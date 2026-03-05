Ngày 5/3: Giá bạc trong nước và thế giới bật tăng trở lại

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (5/3) đã có sự điều chỉnh bật tăng trở lại. Trong nước, giá bạc tăng, hiện được niêm yết ở mức 2.740.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.770.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 84,8 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay đã có sự điều chỉnh bật tăng trở lại. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 3.229.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.329.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước tăng, hiện được niêm yết ở mức 2.740.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.770.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 2.742.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.775.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới nhích tăng, hiện ở mức giá 2.234.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.239.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 5/3/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.740.000 2.770.000 2.742.000 2.775.000 1 kg 73.062.000 73.860.000 73.114.000 74.011.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.748.000 2.778.000 2.749.000 2.780.000 1 kg 73.268.000 74.072.000 73.310.000 74.123.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 84,8 USD/ounce.

Đà phục hồi xuất hiện sau khi thị trường vừa trải qua một trong những phiên lao dốc mạnh nhất kể từ đầu năm. Trước đó, kim loại quý này chịu sức ép đáng kể khi đồng USD tăng giá cùng đà đi lên của lợi suất trái phiếu Mỹ.

Không chỉ đóng vai trò là tài sản phòng vệ, bạc còn là kim loại có tính ứng dụng cao trong sản xuất công nghiệp. Vì vậy, khi nguy cơ suy giảm thương mại và hoạt động sản xuất gia tăng, nhu cầu tiêu thụ bạc trong các ngành như điện tử, công nghệ hay năng lượng mặt trời cũng đối mặt với rủi ro thu hẹp.

Theo đánh giá của các chuyên gia, sau giai đoạn tăng trưởng nóng kéo dài trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, thị trường bạc nhiều khả năng vẫn còn rung lắc mạnh trong ngắn hạn trước khi dần hình thành một xu hướng ổn định và bền vững hơn.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 5/3/2026: