Ngày 6/3: Giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông

Giá dầu thế giới hôm nay (6/3) tiếp tục tăng khoảng 5% khi căng thẳng quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp tục leo thang, làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung và hoạt động vận chuyển dầu mỏ tại Trung Đông.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng khoảng 5%. Ảnh tư liệu

Giá dầu thế giới ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 6/3/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 4,01 USD, tương đương 4,93%, lên mức 85,41 USD/thùng, đánh dấu phiên tăng thứ năm liên tiếp. Giá dầu WTI tăng 6,35 USD, tương đương 8,51%, lên mức 81,01 USD/thùng.

Theo các chuyên gia thị trường năng lượng, nguyên nhân chủ yếu khiến giá dầu tăng mạnh là do nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại khu vực Trung Đông, đặc biệt là quanh eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu mỏ chiến lược của thế giới.

Theo đánh giá của các nhà phân tích thuộc JPMorgan, nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa trong những ngày tới, nguồn cung dầu thô từ Iraq và Kuwait có thể bị gián đoạn, và có khả năng giảm khoảng 3,3 triệu thùng/ngày, kể từ khi xung đột xảy ra. Hiện khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu được vận chuyển qua tuyến hàng hải chiến lược này. Do đó, bất kỳ sự gián đoạn nào cũng có thể tác động mạnh đến thị trường năng lượng thế giới.

Trong khi đó, Iraq - quốc gia sản xuất dầu thô lớn thứ hai của OPEC đã buộc phải cắt giảm gần 1,5 triệu thùng/ngày do thiếu kho chứa và hạn chế về đường tuyến xuất khẩu.

Tại khu vực vùng Vịnh, Qatar - nhà xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới cũng tuyên bố tình trạng bất khả kháng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt. Các nguồn tin cho biết việc khôi phục sản lượng bình thường có thể mất ít nhất một tháng.

Cùng với nguy cơ gián đoạn nguồn cung, các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu tiếp tục làm gia tăng bất ổn trên thị trường năng lượng.

Một số nhà máy lọc dầu tại Trung Đông, Trung Quốc và Ấn Độ đã phải tạm dừng hoặc giảm công suất các đơn vị chế biến dầu thô do tác động của xung đột khu vực.

Trong bối cảnh nguồn cung nhiên liệu có nguy cơ sụt giảm, giá dầu diesel kỳ hạn tại Mỹ đã tăng khoảng 10%, lên mức hơn 3,6 USD/gallon trong phiên giao dịch.

Dữ liệu theo dõi tàu của các hãng Vortexa và Kpler cho thấy, hiện có khoảng 300 tàu chở dầu vẫn mắc kẹt bên trong eo biển Hormuz, khi hoạt động hàng hải qua khu vực này gần như bị đình trệ sau khi xung đột bùng phát./.