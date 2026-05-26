Chứng khoán

Nâng tầm thị trường chứng khoán bằng cải cách, đổi mới và chuyển đổi số

Hồng Quyên

15:55 | 26/05/2026
(TBTCO) - Trong bối cảnh nhu cầu huy động vốn cho tăng trưởng kinh tế ngày càng lớn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn yêu cầu toàn ngành Chứng khoán tiếp tục đẩy mạnh cải cách, sáng tạo, đổi mới, phát triển thị trường chứng khoán theo hướng ổn định, hiệu quả, hiện đại, minh bạch, bền vững hơn.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Mạnh Tuấn.

Thị trường chứng khoán Việt Nam từng bước phát triển minh bạch và bền vững hơn

Những kết quả nổi bật tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vào ngày 26/5/2026, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành Chứng khoán đạt được trong thời gian qua. Theo Bộ trưởng, thị trường chứng khoán Việt Nam đã đạt được 5 kết quả nổi bật, tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Trong đó, dấu ấn quan trọng nhất là việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp theo tiêu chuẩn FTSE Russell. Bộ trưởng cho rằng, đây là kết quả mang tính tổng hòa của nhiều giải pháp đồng bộ, từ hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng điều hành đến cải thiện tính minh bạch của thị trường.

“Ngành Chứng khoán cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính theo hướng nhanh gọn, linh hoạt hơn, tạo thuận lợi cho hoạt động phát hành và huy động vốn của doanh nghiệp, song vẫn phải bảo đảm yêu cầu quản lý, kiểm soát chặt chẽ rủi ro trên thị trường” - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn yêu cầu.

Kết quả nổi bật thứ hai là công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thị trường đã có bước tiến dài. Theo Bộ trưởng, kết quả này là yếu tố quan trọng giúp thị trường vận hành minh bạch, an toàn và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Thứ ba, ngành Chứng khoán đã từng bước đa dạng hóa sản phẩm và cấu phần thị trường. Bên cạnh các sản phẩm truyền thống, nhiều sản phẩm và thị trường mới đang được nghiên cứu, triển khai như các sản phẩm phái sinh, sàn giao dịch các-bon, tài sản số...

Thứ tư, công tác chuyển đổi số và hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin được đẩy mạnh, đặc biệt là việc đưa Hệ thống công nghệ KRX vào vận hành ổn định sau nhiều năm triển khai. Bộ trưởng nhấn mạnh, đây là nền tảng quan trọng để thị trường chứng khoán tiếp tục mở rộng quy mô, triển khai thêm các sản phẩm mới và nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát trong thời gian tới.

Thứ năm, hoạt động hội nhập quốc tế ngày càng được mở rộng. Theo Bộ trưởng, ngành Chứng khoán không chỉ tận dụng tốt các cơ chế hợp tác song phương, mà còn tranh thủ hiệu quả sự hỗ trợ kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế để nâng cao năng lực quản lý và chất lượng thị trường, từng bước tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn yêu cầu ngành Chứng khoán tiếp tục cải cách thủ tục hành chính theo hướng nhanh gọn, linh hoạt hơn, tạo thuận lợi cho hoạt động phát hành và huy động vốn của doanh nghiệp, song vẫn phải bảo đảm yêu cầu quản lý, kiểm soát chặt chẽ rủi ro trên thị trường.

Theo Bộ trưởng, chất lượng công tác giám sát thị trường thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn cần tiếp tục nâng cao, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm thị trường vận hành công khai, minh bạch.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cũng yêu cầu tiếp tục nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của thị trường. Bên cạnh đó, Bộ trưởng chỉ rõ, cơ cấu nhà đầu tư trên thị trường hiện vẫn chưa thực sự cân bằng, nhà đầu tư cá nhân chiếm tỷ trọng lớn, trong khi vai trò của các nhà đầu tư tổ chức, quỹ đầu tư và các định chế tài chính trung gian còn hạn chế.

Đẩy mạnh cải cách, hướng tới thị trường minh bạch và hiện đại hơn

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, với mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, nhu cầu huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển sẽ rất lớn. Vì vậy, thị trường chứng khoán cần phát huy mạnh hơn vai trò là kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng yêu cầu toàn ngành tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Bộ trưởng chỉ đạo ngành Chứng khoán cần tiếp tục duy trì kết quả nâng hạng thị trường và hướng tới các tiêu chuẩn cao hơn. “Bên cạnh việc giữ vững các tiêu chí đã đạt được, cần tiếp tục cải thiện chất lượng thị trường để tiến tới đáp ứng các tiêu chuẩn cao hơn của FTSE và MSCI trong thời gian tới” - Bộ trưởng nói.

Cùng với đó, UBCKNN tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và cải cách thủ tục hành chính. Bộ trưởng chỉ đạo, đối với công tác sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán trong thời gian tới, cần được chia theo hai lớp vấn đề. Cụ thể, các vấn đề cấp bách thì cần phải rà soát và đề xuất sửa đổi ngay, theo hướng đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết, nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển thị trường và mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Đối với các nội dung sửa đổi lớn, cần nhiều thời gian để rà soát, đánh giá sâu, thì xây dựng lộ trình bài bản, bảo đảm tính ổn định và phù hợp với bối cảnh hiện nay.

Cũng tại buổi làm việc, Bộ trưởng chỉ đạo ngành Chứng khoán tiếp tục đa dạng hóa và nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường. Một mặt, Bộ trưởng yêu cầu tiếp tục thúc đẩy IPO, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân niêm yết và phát triển các sản phẩm mới như tín chỉ các-bon, tài sản số và các nghiệp vụ mới. Mặt khác, Bộ trưởng yêu cầu chú trọng tăng cường chất lượng hàng hóa trên thị trường, thông qua việc nâng cao chất lượng quản trị công ty, để Việt Nam cải thiện tích cực trong ASEAN và khu vực.

Cùng với đó, Bộ trưởng yêu cầu ngành Chứng khoán tăng cường công tác giám sát thị trường gắn với chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin. Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hệ thống giám sát hiện đại và kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý, tổ chức vận hành, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý theo thời gian thực.

Song song với đó, cùng với công tác đào tạo nhà đầu tư, Bộ trưởng chỉ đạo, trong thời gian tới, ngành Chứng khoán cần tăng cường các giải pháp hiệu quả để phát triển nhà đầu tư tổ chức, đặc biệt là các quỹ đầu tư chứng khoán, nhằm tạo nền tảng ổn định cho thị trường.

Ngoài ra, chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng yêu cầu ngành Chứng khoán tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và có cơ chế phù hợp để thu hút nhân tài. “Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn và yêu cầu quản lý thị trường ngày càng cao, ngành Chứng khoán cần xây dựng đội ngũ đủ năng lực, trình độ để đáp ứng yêu cầu phát triển mới” - Bộ trưởng chỉ đạo./.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương cam kết, toàn ngành Chứng khoán sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động đổi mới, sáng tạo để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần phát triển thị trường vốn ngày càng minh bạch, hiện đại và bền vững.
Từ khóa:
thị trường chứng khoán việt nam nâng hạng thị trường chứng khoán Phát triển thị trường chứng khoán minh bạch Giải pháp phát triển thị trường chứng khoán bền vững Tiêu chuẩn nâng hạng thị trường chứng khoán MSCI

Thị trường chứng khoán Việt Nam từng bước phát triển minh bạch và bền vững hơn

Khối ngoại bán ròng theo nhịp dịch chuyển dòng vốn toàn cầu

VN-Index ở vùng đỉnh mới, dòng tiền bước vào giai đoạn "khó tính"

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Quảng Ninh phấn đấu đồng bộ 100% số thửa đất đã thu thập dữ liệu trong tháng 6

Chính phủ Australia công bố cam kết 10 triệu USD thúc đẩy quá trình chuyển đổi khí hậu của Việt Nam

Nhập khẩu ô tô giảm hơn 33%, xe Trung Quốc áp đảo phân khúc thương mại

Kết quả phát triển phải được đo bằng chất lượng sống, chất lượng dịch vụ công

Ferrari chuyển sang xe điện, liệu những người yêu xe truyền thống có chấp nhận?

Mã hóa tài sản thực: Cơ hội mở dòng vốn mới, nhưng thách thức quản trị đi cùng

(TBTCO) - Thị trường mã hóa tài sản thực (RWA) đang bước vào giai đoạn tăng tốc trên toàn cầu, khi ngày càng nhiều tài sản truyền thống như vàng, trái phiếu hay bất động sản được đưa lên nền tảng blockchain. Với Việt Nam, xu hướng này không chỉ mở ra kỳ vọng về một kênh dẫn vốn mới cho nền kinh tế, mà còn đặt ra bài toán lớn về khung pháp lý, quản trị rủi ro và bảo vệ niềm tin nhà đầu tư.
VinFast bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị

(TBTCO) - Ngày 25/5/2026, VinFast Auto Ltd. công bố Hội đồng Quản trị đã bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị của VinFast. Quyết định trên nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng toàn cầu trong giai đoạn phát triển mới.
Rox Living "đảo chiều" giao dịch tại MSB, dự chi nghìn tỷ đồng gom thêm 100 triệu cổ phiếu

(TBTCO) - Công ty cổ phần Rox Living không bán ra cổ phiếu MSB nào trong hơn 31,15 triệu cổ phiếu đã đăng ký trước đó, đồng thời tiếp tục đăng ký mua thêm 100 triệu cổ phiếu MSB nhằm nâng tỷ lệ sở hữu lên hơn 4,2% vốn điều lệ tại Ngân hàng MSB. Hiện MSB có nhiều cổ đông tổ chức lớn nắm giữ từ 2 - 6% vốn điều lệ.
Địa ốc Đà Lạt bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 255/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Địa ốc Đà Lạt do vi phạm quy định về công bố thông tin và báo cáo trên thị trường chứng khoán.
Chứng khoán ngày 25/5: VN-Index tăng điểm phiên đầu tuần, nhưng dòng tiền yếu

Thị trường chứng khoán hôm nay (25/5) khởi đầu tuần mới với sắc xanh trở lại khi VN-Index tăng gần 9 điểm sau nhịp điều chỉnh trước đó. Tuy nhiên, đà hồi phục chủ yếu được nâng đỡ bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi thanh khoản giảm mạnh và độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm điểm, cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn khá thận trọng.
Thanh khoản thị trường trái phiếu tăng hơn 20% trong tuần qua

(TBTCO) - Thanh khoản trên thị trường trái phiếu chính phủ hồi phục trong tuần qua, với tổng giá trị giao dịch trên thị trường thứ cấp đạt khoảng 65,8 nghìn tỷ đồng, tăng 20,2% so với tuần trước.
Chứng khoán phái sinh ngày 25/5: Sắc xanh trở lại, song dòng tiền vẫn khá thận trọng

(TBTCO) - Thanh khoản giảm trên cả thị trường chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh ngày 25/5. Chênh lệch dương xuất hiện trở lại, khối lượng mở (OI) tại hầu hết các kỳ hạn tiếp tục gia tăng.
Cổ phiếu MSB giữ sắc xanh bất chấp áp lực xả mạnh của khối ngoại

(TBTCO) - Dù bị khối ngoại bán ròng gần 1.484 tỷ đồng trong phiên 25/5, song cổ phiếu MSB vẫn duy trì sắc xanh và tăng nhẹ 0,35%, lên 14.450 đồng/cổ phiếu nhờ kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026.
Kho bạc Nhà nước ban hành kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2026

Tiêu thụ điện tăng cao, EVN triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cung cấp điện

Hội nghị Năng lượng gió châu Á - Thái Bình Dương 2026 sẽ diễn ra từ ngày 9 - 11/6 tại Việt Nam

Nâng tầm thị trường chứng khoán bằng cải cách, đổi mới và chuyển đổi số

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư

Từ "xử lý ô nhiễm" sang quản trị môi trường chủ động

PNJ được HOSE chấp thuận tăng hơn 170 triệu cổ phiếu niêm yết

Quan hệ Việt Nam - Singapore đang phát triển theo chiều sâu chiến lược

Cổ phiếu hạ tầng chờ cú hích từ thị trường trái phiếu PPP

Ngày 24/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 24/5: Giá vàng trong nước lùi về vùng 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Ngày 24/5: Giá heo hơi dao động từ 67.000 - 70.000 đồng/kg

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

KN Cam Ranh ký kết loạt đối tác triển khai Cara365

Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ngày 25/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

