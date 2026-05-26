Tài chính

Kết quả phát triển phải được đo bằng chất lượng sống, chất lượng dịch vụ công

Hoàng Yến

Hoàng Yến

[email protected]
13:28 | 26/05/2026
(TBTCO) - GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đề xuất thiết lập bộ tiêu chí KPI đo lường kết quả phát triển không chỉ bằng quy mô kinh tế mà phải bằng chất lượng sống, chất lượng dịch vụ công, công bằng xã hội, sức mạnh văn hóa, năng lực tự cường quốc gia...
aa

Sáng ngày 26/5/2026, tại Hải Phòng, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp cùng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.

Kết quả phát triển phải được đo bằng chất lượng sống, chất lượng dịch vụ công
Toàn cảnh hội thảo.

Hội thảo có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước cùng đông đảo chuyên gia trong nước và quốc tế nhằm đóng góp luận cứ khoa học phục vụ xây dựng Đề án trình Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Mục tiêu cuối cùng của phát triển là hạnh phúc và cơ hội của người dân

Phát biểu khai mạc hội thảo, Trưởng Ban Chính sách chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nêu rõ, sau gần 40 năm đổi mới, từ một nền kinh tế kém phát triển, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế năng động, phát triển nhanh với quy mô GDP tăng trưởng vượt bậc, đứng thứ 32 thế giới vào năm 2025.

Tuy nhiên, bước vào giai đoạn phát triển mới, mô hình tăng trưởng và phát triển hiện nay đang bộc lộ nhiều hạn chế. Tăng trưởng còn phụ thuộc nhiều vào vốn, lao động và khai thác tài nguyên; năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh chưa cao; năng lực đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ còn hạn chế. Trước sự biến đổi sâu sắc của thế giới và sự bứt phá của công nghệ số, “yêu cầu đặt ra không chỉ là thích ứng với những biến đổi mới mà quan trọng hơn là phải chủ động kiến tạo các năng lực mới, động lực tăng trưởng mới và không gian phát triển mới”.

Kết quả phát triển phải được đo bằng chất lượng sống, chất lượng dịch vụ công

TS. Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phát biểu tại Hội thảo.

Đây không chỉ là sự điều chỉnh mô hình phát triển mà là quá trình chuyển đổi toàn diện phương thức phát triển quốc gia nhằm tạo ra các động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, tăng cường khả năng tự chủ chiến lược, tự cường của đất nước, Trưởng Ban Chính sách chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị khẳng định.

Đi sâu vào nền tảng triết lý của mô hình phát triển mang bản sắc Việt Nam, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định cốt lõi của sự phát triển là: “Phát triển vì con người, lấy con người là trung tâm, bao trùm và bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Theo đó, người dân là chủ thể, trung tâm của sự phát triển, trực tiếp tham gia và được thụ hưởng các thành quả phát triển.

“Mục tiêu cuối cùng của phát triển không chỉ là quy mô GDP, quy mô nền kinh tế, GDP bình quân đầu người, tốc độ tăng trưởng, năng suất lao động..., mà còn là nâng cao chất lượng sống, hạnh phúc và cơ hội phát triển của mọi người dân” - GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ.

Tại Đại hội lần thứ 14, Đảng ta đã đề ra định hướng xác lập mô hình tăng trưởng mới với yêu cầu là chuyển đổi mạnh từ chỗ chỉ dựa chủ yếu vào vốn, tài nguyên và lao động có kỹ năng thấp sang lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực quản trị hiện đại làm động lực chính.

“Tuy nhiên, việc xác lập mô hình tăng trưởng mới chỉ trả lời được những câu hỏi như: nền kinh tế tăng trưởng bằng cách nào? Đâu là nguồn lực, động lực chính và vai trò của các chủ thể kinh tế, chứ chưa trả lời được câu hỏi tăng trưởng để làm gì, tăng trưởng cho ai và theo hệ giá trị xã hội nào. Các chỉ số phát triển con người, mức độ hạnh phúc và hài lòng của người dân, các vấn đề về văn hóa, xã hội, con người, môi trường… sẽ như thế nào?” - GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nêu vấn đề.

Kết quả phát triển phải được đo bằng chất lượng sống, chất lượng dịch vụ công
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại hội thảo.

Để hiện thực hóa điều này, vai trò của Nhà nước cần có sự chuyển dịch sâu sắc. GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh định hướng “chuyển đổi mạnh mẽ tư duy và cách làm từ quản lý nhà nước mang tính hành chính, không quản được thì cấm, sang quản trị quốc gia phục vụ và kiến tạo, phát triển để mở đường cho đổi mới sáng tạo...". Đồng thời, ông đề xuất thiết lập bộ tiêu chí KPI đo lường kết quả phát triển không chỉ bằng quy mô kinh tế mà phải bằng chất lượng sống, chất lượng dịch vụ công, công bằng xã hội, sức mạnh văn hóa, năng lực tự cường quốc gia...

Việt Nam cần tăng gấp 4 lần số lao động nghiên cứu phát triển

Cùng nhấn mạnh yếu tố con người trong bài toán phát triển, GS.TS Nguyễn Thiện Nhân - nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, đã phân tích bài học từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc để chỉ ra rằng, một đất nước có thể có khoa học công nghệ hiện đại, có công nghiệp thương mại nông nghiệp hiện đại, có GDP bình quân đầu người cao nhưng nếu không phát triển bền vững về con người thì sau vài trăm năm sẽ thu hẹp lại về con người, về kinh tế, đứng trước nguy cơ tự tiêu vong.

Về động lực tăng trưởng kinh tế hai con số, GS.TS Nguyễn Thiện Nhân chỉ rõ điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hiện nay là “thiếu lao động chuyên nghiệp về khoa học công nghệ”. Mật độ lao động nghiên cứu và phát triển (R&D) của Việt Nam hiện chỉ ở mức 1,5 người/1.000 lao động, thuộc nhóm thấp nhất trong các nước được khảo sát, đi kèm với tỷ lệ đầu tư cho công nghệ chỉ vỏn vẹn 0,5% GDP.

Kết quả phát triển phải được đo bằng chất lượng sống, chất lượng dịch vụ công
GS.TS Nguyễn Thiện Nhân - nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại hội thảo.

Để đạt mục tiêu trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045, GS.TS Nguyễn Thiện Nhân kiến nghị mật độ lao động nghiên cứu phát triển (R&D) Việt Nam phải tăng từ 1,5 lên là 5,83, tương đương với việc nâng tổng số lao động R&D từ 75.000 người hiện nay lên mức gần 300.000 người trong 20 năm tới. Đồng thời, ông đề xuất phải quyết liệt thực hiện chương trình giữ vững mức sinh thay thế và có đề án tăng tuổi nghỉ hưu để bổ sung 5 triệu lao động.

Từ góc nhìn của chuyên gia quốc tế, bà Francesca Nardini - Phó Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, nhận định mô hình tăng trưởng dựa trên lao động giá rẻ và thâm dụng vốn của Việt Nam đã bắt đầu đến giới hạn về mặt cơ cấu. Bà chỉ ra một thực trạng gọi là “missing middle” - sự thiếu vắng của tầng lớp doanh nghiệp cấp trung. Để thúc đẩy năng suất, UNDP khuyến nghị Việt Nam cần xây dựng năng lực cho các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, gắn kết họ chặt chẽ hơn với chuỗi giá trị của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI), đồng thời xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện (End-to-End innovation Ecosystem).

Đồng tình với quan điểm này, ông Sacha Samuel Jacques Dray, chuyên gia kinh tế từ Ngân hàng Thế giới (World Bank), nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân bổ nguồn lực công một cách đúng đắn. Ông gợi ý cần đầu tư mạnh mẽ vào các chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho “ít nhất là 500.000 doanh nghiệp của Việt Nam”, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chuẩn quốc tế thông qua vai trò của các trường đại học./.

Hoàng Yến
Từ khóa:
hội thảo khoa học đổi mới mô hình Ban Chính sách Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Bài liên quan

Trao cơ hội cho doanh nghiệp tư nhân tham gia các dự án chiến lược quốc gia

Trao cơ hội cho doanh nghiệp tư nhân tham gia các dự án chiến lược quốc gia

Bổ nhiệm, phân công 3 Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Bổ nhiệm, phân công 3 Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tăng trưởng hai con số là khả thi, không phải để phô diễn

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tăng trưởng hai con số là khả thi, không phải để phô diễn

Dành cho bạn

Xử phạt 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu do vi phạm dự trữ nguồn cung

Xử phạt 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu do vi phạm dự trữ nguồn cung

Quảng Ninh đẩy mạnh sáng kiến bảo vệ môi trường trong công nghiệp và du lịch

Quảng Ninh đẩy mạnh sáng kiến bảo vệ môi trường trong công nghiệp và du lịch

TP. Hồ Chí Minh đầu tư mạnh cho hạ tầng và quản trị số để giảm ùn tắc đô thị

TP. Hồ Chí Minh đầu tư mạnh cho hạ tầng và quản trị số để giảm ùn tắc đô thị

TP. Hồ Chí Minh tăng tốc phát triển hệ sinh thái bán dẫn tại Khu công nghệ cao

TP. Hồ Chí Minh tăng tốc phát triển hệ sinh thái bán dẫn tại Khu công nghệ cao

Ngày 26/5: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Ngày 26/5: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, tạo nền tảng phát triển công nghiệp bền vững

Thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, tạo nền tảng phát triển công nghiệp bền vững

Đọc thêm

Đà Nẵng tăng tốc gỡ vướng cho dự án vốn ngoài ngân sách

Đà Nẵng tăng tốc gỡ vướng cho dự án vốn ngoài ngân sách

(TBTCO) - Hàng loạt dự án vốn ngoài ngân sách tại Đà Nẵng vẫn chưa thể triển khai do vướng mắc kéo dài, khiến nguồn lực đất đai, tài chính bị đình trệ. Thành phố đang quyết liệt tháo gỡ để khơi thông nguồn lực khổng lồ này.
Cải cách triệt để, mở đường cho kinh tế tăng tốc

Cải cách triệt để, mở đường cho kinh tế tăng tốc

(TBTCO) - Trong vòng hơn 20 ngày, Chính phủ đã thực hiện một "chiến dịch thần tốc" nhằm cắt giảm và đơn giản hóa hàng nghìn thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Đây không phải là nhiệm vụ mới nhưng việc tiến hành triệt để ở quy mô lớn chính là giải pháp cốt lõi để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo bệ phóng cho mục tiêu tăng trưởng đột phá.
Hình thành hệ sinh thái tài chính toàn diện hiện đại, an toàn và bao trùm

Hình thành hệ sinh thái tài chính toàn diện hiện đại, an toàn và bao trùm

(TBTCO) - Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 928/QĐ-TTg ngày 25/5/2026, với mục tiêu hình thành hệ sinh thái tài chính toàn diện hiện đại, an toàn và bao trùm, góp phần nâng cao đời sống của người dân, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.
Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với JICA triển khai hiệu quả các dự án ODA

Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với JICA triển khai hiệu quả các dự án ODA

(TBTCO) - Ngày 25/5/2026, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương tiếp Phó Chủ tịch cấp cao Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Hayakawa Yuho, nhằm thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược và định hướng tương lai cho nguồn vốn ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam.
Học viện Chính sách và Phát triển thành lập 2 phân hiệu tại Bắc Ninh và Đà Nẵng

Học viện Chính sách và Phát triển thành lập 2 phân hiệu tại Bắc Ninh và Đà Nẵng

(TBTCO) - Ngày 25/5/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức ban hành các Quyết định số 1308/QĐ-BGDĐT và 1309/QĐ-BGDĐT về việc thành lập Phân hiệu của Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ Tài chính) tại tỉnh Bắc Ninh và thành phố Đà Nẵng.
Bộ Tài chính mong muốn có sự hiện diện của các doanh nghiệp Trung Quốc và Hồng Kông tại Trung tâm Tài chính quốc tế

Bộ Tài chính mong muốn có sự hiện diện của các doanh nghiệp Trung Quốc và Hồng Kông tại Trung tâm Tài chính quốc tế

(TBTCO) - Ngày 25/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp và làm việc với Đoàn doanh nghiệp Trung Quốc, Hồng Kông, do Tiến sĩ Jonathan Choi - Chủ tịch Tập đoàn Sunwah (Hồng Kông), Chủ tịch Liên minh Doanh nhân Vùng vịnh làm Trưởng đoàn.
Bộ Tài chính công bố cơ sở dữ liệu được khai thác, sử dụng thay thế giấy tờ trong hồ sơ thủ tục hành chính

Bộ Tài chính công bố cơ sở dữ liệu được khai thác, sử dụng thay thế giấy tờ trong hồ sơ thủ tục hành chính

(TBTCO) - Cơ sở dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; cơ sở dữ liệu chuyên ngành về đấu thầu sẽ được khai thác để sử dụng thay thế giấy tờ trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính.
DATC: “Xưởng đại tu” cho những con tàu vững vàng ra biển lớn

DATC: “Xưởng đại tu” cho những con tàu vững vàng ra biển lớn

(TBTCO) - Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò chủ đạo, tiên phong, định hướng chiến lược của kinh tế nhà nước. Để đạt mục tiêu này, một trong những giải pháp là phải nâng cao năng lực của DATC để “hỗ trợ tái cơ cấu, xử lý nợ xấu của khu vực doanh nghiệp nhà nước theo cơ chế thị trường”.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Quan hệ Việt Nam - Singapore đang phát triển theo chiều sâu chiến lược

Quan hệ Việt Nam - Singapore đang phát triển theo chiều sâu chiến lược

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Quảng Ninh phấn đấu đồng bộ 100% số thửa đất đã thu thập dữ liệu trong tháng 6

Quảng Ninh phấn đấu đồng bộ 100% số thửa đất đã thu thập dữ liệu trong tháng 6

Chính phủ Australia công bố cam kết 10 triệu USD thúc đẩy quá trình chuyển đổi khí hậu của Việt Nam

Chính phủ Australia công bố cam kết 10 triệu USD thúc đẩy quá trình chuyển đổi khí hậu của Việt Nam

Nhập khẩu ô tô giảm hơn 33%, xe Trung Quốc áp đảo phân khúc thương mại

Nhập khẩu ô tô giảm hơn 33%, xe Trung Quốc áp đảo phân khúc thương mại

Thị trường chứng khoán Việt Nam từng bước phát triển minh bạch và bền vững hơn

Thị trường chứng khoán Việt Nam từng bước phát triển minh bạch và bền vững hơn

Kết quả phát triển phải được đo bằng chất lượng sống, chất lượng dịch vụ công

Kết quả phát triển phải được đo bằng chất lượng sống, chất lượng dịch vụ công

Ferrari chuyển sang xe điện, liệu những người yêu xe truyền thống có chấp nhận?

Ferrari chuyển sang xe điện, liệu những người yêu xe truyền thống có chấp nhận?

Hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động: Bước đột phá cả về quy mô, tỷ lệ xử lý tự động

Hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động: Bước đột phá cả về quy mô, tỷ lệ xử lý tự động

Ngày 24/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 24/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 24/5: Giá vàng trong nước lùi về vùng 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 24/5: Giá vàng trong nước lùi về vùng 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Ngày 24/5: Giá heo hơi dao động từ 67.000 - 70.000 đồng/kg

Ngày 24/5: Giá heo hơi dao động từ 67.000 - 70.000 đồng/kg

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

KN Cam Ranh ký kết loạt đối tác triển khai Cara365

KN Cam Ranh ký kết loạt đối tác triển khai Cara365

Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ngày 25/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 25/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần