Thuế tỉnh Điện Biên thu ngân sách 2 tháng đạt hơn 22% dự toán

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Điện Biên, lũy kế thu ngân sách đến ngày 28/2/2026 ước đạt 338,6 tỷ đồng, bằng 22,4% dự toán pháp lệnh, bằng 15,7% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 99,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách tháng 3 và quý I/2026, ông Nguyễn Quang Việt - Trưởng Thuế tỉnh Điện Biên cho hay, đơn vị sẽ triển khai kịp thời các chính sách thuế mới có hiệu lực năm 2026.

Đồng thời, yêu cầu các phòng chuyên môn và các Thuế cơ sở tập trung triên khai đa dạng các hình thức hỗ trợ người nộp thuế trong kỳ quyết toán thuế năm 2025, tuyệt đối không để phát sinh vướng mắc kéo dài, phấn đấu đảm bảo mục tiêu 100% tổ chức, cá nhân hoàn thành nộp hồ sơ quyết toán thuế đúng thời hạn quy định.

Đặc biệt, tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý nợ thuế, theo đó, các phòng chức năng và Thuế cơ sở thực hiện nghiêm túc quy trình quản lý nợ theo Luật Quản lý thuế; rà soát, phân loại nợ chính xác và kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với các khoản nợ có khả năng thu nhưng chây ỳ.

Công chức Thuế tỉnh Điện Biên hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế.

Thuế tỉnh Điện Biên chủ động xây dựng tài liệu, chương trình tổ chức hội nghị hướng dẫn việc kê khai, nộp thuế đối với các cơ sở kinh doanh vàng bạc; hội nghị hướng dẫn việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025, tổ chức trước ngày 20/3/2026.

Cùng với đó, tích cực đôn đốc kê khai, nộp thuế; kiên quyết xử phạt các trường hợp chậm nộp hô sơ khai thuế. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan nắm bắt thông tin dự án, rà soát chu kỳ đơn giá thuê đất để kịp thời ban hành đơn giá mới và xác nhận nghĩa vụ tài chính về đất đai cho người nộp thuế.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Điện Biên cho biết, đã chỉ đạo Thuế cơ sở triển khai công tác rà soát, lập bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp và phi nông nghiệp năm 2026. Trong quá trình thực hiện, hướng dẫn người nộp thuế phải lập tờ khai tổng hợp, hợp nhất diện tích tất cả các thửa đất hiện đang sở hữu trên địa bàn đe làm cơ sở tính thuế chính xác.

Ngoài ra, đơn vị tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên thực hiện rà soát chuẩn hóa làm sạch dữ liệu cá nhân đảm bảo thực hiện Đề án 06, chủ động phối hợp với Thuế cơ sở rà soát chuẩn hóa dữ liệu cá nhân kinh doanh.