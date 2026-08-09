Đầu tư

Đầu tư công phát huy vai trò "vốn mồi" cho tăng trưởng Thủ đô

Nam Khánh

Nam Khánh

06:17 | 09/08/2026
(TBTCO) - Qua 7 tháng đầu năm 2026, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn Hà Nội được cải thiện rõ rệt, góp phần đẩy nhanh các dự án hạ tầng trọng điểm, đồng thời phát huy vai trò "vốn mồi", dẫn dắt đầu tư xã hội và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế Thủ đô trong những tháng cuối năm.
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Tháo gỡ điểm nghẽn, đưa dòng vốn vào công trình

Theo Sở Tài chính Hà Nội, lũy kế giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 đến ngày 31/7 đạt 76.363 tỷ đồng, tương đương 63,64% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 50,8% kế hoạch Thành phố giao (không tính phần tiết kiệm 5% chi đầu tư ngân sách để bổ sung nguồn vốn cho dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng theo chỉ đạo của Trung ương).

Kết quả này có được trong bối cảnh Thành phố tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn tồn tại nhiều năm, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục đầu tư. Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, quá trình xử lý hồ sơ, phối hợp giữa các cấp được rút ngắn đáng kể, giúp nhiều dự án trọng điểm tăng tốc thi công.

Đầu tư công phát huy vai trò
Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Hà Nội) dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Ảnh: An Thư

Nhiều điểm nghẽn kéo dài tại các dự án hạ tầng chiến lược đã được xử lý dứt điểm. Tại dự án cầu Trần Hưng Đạo, khối lượng mặt bằng tiếp nhận đạt khoảng 77,5%, tạo điều kiện để các nhà thầu đồng loạt triển khai cọc khoan nhồi cầu chính và cầu dẫn. Dự án Vành đai 2,5 đã hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi, trong khi dự án Vành đai 3,5 tập trung hoàn tất giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp và đất ở đúng tiến độ.

Không chỉ tháo gỡ các dự án đang triển khai, Hà Nội còn khởi công nhiều công trình quy mô lớn như: Trục không gian Quốc lộ 1A theo phương thức PPP - hợp đồng BT cùng hàng loạt hồ điều hòa trọng điểm tại khu vực phía Tây gồm hồ Phú Đô, hồ Mễ Trì và cụm hồ Yên Nghĩa. Đây là những công trình vừa có tác động trực tiếp đến năng lực hạ tầng đô thị, vừa tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư tư nhân theo các trục phát triển mới.

Song song với đó, Thành phố tiếp tục siết chặt kỷ luật giải ngân. Các chủ đầu tư được yêu cầu xây dựng lộ trình giải ngân chi tiết cho từng dự án, gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm người đứng đầu. Cơ chế giám sát xuyên suốt từ cấp Thành phố đến cấp xã được vận hành hiệu quả hơn nhờ mô hình quản lý hành chính hai cấp đã rút ngắn đáng kể thời gian phản hồi và xử lý phát sinh tại công trường.

Ưu tiên vốn cho các dự án hạ tầng chiến lược

Theo TP. Hà Nội, trọng tâm phân bổ vốn trong những tháng cuối năm tiếp tục được định hướng vào các công trình hạ tầng giao thông chiến lược có sức lan tỏa lớn như đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, các cầu vượt sông Hồng, hệ thống đường sắt đô thị và các dự án chống ngập, những công trình vừa tạo dư địa mở rộng không gian đô thị, vừa kích hoạt dòng vốn đầu tư tư nhân theo các trục phát triển mới.

Một cú hích đáng chú ý là tại Kỳ họp thứ năm, HĐND TP. Hà Nội khóa XVII đã thông qua nghị quyết bổ sung 15.000 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách năm 2025 vào kế hoạch đầu tư công năm 2026. Nguồn lực này được ưu tiên cho các dự án trọng điểm, cấp bách và các nhiệm vụ tháo gỡ năm điểm nghẽn lớn của Thành phố. Đồng thời, nghị quyết cũng cho phép điều chỉnh linh hoạt cơ cấu vốn giữa các hạng mục như bồi thường, thiết kế và xây lắp, qua đó rút ngắn khoảng cách giữa phân bổ vốn và giải ngân thực tế.

Những giải pháp đồng bộ này đặt nền tảng để Thành phố phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân toàn bộ khoảng 91.000 tỷ đồng còn lại trong những tháng cuối năm, qua đó củng cố vai trò đầu tư công là “vốn mồi” dẫn dắt tăng trưởng kinh tế Thủ đô năm 2026.

Hàng loạt dự án trọng điểm tăng tốc về đích

Đà giải ngân tích cực đang được phản ánh rõ nét qua tiến độ thi công của hàng loạt công trình hạ tầng lớn trên địa bàn.

Ở nhóm dự án vành đai, Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng và di dời cây xanh, bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Hai cầu vượt trên tuyến cũng được đẩy nhanh tiến độ, trong đó cầu vượt Láng Hạ đã hoàn thành toàn bộ sáu trụ, còn cầu vượt Nguyễn Chí Thanh đang thi công các trụ chính. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành nền đường trước ngày 2/9 và hoàn thành hai cầu vượt trước cuối năm 2026.

Đối với Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, hơn 98,8% chiều dài tuyến đã được bàn giao mặt bằng với diện tích khoảng 1.426 ha. Riêng dự án thành phần đường song hành trên địa bàn Hà Nội đã hoàn thành khoảng 35/51,5 km bê tông nhựa, đạt khoảng 85% giá trị sản lượng, phấn đấu hoàn thành trong quý III năm nay...

Ở nhóm các cây cầu vượt sông Hồng, Hà Nội đang đồng loạt triển khai 7 dự án gồm Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Thượng Cát, Hồng Hà, Vân Phúc và Mễ Sở, hướng tới mục tiêu hoàn thành trong quý II/2027 để phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Bên cạnh hạ tầng giao thông, nhiều dự án chống ngập và hồ điều hòa cũng đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Hồ điều hòa Mễ Trì (Đồng Bông 2) với tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng đã hoàn thành khoảng 65% khối lượng, cơ bản xong hạng mục kè hồ và hệ thống tiêu thoát nước. Dự án hồ điều hòa Cự Khối cùng tuyến mương Việt Hưng - Cầu Bây đang thi công liên tục ngày đêm. Trong khi đó, cụm hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 và 2 với vốn đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng cũng được triển khai khẩn trương để tăng năng lực tiêu thoát nước khu vực phía Tây.

Từ nay đến cuối năm, Hà Nội đặt mục tiêu giải ngân tối thiểu 95% kế hoạch vốn năm 2026, phần còn lại hoàn thành trong tháng 1/2027, đồng thời tiếp tục mở rộng thu hút đầu tư ngoài ngân sách.

Để hoàn thành mục tiêu này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu Đảng ủy UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công, coi giải ngân đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế. Theo ông Thắng, các giải pháp phải được triển khai đồng bộ để phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đã giao.

Nam Khánh
Từ khóa:
đầu tư công tăng trưởng thủ đô giải ngân vốn đầu tư xã hội

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