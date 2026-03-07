Ngày 7/3: Giá cao su thế giới giảm do lo ngại nguồn cung tăng

Giá cao su kỳ hạn hôm nay (7/3) tại các thị trường lớn giảm khi dự báo nguồn cung sẽ bắt đầu tăng lên trước mùa cao điểm khai thác vào tháng 4, dù các yếu tố hỗ trợ từ Trung Quốc phần nào hạn chế đà giảm. Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu ổn định. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg.

Giá cao su kỳ hạn hôm nay tại các thị trường lớn giảm. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 tại Thái Lan, giảm 0,6% (0,4 Baht) về mức 71,6 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 giảm 1,2% (4,4 Yên) về mức 362,7 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 4 giảm 0,2% (30 nhân dân tệ) về mức 16,660 nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn giao dịch Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 4 gần như đi ngang ở mức 194,4 cent Mỹ/kg.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản giảm khi giới đầu tư dự đoán nguồn cung sẽ dần tăng trước mùa sản xuất cao điểm. Cụ thể, hợp đồng cao su giao tháng 8/2026 trên Sàn giao dịch Osaka giảm 1,5 Yên, tương đương 0,4%, xuống còn 371,9 Yên/kg.

Trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng cao su giao tháng 5 giảm 140 Nhân dân tệ, tương đương 0,84%, xuống còn 16.555 Nhân dân tệ/tấn. Ngược lại, hợp đồng cao su butadiene giao tháng 4 được giao dịch nhiều nhất trên sàn Thượng Hải tăng 515 Nhân dân tệ, tương đương 3,76%, lên 14.210 Nhân dân tệ/tấn.

Theo công ty môi giới Baocheng Futures, tháng 3 thường được xem là giai đoạn chuyển tiếp trong hoạt động khai thác cao su, nằm giữa mùa cây ngừng khai thác vào tháng 2 và mùa sản xuất cao điểm bắt đầu từ tháng 4. Vì vậy, kỳ vọng nguồn cung sẽ gia tăng đang dần được phản ánh vào giá trên thị trường.

Giá cao su trong nước

Thị trường cao su trong nước hôm nay vẫn duy trì trạng thái ổn định khi nhiều doanh nghiệp vẫn giữ nguyên mức thu mua so với các phiên trước. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bình Long, giá thu mua tại nhà máy được giữ ở mức 432 đồng/độ TSC/kg, trong khi thu mua tại đội sản xuất ở mức 422 đồng/TSC/kg. Giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) duy trì 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước 420 đồng/độ TSC/kg, áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30. Giá mủ đông DRC (35 - 44%) đạt 14.600 đồng/kg, còn mủ nguyên liệu ở mức 18.100 đồng/kg.

Công ty Mang Yang, giá mủ nước dao động khoảng 379 - 384 đồng/TSC (loại 2 -loại 1), trong khi mủ đông tạp được thu mua trong khoảng 345 - 393 đồng/DRC.

Công ty Phú Riềng giữ giá mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, còn mủ nước duy trì 420 đồng/TSC./.