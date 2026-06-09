Thời sự

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp Chủ tịch JICA Tanaka Akihiko

Đức Minh

Đức Minh

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20:17 | 09/06/2026
(TBTCO) - Chiều ngày 9/6/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp Đoàn công tác Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) do Chủ tịch JICA Tanaka Akihiko làm Trưởng đoàn.
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Tham dự buổi tiếp có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki.

Tại buổi tiếp, thay mặt Bộ Tài chính, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn trân trọng gửi lời cảm ơn tới Chính phủ và Nhân dân Nhật Bản, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam và JICA đã đóng góp rất nhiều cho tình hữu nghị hợp tác giữa hai quốc gia và các tổ chức thành viên.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp Chủ tịch JICA Tanaka Akihiko
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Thay mặt Đoàn công tác, Chủ tịch JICA Tanaka Akihiko cảm ơn Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã dành thời gian tiếp Đoàn, cùng trao đổi những nội dung hợp tác kinh tế được lãnh đạo cấp cao Việt Nam - Nhật Bản thống nhất thúc đẩy trong thời gian tới.

Theo ông Tanaka Akihiko, trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 5/2026, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng đã nhất trí sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản. Trong chiến lược chung đó, JICA sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng Việt Nam để đạt được mục tiêu tăng trưởng cao và xây dựng mô hình phát triển kinh tế trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp Chủ tịch JICA Tanaka Akihiko
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki (bên phải) và Chủ tịch JICA Tanaka Akihiko (bên trái) tại buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Cũng trong tháng 5/2026, Phó Chủ tịch JICA Hayakawa Yuho đã có chuyến công tác và làm việc với Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương. Tại cuộc làm việc, JICA đã chia sẻ mong muốn cũng như dự định trong việc triển khai hỗ trợ Việt Nam dựa trên 4 trụ cột phát triển kinh tế trong giai đoạn tới, bao gồm: đào tạo nhân lực trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nội địa để thúc đẩy sự tham gia sâu hơn của các doanh nghiệp này vào chuỗi giá trị toàn cầu; cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam; giúp đỡ và hỗ trợ Việt Nam phát triển hạ tầng chiến lược để phục vụ tăng trưởng kinh tế bền vững.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp Chủ tịch JICA Tanaka Akihiko
Chủ tịch JICA Tanaka Akihiko phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Để triển khai hiệu quả, Chủ tịch JICA Tanaka Akihiko đề nghị thúc đẩy các nội dung mà hai bên đang đàm phán cũng như chuẩn bị cho các dự án này.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đồng thuận với các đề xuất cụ thể từ phía JICA và khẳng định cùng quyết tâm biến cam kết nâng tầm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản của Thủ tướng hai nước thành hành động thực tế.

Bộ trưởng cho biết, trong thời gian tới, Chính phủ Việt Nam tiếp tục xác định nguồn vốn ODA là một trong những nguồn lực quan trọng cho đầu tư phát triển. Giai đoạn 2026 - 2030, Việt Nam có nhu cầu vốn rất lớn cho đầu tư phát triển.

Bộ trưởng ghi nhận và đánh giá cao JICA đã nghiên cứu, đề xuất định hướng mới để hỗ trợ Việt Nam thực hiện chiến lược phát triển trong giai đoạn tới, 4 trụ cột hợp tác mà JICA đề xuất cơ bản phù hợp với định hướng hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản đã được hai Thủ tướng thống nhất.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp Chủ tịch JICA Tanaka Akihiko
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị, trong thời gian tới, phía JICA phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan phía Việt Nam để lựa chọn những chương trình, dự án khả thi triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời đề nghị JICA tiếp tục xem xét cung cấp cho Việt Nam các khoản vay ODA thế hệ mới (hỗ trợ ngân sách trực tiếp), với điều kiện vay ưu đãi hơn, thủ tục đơn giản và linh hoạt hơn.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cũng chia sẻ thêm thông tin liên quan tới các dự án được phía JICA quan tâm, như dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn III, dự án xây dựng Đại học Việt - Nhật, dự án đường sắt đô thị Hà Nội…

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp Chủ tịch JICA Tanaka Akihiko
Các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: Đức Minh
Đức Minh
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