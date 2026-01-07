Thuế tỉnh Điện Biên thu ngân sách năm 2025 vượt 56% dự toán

(TBTCO) - Ông Nguyễn Quang Việt - Trưởng Thuế tỉnh Điện Biên cho biết, tổng thu ngân sách năm 2025 do đơn vị thực hiện đạt 1.966 tỷ đồng, bằng 156% dự toán pháp lệnh, bằng 97,1% dự toán HĐND và UBND tỉnh giao, tăng 26,6% so với cùng kỳ.

Hoàn thành 30 ngày cao điểm chuyển đổi hộ kinh doanh sang kê khai thuế

Báo cáo của Thuế tỉnh Điện Biên cho thấy, có 13/17 khoản thu đạt và vượt dự toán dự toán pháp lệnh như: xổ số kiến thiết đạt 115,5%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 130,3%; khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 133,2%; doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương đạt 142,8%; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước đạt 165,3%; thuế thu nhập cá nhân đạt 166,1%; lệ phí trước bạ đạt 187%; thu khác ngân sách đạt 190,9%; thu tiền sử dụng đất đạt 282,5%...

Có 12/17 khoản thu đạt và tăng so với cùng kỳ: thu thuế bảo vệ môi trường tăng 3,5%; xổ số kiến thiết tăng 8,2%; DNNN trung ương tăng 15,5%; khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh tăng 14,6%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 36%; lệ phí trước bạ tăng 47%; thuế thu nhập cá nhân tăng 52,6%...

Ông Nguyễn Quang Việt - Trưởng Thuế tỉnh Điện Biên trao tặng Cờ thi đua của Bộ Tài chính cho Đội Thuế liên huyện TP. Điện Biên Phủ - Mường Ảng (nay là Thuế cơ sở 1 tỉnh Điện Biên) đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua của ngành Tài chính trong năm 2024.

Đánh giá kết quả thu ngân sách, Trưởng Thuế tỉnh Điện Biên cho hay, giai đoạn 2021 - 2025, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 8.082,6 tỷ đồng. Mặc dù năm 2022 chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 khiến thu ngân sách giảm 11,9% so với năm 2021, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt, nguồn thu đã phục hồi vững chắc. Tính chung cả giai đoạn, tốc độ tăng trưởng thu bình quân đạt 4,8%/năm. Đặc biệt, năm cuối nhiệm kỳ (2025) ghi nhận sự bứt phá với số thu 1.966 tỷ đồng, tăng 26,6% so với năm 2024 và vượt 56% dự toán.

Tại Hội nghị Tổng kết đánh giá kết quả công tác thuế 2025; nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế năm 2026, Thuế tỉnh Điện Biên đã trao Giấy khen cho 1 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2022 - 2025. Đồng thời, trao giấy khen cho 5 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề “30 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang thuế kê khai đối với hộ kinh doanh” trên địa bàn tỉnh.

Công tác quản lý thuế được triển khai quyết liệt. Năm 2025, Thuế tỉnh Điện Biên đã biên soạn 70 tài liệu tuyên truyền số hóa; quản lý chặt chẽ công tác đăng ký thuế với 324 mã số thuế cấp mới. Đơn vị đã tập trung nghiên cứu, tham mưu cấp thẩm quyền hoàn thiện phương án phân cấp nguồn thu và phân công quản lý thuế giai đoạn tới áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Về kết quả thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, đã triển khai 148/129 cuộc, đạt 115% nhiệm vụ kiểm tra thuế được Cục Thuế giao; kết quả tăng thu sau kiểm tra đạt 29,944 tỷ đồng.

Theo ông Việt, trong năm 2025, Thuế tỉnh đã ban hành và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai quyết liệt, toàn diện các văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo của ngành về công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Trọng tâm là đẩy mạnh áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, tăng cường quản lý các lĩnh vực rủi ro như cho thuê nhà và chuẩn bị lộ trình cho việc bỏ thuế khoán từ năm 2026.

Ông Dương Duy Bẩy - Phó Trưởng Thuế tỉnh Điện Biên trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề 30 ngày cao điểm.

Nhờ vậy, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc “30 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang thuế kê khai đối với hộ kinh doanh” trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Thực hiện quản lý thuế theo đối tượng và chức năng

Để phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách năm 2026, lãnh đạo Thuế tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, đơn vị tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và xử lý dứt điểm công tác chuẩn hóa dữ liệu.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện các biện pháp cưỡng chế để xử lý nợ đọng kéo dài; tập trung nguồn lực thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh trong việc thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế. Mục tiêu đặt ra là đảm bảo 100% cá nhân, hộ kinh doanh hiểu rõ, đồng thuận và tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh giải pháp thực hiện quản lý thuế theo đối tượng và chức năng, như đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, đổi mới phương pháp, cách thức truyền thông, tập trung vào các giải pháp tự động hóa tiếp cận tới từng người nộp thuế; tổ chức các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp để lắng nghe ý kiến nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu lực quản lý thuế.

Bà Phạm Thị Thuý - Phó Trưởng Thuế tỉnh Điện Biên trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trưởng Thuế tỉnh Điện Biên Nguyễn Quang Việt cho biết, năm 2026, đơn vị tiếp tục triển khai công tác chuyển đổi số, rà soát chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân; triển khai ứng dụng thuế điện tử dành cho thiết bị di động eTax Mobile; khai thác triệt để tất cả các ứng dụng của hệ thống quản lý văn bản điện tử, đảm bảo việc xử lý, ký số và phát hành văn bản hoàn toàn trên môi trường điện tử.

Ông Việt cho biết, đơn vị sẽ nghiêm túc thực hiện kế hoạch kiểm tra được Cục Thuế giao; tăng cường công tác phân tích rủi ro, xác định trọng tâm trọng điểm những doanh nghiệp, ngành nghề có dấu hiệu rủi ro cao về thuế; doanh nghiệp có giao dịch liên kết, doanh nghiệp thương mại điện tử, bất động sản để thực hiện kiểm tra.

Tăng cường công tác rà soát, kiểm tra việc phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử để ngăn chặn gian lận trong việc sử dụng hóa đơn. Tổ chức kiểm tra sau hoàn thuế kết hợp với kiểm tra quyết toán thuế nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những vi phạm của người nộp thuế. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất hóa đơn điện tử trong hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng, dầu; xuất hóa đơn điện tử từ máy tính tiền.

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế, hỗ trợ người nộp thuế ở tất cả các khâu các bộ phận, các lĩnh vực; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế.

Duy trì và cung cấp các dịch vụ thuế điện tử: đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử... Hạn chế tiếp nhận hồ sơ giấy đảm bảo thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính./.