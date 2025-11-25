Cục Thuế chỉ rõ nguyên nhân khiến cá nhân đủ điều kiện nhưng chưa thể được hoàn thuế tự động

(TBTCO) - Qua rà soát dữ liệu, ngành Thuế nhận thấy, phần lớn hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân chưa được thực hiện do tình trạng tổ chức trả thu nhập đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của cá nhân nhưng chưa nộp vào ngân sách nhà nước. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc cá nhân đủ điều kiện nhưng chưa thể được hoàn thuế tự động.

Cục Thuế vừa tổ chức cuộc họp triển khai công tác hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động. Theo đánh giá, thời gian qua Cục Thuế đã tập trung triển khai nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực hoàn thuế thu nhập cá nhân, nhằm tiết kiệm tối đa thời gian và công sức cho người nộp thuế trong thực hiện nghĩa vụ thuế. Hệ thống hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động đã giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý hồ sơ, giảm tiếp xúc trực tiếp và hạn chế sai sót trong quá trình tiếp nhận - giải quyết.

Cục trưởng Mai Xuân Thành yêu cầu toàn ngành Thuế cần tiếp tục nâng cao tinh thần phục vụ, lấy sự hài lòng của người nộp thuế, đặc biệt là người lao động làm trung tâm để phục vụ. Ảnh: Phương Anh

Theo đó, trong thời gian tới, bên cạnh việc cơ quan thuế khuyến cáo các tổ chức trả thu nhập cần khẩn trương nộp đầy đủ số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ để không ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, cơ quan thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện các quy định về phạt và tính tiền chậm nộp đối với các trường hợp chậm nộp theo quy định của pháp luật.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện các ban, đơn vị chuyên môn thuộc Cục Thuế đã thảo luận và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động. Nhiều ý kiến thống nhất rằng hệ thống cần hỗ trợ mạnh hơn nữa, đặc biệt trong việc hướng dẫn người nộp thuế ngay từ khâu lập và xác nhận tờ khai.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác khai thác và chia sẻ dữ liệu với các cơ quan liên quan nhằm hạn chế tối đa việc phát sinh thủ tục hành chính.

Đồng tình với quan điểm này, Phó Cục trưởng Vũ Mạnh Cường đề nghị chỉ yêu cầu cá nhân, tổ chức giải trình bổ sung trong những trường hợp dữ liệu thực sự có sai khác, tránh tạo thêm thủ tục hành chính không cần thiết cho người nộp thuế.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành yêu cầu toàn ngành Thuế cần tiếp tục nâng cao tinh thần phục vụ, lấy sự hài lòng của người nộp thuế, đặc biệt là người lao động làm trung tâm để phục vụ.

“Lợi ích của người lao động phải là tôn chỉ trong mọi hoạt động quản lý thuế. Công tác hoàn thuế không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm phục vụ nhân dân. Vì vậy, từng đơn vị, từng cán bộ cần chủ động rà soát quy trình, tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo hồ sơ được xử lý nhanh chóng, chính xác và công bằng” - Cục trưởng Mai Xuân Thành nhấn mạnh.

Đồng thời, Cục trưởng Mai Xuân Thành đề nghị các ban, đơn vị chuyên môn thuộc Cục Thuế tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương lập danh sách các tổ chức, doanh nghiệp còn chậm nộp hoặc quá hạn chưa nộp số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ, đưa vào kế hoạch kiểm tra theo quy định. Đối với những cá nhân không có nợ thuế, phải thực hiện hoàn ngay để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người nộp thuế./.