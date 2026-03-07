Ngày 7/3: Giá thép và quặng sắt biến động mạnh do căng thẳng tại Eo biển Hormuz

Giá thép và quặng sắt hôm nay (7/3) rung lắc dữ dội trước rủi ro vận tải tại Eo biển Hormuz và các kỳ vọng kinh tế từ thị trường Trung Quốc. Trong nước, giá thép xây dựng ổn định, hiện dao động trong khoảng 13.130 - 14.250 đồng/kg.

Giá thép và quặng sắt hôm nay rung lắc dữ dội. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Giá thép và quặng sắt hôm nay có sự phân hóa sâu sắc do tác động kép từ chính trị và nguồn cung. Cụ thể, tại sàn Thượng Hải, hợp đồng thép thanh giao tháng 4/2026 ghi nhận mức tăng nhẹ 0,13%, neo ở mức 3.065 Nhân dân tệ/tấn.

Trong khi đó, giá quặng sắt trên sàn Đại Liên có thời điểm chạm mốc 109,32 USD/tấn.

Tại Singapore, áp lực chốt lời khiến giá quặng sắt dao động quanh ngưỡng 98,78 - 99,05 USD/tấn.

Áp lực tăng giá hiện nay chủ yếu đến từ chi phí logistics. Việc Iran đe dọa phong tỏa Eo biển Hormuz đã đẩy cước vận tải biển lên cao, trực tiếp làm đội giá quặng nhập khẩu. Tuy nhiên, đà tăng này bị kìm hãm bởi lượng tồn kho kỷ lục tại các cảng Trung Quốc.

Tâm điểm của thị trường đang đổ dồn về các quyết sách kinh tế từ Kỳ họp Quốc hội thường niên của Trung Quốc. Việc Bắc Kinh đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 4,5% - 5% cho năm 2026 được kỳ vọng sẽ là "cú hích" lớn cho ngành vật liệu xây dựng.

Thị trường trong nước

Giá thép xây dựng trong nước hôm nay tiếp tục đi ngang trên cả ba miền. Theo dữ liệu từ SteelOnline, giá phổ biến dao động trong khoảng 13.130 - 14.250 đồng/kg.

Tại miền Bắc, giá thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.010 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.940 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.850 đồng/kg. Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 14.040 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 13.840 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.330 đồng/kg.

Tại miền Trung, thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.250 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.050 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam, thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.800 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.430 đồng/kg./.