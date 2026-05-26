Hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động: Bước đột phá cả về quy mô, tỷ lệ xử lý tự động

Thông tin về công tác triển khai hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động, đại diện Cục Thuế cho biết, từ tháng 4/2025, ngành Thuế đã triển khai hệ thống hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động trên nền tảng số và dữ liệu lớn, cho phép tự động xác định, xử lý và chi hoàn thuế cho hồ sơ đủ điều kiện, rút ngắn thời gian tối đa còn 6 ngày làm việc. Hệ thống thuế liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia, kho bạc và ngân hàng.

Ngành Thuế đã triển khai hệ thống hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động trên nền tảng số và dữ liệu lớn. Ảnh: TN

Năm 2025, cơ quan thuế xác định 282.034 hồ sơ đủ điều kiện hoàn tự động, chiếm 36,4% số tờ khai người nộp thuế gửi theo tờ khai gợi ý, với số tiền 1.314,5 tỷ đồng. Cơ quan thuế đã ban hành 263.933 lệnh hoàn, chiếm 94% số hồ sơ phải xử lý.

Năm 2026, tiếp tục ghi nhận bước đột phá rõ rệt cả về quy mô, tỷ lệ xử lý tự động và số tiền hoàn.

Tính đến ngày 30/4/2026, đã có 1.312.255 tờ khai quyết toán thu nhập cá nhân nộp điện tử; trong đó 1.082.610 tờ khai có đề nghị hoàn thuế. Cơ quan thuế xác định 1.026.071 hồ sơ đủ điều kiện hoàn tự động, chiếm 95% tổng số tờ khai đề nghị hoàn, với số tiền 4.882 tỷ đồng; đã ban hành 763.100 lệnh hoàn (chiếm 74% số hồ sơ phải xử lý) và chuyển Kho bạc Nhà nước chi hoàn 3.566 tỷ đồng.

So với năm 2025, tỷ lệ hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động tăng từ 36,4% lên 95%; số hồ sơ đủ điều kiện hoàn tự động tăng 264%; số lệnh hoàn đã chuyển Kho bạc Nhà nước tăng 189%; số tiền hoàn tự động tăng 271%.

Theo Lãnh đạo Cục Thuế, kết quả này cho thấy hiệu quả rõ nét của việc mở rộng tờ khai gợi ý, chuẩn hóa dữ liệu người phụ thuộc, chứng từ khấu trừ, nguồn thu nhập, cập nhật tài khoản ngân hàng và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin phục vụ tự động hóa quy trình hoàn thuế./.