Thuế - Hải quan

Hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động: Bước đột phá cả về quy mô, tỷ lệ xử lý tự động

Văn Tuấn

[email protected]
11:44 | 26/05/2026
(TBTCO) - Tính từ đầu năm 2026 đến ngày 30/4, đã có hơn 1,3 triệu tờ khai quyết toán thu nhập cá nhân nộp điện tử; trong đó hơn 1 triệu tờ khai có đề nghị hoàn thuế, tỷ lệ hồ sơ đủ điều kiện hoàn thuế tự động chiếm 95%... Những con số này đã cho thấy hiệu quả của việc triển khai hệ thống hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động trên nền tảng số và dữ liệu lớn.
Thông tin về công tác triển khai hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động, đại diện Cục Thuế cho biết, từ tháng 4/2025, ngành Thuế đã triển khai hệ thống hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động trên nền tảng số và dữ liệu lớn, cho phép tự động xác định, xử lý và chi hoàn thuế cho hồ sơ đủ điều kiện, rút ngắn thời gian tối đa còn 6 ngày làm việc. Hệ thống thuế liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia, kho bạc và ngân hàng.

Ngành Thuế đã triển khai hệ thống hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động trên nền tảng số và dữ liệu lớn. Ảnh: TN

Năm 2025, cơ quan thuế xác định 282.034 hồ sơ đủ điều kiện hoàn tự động, chiếm 36,4% số tờ khai người nộp thuế gửi theo tờ khai gợi ý, với số tiền 1.314,5 tỷ đồng. Cơ quan thuế đã ban hành 263.933 lệnh hoàn, chiếm 94% số hồ sơ phải xử lý.

Năm 2026, tiếp tục ghi nhận bước đột phá rõ rệt cả về quy mô, tỷ lệ xử lý tự động và số tiền hoàn.

Tính đến ngày 30/4/2026, đã có 1.312.255 tờ khai quyết toán thu nhập cá nhân nộp điện tử; trong đó 1.082.610 tờ khai có đề nghị hoàn thuế. Cơ quan thuế xác định 1.026.071 hồ sơ đủ điều kiện hoàn tự động, chiếm 95% tổng số tờ khai đề nghị hoàn, với số tiền 4.882 tỷ đồng; đã ban hành 763.100 lệnh hoàn (chiếm 74% số hồ sơ phải xử lý) và chuyển Kho bạc Nhà nước chi hoàn 3.566 tỷ đồng.

So với năm 2025, tỷ lệ hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động tăng từ 36,4% lên 95%; số hồ sơ đủ điều kiện hoàn tự động tăng 264%; số lệnh hoàn đã chuyển Kho bạc Nhà nước tăng 189%; số tiền hoàn tự động tăng 271%.

Theo Lãnh đạo Cục Thuế, kết quả này cho thấy hiệu quả rõ nét của việc mở rộng tờ khai gợi ý, chuẩn hóa dữ liệu người phụ thuộc, chứng từ khấu trừ, nguồn thu nhập, cập nhật tài khoản ngân hàng và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin phục vụ tự động hóa quy trình hoàn thuế./.

Nâng cao kiến thức phân tích báo cáo tài chính chuyên sâu cho cán bộ kiểm tra thuế

(TBTCO) - Các giao dịch kinh tế ngày càng phức tạp, quy mô doanh nghiệp ngày càng lớn, phương thức quản trị tài chính, kế toán của doanh nghiệp liên tục thay đổi. Vì vậy, việc trang bị kiến thức phân tích báo cáo tài chính chuyên sâu cho cán bộ kiểm tra thuế càng trở nên cấp thiết.
(TBTCO) - TP. Cần Thơ hiện có hơn 82.580 người nộp thuế đã cài đặt và sử dụng eTax Mobile. Riêng nhóm hộ, cá nhân kinh doanh có hơn 63.100 người nộp thuế đã cài đặt và sử dụng ứng dụng, đạt gần 78%. Hệ thống eTax Mobile hiện đã kết nối với 30 ngân hàng thương mại, giúp người nộp thuế dễ dàng tra cứu nghĩa vụ tài chính, nộp thuế điện tử nhanh chóng, tiện lợi.
(TBTCO) - Giai đoạn vừa qua, chất lượng phục vụ người nộp thuế của cơ quan thuế tiếp tục được cải thiện rõ rệt, phản ánh hiệu quả qua quá trình cải cách, hiện đại hóa và chuyển đổi số trong toàn ngành Thuế. Bức tranh chuyển đổi số, hiện đại hóa của ngành Thuế được các chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao.
(TBTCO) - Ngành Hải quan đang khẩn trương hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng để triển khai mô hình thông quan tập trung từ ngày 1/6/2026 tại Chi cục Hải quan khu vực III. Theo Phó Cục trưởng Cục Hải quan Âu Anh Tuấn, mô hình này giúp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí logistics mà còn tạo nền tảng cho phương thức quản lý hải quan hiện đại.
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, tính từ khi triển khai đến ngày 14/5/2026, đã có tổng cộng 505.805 cơ sở kinh doanh, bao gồm 197.693 doanh nghiệp và 308.112 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, tăng 35% so với thời điểm 31/12/2025.
(TBTCO) - Chiều ngày 23/5/2026, lãnh đạo Cục Hải quan đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị triển khai Đội Thông quan tại Chi cục Hải quan khu vực III, đơn vị đầu tiên toàn ngành thí điểm mô hình thông quan tập trung từ ngày 1/6/2026.
(TBTCO) - Lực lượng Hải quan Bắc Ninh phát hiện dấu hiệu bất thường đối với lô hàng 264 ổ cứng nhãn hiệu Seagate nhập khẩu trị giá hơn 3,5 tỷ đồng, quyết định tạm dừng thông quan để xác minh theo quy định.
(TBTCO) - Cục Hải quan vừa bổ sung Ngân hàng Bank of Communications (BOCOM) - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh vào hệ thống phối hợp thu ngân sách nhà nước (NSNN) và nộp thuế điện tử 24/7. Việc mở rộng thêm ngân hàng phối hợp thu giúp doanh nghiệp có thêm kênh thanh toán thuế nhanh chóng, giảm thời gian thông quan.
