Kết nối Trung tâm Dữ liệu quốc gia: Dấu mốc mới trên hành trình xây dựng Kho bạc số

Chủ động kết nối theo kiến trúc dữ liệu quốc gia

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và xây dựng nền hành chính hiện đại, từ ngày 29/5/2026, Kho bạc Nhà nước (KBNN) chính thức vận hành việc kết nối, tích hợp Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến với Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài chính.

Việc triển khai được thực hiện theo đúng mô hình, kiến trúc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, bảo đảm các dịch vụ công trực tuyến của KBNN hoạt động ổn định, thông suốt, đáp ứng nhu cầu giao dịch ngày càng cao của các đơn vị sử dụng ngân sách.

KBNN đã kết nối và tích hợp Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến với Cổng DVCQG tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài chính. ảnh minh họa: Đức Thanh

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính liên thông, đồng bộ và hiệu quả, KBNN đã chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung nguồn lực và triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu kết nối với Cổng DVCQG tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia do Bộ Công an chủ trì xây dựng.

Trước đó, KBNN là một trong những đơn vị hoàn thành sớm việc tích hợp hệ thống dịch vụ công trực tuyến với Cổng DVCQG do Văn phòng Chính phủ quản lý trong giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 5/2026. Khi bước sang giai đoạn mới với yêu cầu tập trung dữ liệu, tăng cường bảo đảm an toàn thông tin và đồng bộ theo kiến trúc mới, KBNN đã khẩn trương rà soát hạ tầng công nghệ, đánh giá toàn diện các yêu cầu kỹ thuật để bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra an toàn và hiệu quả.

Thực hiện yêu cầu của Bộ Công an, vào 22 giờ ngày 28/5/2026, KBNN đã hoàn thành việc nâng cấp, tích hợp hệ thống dịch vụ công trực tuyến với Cổng DVCQG tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài chính, sẵn sàng đưa vào vận hành từ ngày hôm sau.

Việc kết nối lần này đánh dấu thêm một bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng Kho bạc số, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số theo định hướng của Chính phủ.

Hơn 218 nghìn hồ sơ được đồng bộ sau hơn 10 ngày vận hành

Điểm nổi bật của hệ thống sau khi được kết nối là mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho các đơn vị sử dụng ngân sách trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử với KBNN.

Theo đó, người sử dụng thuộc các đơn vị sử dụng ngân sách có thể thực hiện đăng nhập một lần (Single Sign-on - SSO) bằng tài khoản định danh điện tử VNeID trên Cổng DVCQG để thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN. Đây là bước cải tiến quan trọng giúp đơn giản hóa quy trình đăng nhập, giảm thao tác và nâng cao tính an toàn, bảo mật.

Cùng với đó, kết quả xử lý hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của KBNN được tự động đồng bộ lên Cổng DVCQG, tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi, tra cứu và giám sát tình trạng xử lý hồ sơ. Việc liên thông dữ liệu cũng góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

Để bảo đảm hoạt động của hệ thống không ảnh hưởng đến quá trình giải quyết thủ tục hành chính và thanh toán vốn ngân sách nhà nước, KBNN đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm duy trì tính liên tục và ổn định của dịch vụ.

Kết quả bước đầu cho thấy hiệu quả rõ nét của quá trình tích hợp. Trong thời gian từ ngày 29/5 đến ngày 1/6/2026, KBNN đã thực hiện đồng bộ trạng thái xử lý của 48.092 hồ sơ từ hệ thống dịch vụ công trực tuyến lên Cổng DVCQG. Đến 15 giờ ngày 9/6/2026, số lượng hồ sơ được đồng bộ thành công đã đạt 218.558 hồ sơ.

Những con số này phản ánh nỗ lực lớn của KBNN trong việc triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, đồng thời cho thấy khả năng vận hành hệ thống trên quy mô lớn ngay trong giai đoạn đầu triển khai.

Trong quá trình vận hành, do khối lượng dữ liệu đồng bộ rất lớn, hệ thống phát sinh một số khó khăn khách quan như chậm cập nhật trạng thái đối với một số hồ sơ hoặc lỗi kết nối tại một số thời điểm nhất định. Tuy nhiên, các vướng mắc đều được theo dõi sát sao và xử lý kịp thời.

KBNN đã thành lập tổ hỗ trợ, giám sát hoạt động 24/7, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số (Bộ Tài chính) cùng các đơn vị liên quan để bảo đảm hệ thống vận hành an toàn, ổn định và liên tục.

Trong thời gian tới, KBNN sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tối ưu các dịch vụ kết nối, nâng cao hiệu năng hệ thống và đẩy nhanh tốc độ đồng bộ dữ liệu. Đồng thời, tăng cường năng lực giám sát, đối soát dữ liệu và chủ động xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành.