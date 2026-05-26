Nâng tầm thị trường chứng khoán bằng cải cách, đổi mới và chuyển đổi số

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Mạnh Tuấn.

Những kết quả nổi bật tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vào ngày 26/5/2026, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành Chứng khoán đạt được trong thời gian qua. Theo Bộ trưởng, thị trường chứng khoán Việt Nam đã đạt được 5 kết quả nổi bật, tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Trong đó, dấu ấn quan trọng nhất là việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp theo tiêu chuẩn FTSE Russell. Bộ trưởng cho rằng, đây là kết quả mang tính tổng hòa của nhiều giải pháp đồng bộ, từ hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng điều hành đến cải thiện tính minh bạch của thị trường.

“Ngành Chứng khoán cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính theo hướng nhanh gọn, linh hoạt hơn, tạo thuận lợi cho hoạt động phát hành và huy động vốn của doanh nghiệp, song vẫn phải bảo đảm yêu cầu quản lý, kiểm soát chặt chẽ rủi ro trên thị trường” - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn yêu cầu.

Kết quả nổi bật thứ hai là công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thị trường đã có bước tiến dài. Theo Bộ trưởng, kết quả này là yếu tố quan trọng giúp thị trường vận hành minh bạch, an toàn và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Thứ ba, ngành Chứng khoán đã từng bước đa dạng hóa sản phẩm và cấu phần thị trường. Bên cạnh các sản phẩm truyền thống, nhiều sản phẩm và thị trường mới đang được nghiên cứu, triển khai như các sản phẩm phái sinh, sàn giao dịch các-bon, tài sản số...

Thứ tư, công tác chuyển đổi số và hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin được đẩy mạnh, đặc biệt là việc đưa Hệ thống công nghệ KRX vào vận hành ổn định sau nhiều năm triển khai. Bộ trưởng nhấn mạnh, đây là nền tảng quan trọng để thị trường chứng khoán tiếp tục mở rộng quy mô, triển khai thêm các sản phẩm mới và nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát trong thời gian tới.

Thứ năm, hoạt động hội nhập quốc tế ngày càng được mở rộng. Theo Bộ trưởng, ngành Chứng khoán không chỉ tận dụng tốt các cơ chế hợp tác song phương, mà còn tranh thủ hiệu quả sự hỗ trợ kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế để nâng cao năng lực quản lý và chất lượng thị trường, từng bước tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn yêu cầu ngành Chứng khoán tiếp tục cải cách thủ tục hành chính theo hướng nhanh gọn, linh hoạt hơn, tạo thuận lợi cho hoạt động phát hành và huy động vốn của doanh nghiệp, song vẫn phải bảo đảm yêu cầu quản lý, kiểm soát chặt chẽ rủi ro trên thị trường.

Theo Bộ trưởng, chất lượng công tác giám sát thị trường thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn cần tiếp tục nâng cao, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm thị trường vận hành công khai, minh bạch.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cũng yêu cầu tiếp tục nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của thị trường. Bên cạnh đó, Bộ trưởng chỉ rõ, cơ cấu nhà đầu tư trên thị trường hiện vẫn chưa thực sự cân bằng, nhà đầu tư cá nhân chiếm tỷ trọng lớn, trong khi vai trò của các nhà đầu tư tổ chức, quỹ đầu tư và các định chế tài chính trung gian còn hạn chế.

Đẩy mạnh cải cách, hướng tới thị trường minh bạch và hiện đại hơn

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, với mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, nhu cầu huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển sẽ rất lớn. Vì vậy, thị trường chứng khoán cần phát huy mạnh hơn vai trò là kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng yêu cầu toàn ngành tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Bộ trưởng chỉ đạo ngành Chứng khoán cần tiếp tục duy trì kết quả nâng hạng thị trường và hướng tới các tiêu chuẩn cao hơn. “Bên cạnh việc giữ vững các tiêu chí đã đạt được, cần tiếp tục cải thiện chất lượng thị trường để tiến tới đáp ứng các tiêu chuẩn cao hơn của FTSE và MSCI trong thời gian tới” - Bộ trưởng nói.

Cùng với đó, UBCKNN tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và cải cách thủ tục hành chính. Bộ trưởng chỉ đạo, đối với công tác sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán trong thời gian tới, cần được chia theo hai lớp vấn đề. Cụ thể, các vấn đề cấp bách thì cần phải rà soát và đề xuất sửa đổi ngay, theo hướng đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết, nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển thị trường và mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Đối với các nội dung sửa đổi lớn, cần nhiều thời gian để rà soát, đánh giá sâu, thì xây dựng lộ trình bài bản, bảo đảm tính ổn định và phù hợp với bối cảnh hiện nay.

Cũng tại buổi làm việc, Bộ trưởng chỉ đạo ngành Chứng khoán tiếp tục đa dạng hóa và nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường. Một mặt, Bộ trưởng yêu cầu tiếp tục thúc đẩy IPO, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân niêm yết và phát triển các sản phẩm mới như tín chỉ các-bon, tài sản số và các nghiệp vụ mới. Mặt khác, Bộ trưởng yêu cầu chú trọng tăng cường chất lượng hàng hóa trên thị trường, thông qua việc nâng cao chất lượng quản trị công ty, để Việt Nam cải thiện tích cực trong ASEAN và khu vực.

Cùng với đó, Bộ trưởng yêu cầu ngành Chứng khoán tăng cường công tác giám sát thị trường gắn với chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin. Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hệ thống giám sát hiện đại và kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý, tổ chức vận hành, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý theo thời gian thực.

Song song với đó, cùng với công tác đào tạo nhà đầu tư, Bộ trưởng chỉ đạo, trong thời gian tới, ngành Chứng khoán cần tăng cường các giải pháp hiệu quả để phát triển nhà đầu tư tổ chức, đặc biệt là các quỹ đầu tư chứng khoán, nhằm tạo nền tảng ổn định cho thị trường.

Ngoài ra, chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng yêu cầu ngành Chứng khoán tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và có cơ chế phù hợp để thu hút nhân tài. “Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn và yêu cầu quản lý thị trường ngày càng cao, ngành Chứng khoán cần xây dựng đội ngũ đủ năng lực, trình độ để đáp ứng yêu cầu phát triển mới” - Bộ trưởng chỉ đạo./.