.

Theo ông Phạm Hoài Nam - Trưởng Thống kê TP. Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 TP. Hà Nội, điểm mới của cuộc điều tra là ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong toàn bộ quy trình, từ thu thập, giám sát đến xử lý dữ liệu, qua đó nâng cao chất lượng, tính chính xác và rút ngắn thời gian thực hiện.

Đánh giá về kết quả triển khai, Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính) Nguyễn Thị Hương cho rằng, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo thành phố, Hà Nội đã hoàn thành cuộc Tổng điều tra trong thời gian được rút ngắn, nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, độ chính xác và độ tin cậy của thông tin. Theo bà Hương, bộ dữ liệu thu thập được sẽ là nguồn thông tin quan trọng phục vụ đánh giá toàn diện thực trạng nền kinh tế, đồng thời là căn cứ để các cấp, ngành xây dựng chính sách và chiến lược phát triển trong giai đoạn tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh, Tổng điều tra kinh tế năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi phản ánh đầy đủ bức tranh kinh tế - xã hội của Thủ đô sau giai đoạn sắp xếp đơn vị hành chính. Kết quả điều tra không chỉ phục vụ công tác thống kê, mà còn là cơ sở để thành phố xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao hiệu quả quản trị.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, bộ dữ liệu quy mô lớn từ cuộc điều tra sẽ là cơ sở khoa học để Hà Nội quy hoạch không gian phát triển mới, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, hoàn thiện hạ tầng số và nâng cao năng lực quản trị đô thị hiện đại, góp phần hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.

Ông Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh, giá trị lớn nhất của Tổng điều tra kinh tế không chỉ nằm ở các con số thống kê, mà ở khả năng phân tích, khai thác dữ liệu để chuyển hóa thành các chính sách phát triển hiệu quả. Trên cơ sở số liệu chính thức, cơ quan thống kê cần tiếp tục xây dựng các báo cáo phân tích chuyên sâu, phục vụ công tác nghiên cứu, dự báo và hoạch định chính sách của các cấp, các ngành, qua đó phát huy tối đa giá trị của cuộc Tổng điều tra trong quá trình phát triển Thủ đô./.