Việt Nam – Singapore hợp tác toàn diện trong lĩnh vực tài chính, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo

Phát biểu tại hội đàm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, Singapore hiện là một trong những đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu của Việt Nam, đồng thời là quốc gia có quan hệ đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam tại khu vực ASEAN.

Hợp tác kinh tế giữa hai nước tiếp tục phát triển năng động, thực chất và hiệu quả, nổi bật với mô hình các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) và hợp tác trong các lĩnh vực tài chính, chuyển đổi số, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo.

Việt Nam mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Singapore trong phát triển trung tâm tài chính, công nghiệp công nghệ cao, logistics, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đồng thời kỳ vọng các doanh nghiệp Singapore tiếp tục mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược như khu công nghiệp thế hệ mới, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, năng lượng sạch, kinh tế số và hạ tầng logistics tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trao quà kỷ niệm tới Bộ trưởng Tan See Leng.

Theo Bộ trưởng Tan See Leng, Singapore và Việt Nam đều đang ưu tiên chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng kinh tế số, kinh tế xanh và phát triển bền vững. Đây là nền tảng thuận lợi để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực là thế mạnh của Singapore như bán dẫn, AI, logistics thông minh, năng lượng sạch, tín chỉ carbon và phát triển trung tâm tài chính khu vực.

Cũng tại hội đàm, hai Bộ trưởng cùng trao đổi, chia sẻ thông tin về các dự án VSIP mới, cụ thể là VSIP Hải Phòng II và VSIP Bình Dương IV. Theo đó, hai bên tiếp tục phối hợp thúc đẩy các thủ tục cần thiết, bao gồm việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án này. Đây là nội dung có ý nghĩa trong tổng thể hợp tác kinh tế Việt Nam - Singapore.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, Việt Nam ghi nhận sự quan tâm của phía Singapore và đánh giá cao vai trò của VSIP trong thúc đẩy hợp tác đầu tư song phương, phát triển khu công nghiệp hiện đại, thu hút nhà đầu tư chất lượng cao và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam tại hội đàm.

Trên tinh thần đồng hành và tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, các cơ quan liên quan của Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Singapore, VSIP và các địa phương để rà soát, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ các dự án đủ điều kiện, đồng thời bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, quy hoạch, khu công nghiệp và các quy định chuyên ngành có liên quan.

Singapore hiện là một trong những đối tác đầu tư và thương mại hàng đầu của Việt Nam, với tổng vốn FDI lũy kế đạt trên 80 tỷ USD. Mô hình VSIP là biểu tượng hợp tác kinh tế thành công giữa hai nước và còn nhiều dư địa mở rộng sang các lĩnh vực mới như khu công nghiệp xanh, thông minh, đổi mới sáng tạo và công nghệ cao.

Bên cạnh việc thúc đẩy tiến độ hoàn thiện các dự án VSIP, hai Bộ trưởng cũng chú trọng đến vấn đề năng lượng. Phía Singapore đánh giá cao tiềm năng của Việt Nam trong việc phát triển điện gió, thủy điện và năng lượng mặt trời. Hai bên kỳ vọng có thể kết nối chặt chẽ với nhau, đặc biệt liên quan đến lưới điện ASEAN, các công ty liên doanh giữa Việt Nam - Singapore để có thể mở rộng, khai phá tiềm năng này trong thời gian tới.

Đoàn công tác Bộ Nhân lực, Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore tại hội đàm.

Trong khuôn khổ cuộc hội đàm, hai Bộ trưởng đã dành nhiều thời gian thảo luận về định hướng hợp tác phát triển hệ thống tàu điện ngầm và đường sắt đô thị (metro/MRT) tại Việt Nam. Bộ trưởng Tan See Leng cho biết, phía Singapore đã đề xuất với Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản và chuẩn hóa quy trình vận hành các tuyến metro trong tương lai, nâng cao tính đồng bộ và tối ưu hóa chi phí.

Đánh giá cao năng lực kinh nghiệm của Singapore, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp đồng thời giữa chuyển giao công nghệ kỹ thuật và các giải pháp hỗ trợ tài chính đột phá để đẩy nhanh tiến độ dự án; đồng thời đề nghị tổ công tác Singapore làm việc chặt chẽ hơn với các đơn vị liên quan ở Việt Nam để hiện thực hóa các ý tưởng.

Liên quan đến hợp tác phát triển trung tâm tài chính quốc tế, Bộ trưởng Tan See Leng cho biết, các startup của Việt Nam có thể sử dụng mẫu hệ sinh thái của Singapore để xây dựng, hỗ trợ doanh nghiệp của mình, từ đó tận dụng các mối quan hệ có sẵn trong hệ sinh thái để kêu gọi các nhà đầu tư quốc tế tham gia sâu hơn vào thị trường, qua đó tăng khả năng huy động vốn cho doanh nghiệp và cải thiện thanh khoản thị trường.

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định, Bộ Tài chính Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore nhằm thúc đẩy các nội dung hợp tác cụ thể, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, việc tăng cường kết nối thị trường tài chính và thị trường vốn giữa hai nước không chỉ tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế mỗi quốc gia, mà còn đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng một thị trường tài chính ASEAN ngày càng liên kết, năng động và phát triển bền vững./.