Ngày 7/3: Giá heo hơi tại nhiều địa phương trên cả nước tiếp tục giảm

Giá heo hơi hôm nay (7/3) tiếp tục giảm tại một số địa phương, chủ yếu tập trung ở khu vực miền Bắc và miền Trung. Mức giảm phổ biến 1.000 đồng/kg so với hôm trước. Hiện miền Nam vẫn là khu vực có giá cao nhất cả nước, duy trì mức 69.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm rải rác. Ảnh: Hà My

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg tại một số địa phương so với hôm trước.

Cụ thể, giá heo tại các tỉnh Tuyên Quang, Quảng Ninh và Ninh Bình cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống mức 62.000 đồng/kg. Cùng mức giảm, giá heo tại Hưng Yên lui về mốc 63.000 đồng/kg. Tại Lạng Sơn, Lai Châu và Phú Thọ cũng giảm 1.000 đồng/kg, hiện cùng thu mua ở mức 61.000 đồng/kg.

Trong khi đó, nhiều địa phương tiếp tục giữ nguyên giá so với hôm trước. Cụ thể, Cao Bằng, Bắc Ninh và Hà Nội duy trì mức 64.000 đồng/kg. Hải Phòng, Điện Biên và Sơn La giữ ổn định ở mức 63.000 đồng/kg. Trong khi đó, Thái Nguyên và Lào Cai tiếp tục giao dịch ở mức 62.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 61.000 đồng/kg đến 64.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg so với ngày trước đó. Cụ thể, giá heo tại Thanh Hóa và Nghệ An cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 62.000 đồng/kg. Tại Hà Tĩnh cũng giảm 1.000 đồng/kg, hiện thu mua ở mức 61.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo tại Quảng Trị và Huế tiếp tục duy trì mức 67.000 đồng/kg. Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa giữ nguyên giá 66.000 đồng/kg. Gia Lai và Đắk Lắk cùng duy trì mức 65.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực với 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 61.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg tại một số địa phương. Theo đó, giá heo tại Đồng Tháp và An Giang cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện thu mua ở mức 68.000 đồng/kg. Cần Thơ cũng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 67.000 đồng/kg.

Trong khi đó, nhiều địa phương vẫn duy trì mặt bằng giá ổn định. Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục giữ mức cao nhất cả nước là 69.000 đồng/kg. Cà Mau và Vĩnh Long duy trì mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 67.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm rải rác tại một số địa phương, chủ yếu với mức điều chỉnh 1.000 đồng/kg. Dù vậy, mặt bằng giá tại miền Nam vẫn duy trì mức cao nhất cả nước là 69.000 đồng/kg./.