Việt Nam là “thỏi nam châm” hút nhà đầu tư Hàn Quốc

(TBTCO) - Đây là khẳng định của ông Hong Sun - Chủ tịch danh dự Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc (Kocham) tại Việt Nam khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư. Theo ông, để tiếp tục thu hút dòng vốn Hàn Quốc chất lượng cao, Việt Nam cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định và phát triển công nghiệp hỗ trợ nhằm gia tăng tỷ lệ doanh nghiệp nội địa tham gia chuỗi cung ứng.

PV: Ông đánh giá như thế nào về kết quả hợp tác kinh tế, đầu tư giữa Hàn Quốc và Việt Nam trong năm 2025?

Ông Hong Sun

Ông Hong Sun: Trong những năm gần đây, Hàn Quốc vẫn luôn thuộc top nhà đầu tư dẫn đầu về đầu tư tại Việt Nam. Năm 2025, Hàn Quốc là nhà đầu tư FDI lớn nhất vào Việt Nam, kim ngạch thương mại giữa hai nước cũng đang xấp xỉ mốc 100 tỷ USD. Đây là những con số hết sức ấn tượng trong bối cảnh Hàn Quốc đang làm ăn với gần 200 nước trên thế giới. Việt Nam là đối tác lớn thứ ba về thương mại của Hàn Quốc và ngược lại, Hàn Quốc cũng là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam, sau Trung Quốc và Mỹ.

Kết quả này giống như là một “liều thuốc trợ lực” rất mạnh cho tâm lý các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và các nhà đầu tư Hàn Quốc nói riêng tiếp tục yên tâm hoạt động và mở rộng kinh doanh tại Việt Nam.

PV: Theo ông, đâu là những yếu tố khiến Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với doanh nghiệp Hàn Quốc so với các đối thủ cạnh tranh khác trong khu vực?

Ông Hong Sun: Đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc, Việt Nam giống như một “thỏi nam châm” thu hút đầu tư, nhờ ba yếu tố cốt lõi.

Thứ nhất là sự ổn định chính trị. Các tập đoàn lớn của Hàn Quốc như Samsung, LG, Hyundai hay Lotte khi quyết định đầu tư luôn đặt yếu tố ổn định lên hàng đầu. Chỉ tại những quốc gia có môi trường chính trị - xã hội vững chắc, họ mới sẵn sàng rót vốn quy mô lớn và theo chiến lược dài hạn.

Thứ hai là mạng lưới các hiệp định thương mại tự do (FTA) rộng khắp của Việt Nam, bao gồm cả song phương và đa phương như CPTPP, EVFTA, RCEP hay KVFTA. Hệ thống FTA này giúp hàng hóa sản xuất tại Việt Nam có thể tiếp cận thuận lợi các thị trường lớn trên thế giới. Đây là lợi thế đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp FDI khi lựa chọn đặt cơ sở sản xuất tại Việt Nam.

Thứ ba là nguồn nhân lực, Việt Nam sở hữu lực lượng lao động trẻ, dồi dào, năng động. Kỹ năng và trình độ của người lao động ngày càng được nâng cao, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các dây chuyền sản xuất hiện đại và công nghệ cao.

Chính ba yếu tố này giúp Việt Nam tiếp tục duy trì sức hấp dẫn và là điểm đến ưu tiên trong chiến lược đầu tư dài hạn của các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Năm 2025, Hàn Quốc là nhà đầu tư FDI lớn nhất vào Việt Nam, kim ngạch thương mại giữa hai nước xấp xỉ mốc 100 tỷ USD. Ảnh: An Thư

PV: Theo ông, những cải cách thể chế và định hướng phát triển hạ tầng gần đây của Việt Nam đã tác động như thế nào tới niềm tin và chiến lược đầu tư dài hạn của doanh nghiệp Hàn Quốc?

Ông Hong Sun: Những cải cách quyết liệt của Việt Nam, đặc biệt là nỗ lực cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính ở các bộ, ngành và địa phương, cùng với quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính, đã tạo ra tín hiệu tích cực và củng cố niềm tin của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, việc Việt Nam thúc đẩy các dự án hạ tầng quy mô lớn như đường sắt cao tốc Bắc - Nam, hệ thống đường sắt đô thị, nhà máy điện hạt nhân, cũng như triển khai các dự án trọng điểm như sân bay Long Thành và sân bay Gia Bình với các cơ chế đặc thù, cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong nâng cấp nền tảng phát triển dài hạn. Đây là những dự án trước đây từng được cân nhắc nhiều năm nhưng nay đã được hiện thực hóa.

Những động thái này tạo dựng niềm tin rõ rệt vào triển vọng tăng trưởng của Việt Nam. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc không còn dừng ở mức thăm dò thị trường mà đang chuyển sang giai đoạn mở rộng đầu tư cả về quy mô lẫn chiều sâu.

Đáng chú ý, các tập đoàn lớn của Hàn Quốc hiện không chỉ coi Việt Nam là trung tâm sản xuất, mà còn là cứ điểm nghiên cứu và phát triển (R&D) trong khu vực. Samsung và LG đã thành lập trung tâm R&D tại Việt Nam. Đây là bước chuyển quan trọng, bởi trước đây Việt Nam chủ yếu tham gia vào khâu lắp ráp, gia công xuất khẩu; còn hiện nay đã trở thành đối tác trong chuỗi giá trị công nghệ cao.

Riêng Samsung chỉ có 5 trung tâm R&D trên toàn cầu, chủ yếu đặt tại các quốc gia phát triển như Mỹ và Hàn Quốc. Việc lựa chọn Việt Nam - một nền kinh tế đang phát triển làm trung tâm R&D tại Đông Nam Á mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Điều này cho thấy các nhà đầu tư Hàn Quốc xem Việt Nam là đối tác chiến lược dài hạn trong phát triển công nghệ cao và đổi mới sáng tạo.

PV: Việt Nam có thể làm gì để tiếp tục giữ chân và thu hút nguồn FDI chất lượng cao từ các nhà đầu tư Hàn Quốc trong thời gian tới, thưa ông?

Ông Hong Sun: Để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa dòng vốn đầu tư Hàn Quốc vào Việt Nam, chúng tôi kỳ vọng Việt Nam tập trung vào một số ưu tiên sau:

Thứ nhất, tiếp tục cải cách thực chất thủ tục hành chính. Việt Nam đã đạt nhiều tiến bộ trong cải cách và đơn giản hóa thủ tục. Tuy nhiên, điều doanh nghiệp quan tâm là tính nhất quán và hiệu quả trong triển khai thực tế ở cấp địa phương. Một số thủ tục như cấp phép xây dựng, phòng cháy chữa cháy… giữa các địa phương vẫn còn khác biệt, thời gian xử lý đôi khi chưa đồng đều. Cải thiện là rất rõ ràng, nhưng cần đẩy mạnh hơn nữa để doanh nghiệp thực sự cảm nhận được sự thay đổi.

Thứ hai, bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định. Năng lượng là nền tảng hạ tầng thiết yếu đối với nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu… Những ngành này đòi hỏi nguồn điện lớn và ổn định. Vì vậy, Chính phủ Việt Nam cần sớm phê duyệt và triển khai các dự án năng lượng trọng điểm. Trong đó, điện hạt nhân có ý nghĩa quan trọng cả về an ninh năng lượng, ổn định giá điện và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” (net-zero).

Thứ ba, phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp nội địa tham gia chuỗi cung ứng. Hiện nay tỷ lệ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn FDI vẫn còn khiêm tốn. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp nội địa đã có tiềm năng để trở thành nhà cung ứng cấp cao, giúp giảm chi phí nhập khẩu linh kiện và rút ngắn thời gian sản xuất.

Việt Nam và Hàn Quốc đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện (từ năm 2022). Với nền tảng đó cùng đà tăng trưởng mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam, chúng tôi tin tưởng năm 2026 sẽ tiếp tục là một năm “rực rỡ” hơn nữa trong hợp tác kinh tế và đầu tư giữa hai nước.

PV: Xin cảm ơn ông!