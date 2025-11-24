Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành trao tặng 200 suất quà cho người dân vùng lũ tại TP. Huế

Ngày 21/11, Đoàn công tác của Cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Thuế TP. Huế để chỉ đạo nhiệm vụ công tác thuế năm 2025. Đồng thời, Đoàn đã trao tặng 200 suất quà cho người dân 2 xã Đan Điền, Quảng Điền và động viên cán bộ, công chức Thuế TP. Huế bị thiệt hại do lũ lụt vừa qua.

Phấn đấu tăng thu ngân sách năm 2025 đạt trên 20%

Tại buổi làm việc với Thuế TP. Huế về tình hình triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) và công tác chuyển đổi hộ kinh doanh từ khoán sang kê khai, ông Đoàn Vĩ Tuyến - Trưởng Thuế TP. Huế cho biết, tính đến 20/11 đơn vị đã triển khai công tác thu NSNN ước đạt 11.200 tỷ đồng, bằng 99,2% so với dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 23% so với cùng kỳ.

Trong năm 2025, Thuế TP. Huế cũng chủ động tuyên truyền hướng dẫn, hỗ trợ các chính sách thuế đến người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn bằng nhiều hình thức. Đồng thời, triển khai chiến dịch “45 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” với mục tiêu 100% hộ kinh doanh đang áp dụng phương pháp khoán thuế chuyển đổi sang áp dụng phương pháp kê khai, tự nộp thuế từ ngày 1/1/2026.

Cục trưởng Mai Xuân Thành và Đoàn công tác Cục Thuế làm việc với Ban Lãnh đạo Thuế TP. Huế.

“Thời gian còn lại của năm 2025, Thuế TP. Huế tập trung đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác thu NSNN, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ kịp thời… phấn đấu tăng thu NSNN trong năm 2025 đạt trên 20% so với dự toán. Đồng thời, tập trung chỉ đạo xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác không để xảy ra tình trạng gián đoạn. Tập trung thực hiện kế hoạch của Cục Thuế về 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” - Trưởng Thuế TP. Huế bày tỏ quyết tâm.

Cục trưởng Mai Xuân Thành yêu cầu, Thuế TP. Huế phải quyết tâm và huy động tối đa nguồn lực để hỗ trợ khu vực hộ, cá nhân kinh doanh triển khai thành công chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Cục trưởng Mai Xuân Thành đề nghị Thuế TP. Huế bám sát chỉ tiêu thu ngân sách, tổ chức khai thác hiệu quả các nguồn thu, đảm bảo công tác hỗ trợ người nộp thuế được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

Đối với nhiệm vụ chuyển đổi hộ kinh doanh từ thuế khoán sang kê khai, Cục trưởng yêu cầu Thuế TP. Huế tập trung tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp, giải thích rõ lợi ích và trách nhiệm để khu vực hộ, cá nhân kinh doanh yên tâm chuyển đổi. Việc tổ chức triển khai phải quyết liệt hỗ trợ tối đa để các hộ thực hiện đúng quy định.

“Trong bối cảnh ngành Thuế đang triển khai mô hình quản lý theo chính quyền địa phương 2 cấp, Thuế TP. Huế phải chủ động phối hợp với các phòng, ban liên quan, nâng cao trách nhiệm, tăng cường tính chuyên nghiệp trong xử lý công việc. Đồng thời cần tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo vừa hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN, vừa đồng hành với người nộp thuế trong phát triển kinh tế địa phương” - Cục trưởng Mai Xuân Thành nhấn mạnh.

Chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại của người dân

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đã đến thăm các hộ dân tại 2 xã Đan Điền và Quảng Điền thuộc TP. Huế. Với sự sẻ chia những tổn thất mà nhân dân gặp phải sau trận lũ lụt kéo dài vừa qua, Đoàn đã dành tặng 200 suất quà với tổng giá trị hỗ trợ 350 triệu đồng là số tiền cán bộ, công chức cơ quan Cục Thuế quyên góp ủng hộ cho các hộ dân bị tổn thất nặng nề và trao hỗ trợ cho các gia đình công chức Thuế TP. Huế bị thiệt hại nặng do lũ lụt.

Tại các điểm đến thăm, trao quà hỗ trợ người dân vùng lũ lụt, Cục trưởng Mai Xuân Thành chia sẻ những khó khăn, thiệt hại của người dân trên địa bàn. Đồng thời khẳng định, ngành Thuế luôn thấu hiểu và chia sẻ với những mất mát mà người dân phải hứng chịu do thiên tai.

Cục trưởng Mai Xuân Thành cùng Thuế TP. Huế đến thăm và trao các suất quà đến các hộ dân tại xã bị thiệt hại nặng do lũ lụt trên địa bàn TP. Huế.

“Cùng với nhiệm vụ thu ngân sách, công tác an sinh xã hội luôn là trách nhiệm được ngành Thuế ưu tiên, đặc biệt trong những thời điểm người dân gặp khó khăn nhất. Mong rằng những phần quà hôm nay, dù giá trị chưa phải là lớn nhưng sẽ là nguồn động viên kịp thời của cán bộ, công chức Cục Thuế đến với bà con và mong rằng bà con sớm ổn định đời sống, khôi phục sinh kế sau thiên tai. Ngành Thuế sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân khôi phục sản xuất kinh doanh để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay” - Cục trưởng Cục Thuế cho hay.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Phạm Công Phước - Phó Chủ tịch UBND xã Đan Điền, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cán bộ, công chức của Cục Thuế và Thuế TP. Huế đã quan tâm, đến thăm hỏi và sẻ chia, đồng hành cùng xã trong công tác an sinh xã hội sau đợt lũ lụt rất lớn trên địa bàn TP. Huế.

Trong lúc địa phương đang phải khắc phục hậu quả lũ lụt và gặp nhiều khó khăn nhất thì những phần quà chứa đựng tình cảm đặc biệt đã cho thấy trách nhiệm của ngành Thuế đối với cộng đồng là sự động viên kịp thời giúp bà con vùng lũ thêm vững tin vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sinh kế sau thiên tai. Thay mặt bà con, ông Phạm Công Phước trân trọng cảm ơn và chúc ngành Thuế luôn tiếp tục đồng hành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao cho./.