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Ngày 13/6: Giá cà phê tăng vọt, hồ tiêu giữ vững vùng 140.000 đồng/kg

06:44 | 13/06/2026
Giá cà phê hôm nay (13/6) tiếp tục tăng mạnh ngày thứ hai liên tiếp, với mức tăng từ 2.200 - 2.300 đồng/kg, đưa mặt bằng giá trở lại vùng 87.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu duy trì ổn định ở mức 138.000 - 140.000 đồng/kg.
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Giá cà phê hôm nay bật tăng mạnh. Ảnh minh họa

Giá cà phê trở lại vùng 87.000 đồng/kg

Theo khảo sát sáng ngày 13/6, giá cà phê nhân xô tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng mạnh ngày thứ hai liên tiếp, với mức tăng từ 2.200 - 2.300 đồng/kg so với hôm qua, đưa mặt bằng giá trở lại vùng 87.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tăng 2.200 đồng/kg, lên mức 87.700 đồng/kg và tiếp tục giữ vị trí địa phương có giá thu mua cao nhất cả nước. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê đồng loạt tăng 2.200 đồng/kg, đạt 87.500 đồng/kg.

Trong khi đó, Lâm Đồng cũng tăng 2.200 đồng/kg, lên mức 87.000 đồng/kg. Dù vẫn là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực nhưng khoảng cách với các tỉnh còn lại đã được thu hẹp đáng kể.

Đà tăng mạnh trong hai phiên liên tiếp giúp thị trường nội địa phục hồi đáng kể sau giai đoạn điều chỉnh sâu kéo dài từ đầu tháng 6.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê cũng duy trì đà tăng. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 7/2026 tăng mạnh 109 USD/tấn, tương đương 3,25%, lên mức 3.463 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng tăng 98 USD/tấn, tương đương 2,97%, đạt 3.395 USD/tấn.

Tại sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2026 tăng 5,55 US cent/pound, tương đương 2,23%, lên mức 253,95 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 5,65 US cent/pound, tương đương 2,31%, lên mức 250,25 US cent/pound.

Giá tiêu giữ vững vùng 140.000 đồng/kg

Ngày 13/6: Giá cà phê tăng vọt, hồ tiêu giữ vững vùng 140.000 đồng/kg
Giá tiêu hôm nay lặng sóng. Ảnh minh họa

Khảo sát sáng ngày 13/6 cho thấy, giá tiêu tại các vùng trồng trọng điểm trên cả nước không ghi nhận biến động mới so với hôm qua. Thị trường tiếp tục duy trì mặt bằng giá trong khoảng 138.000 - 140.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là hai địa phương có giá thu mua cao nhất cả nước, cùng đạt 140.000 đồng/kg.

Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu ổn định ở mức 139.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và Đồng Nai tiếp tục được các thương lái thu mua với giá 138.000 đồng/kg.

Dù chưa xuất hiện tín hiệu tăng giá mới, mặt bằng giá hiện tại vẫn được đánh giá là tương đối cao so với cùng kỳ nhiều năm trước, góp phần duy trì tâm lý tích cực cho người trồng tiêu.

Trên thị trường quốc tế, theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia điều chỉnh giảm nhẹ 4 USD/tấn so với phiên trước, xuống còn 7.113 USD/tấn.

Trong khi đó, các thị trường xuất khẩu lớn khác tiếp tục giữ ổn định. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 hiện được chào bán ở mức 5.950 USD/tấn.

Malaysia vẫn duy trì vị thế là nước có giá tiêu đen cao nhất thị trường với mức 9.350 USD/tấn. Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l tiếp tục được giữ trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia giảm nhẹ 6 USD/tấn, còn 9.180 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng Malaysia và Việt Nam tiếp tục ổn định ở mức lần lượt 12.250 USD/tấn và 9.000 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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