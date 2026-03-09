Tuyên Quang: Thu nội địa 2 tháng được hơn 1.400 tỷ đồng

(TBTCO) - Ông Trương Thế Hùng - Trưởng Thuế tỉnh Tuyên Quang cho biết, tổng thu nội địa tháng 2/2026 trên địa bàn tỉnh được 361,09 tỷ đồng; lũy kết đến hết tháng 2/2026 thu được 1.436,5 tỷ đồng, đạt 20,8% dự toán UBND tỉnh giao, tăng 50,5% so với cùng kỳ.

Đánh giá kết quả thu nội địa 2 tháng, lãnh đạo Thuế tỉnh Tuyên Quang cho hay, ngay từ đầu năm 2026, đơn vị đã tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế, UBND tỉnh về công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Trong đó, tính đến 28/2/2026, kết quả thực hiện các chính sách giảm, gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất khoảng 200 tỷ đồng, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. Cụ thể, giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 174/2025/NĐ-CP với số tiền 130 tỷ đồng; giảm thuế bảo vệ môi trường số tiền 78,9 tỷ đồng.

Công chức Thuế tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ người nộp thuế.

Đồng thời, các biện pháp thu hồi nợ thuế được chú trọng đã triển khai thực hiện: Ban hành 5.174 thông báo nợ; thực hiện cưỡng chế 684 quyết định, trong đó quyết định cưỡng chế tài khoản 618 quyết định, cưỡng chế bằng hóa đơn 66 quyết định; Công khai thông tin 456 trường hợp có số thuế nợ lớn, chây ỳ không nộp NSNN.

Công tác kê khai thuế, thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hỗ trợ người nộp thuế đảm bảo thuận lợi và chính xác; đôn đốc nhắc nộp hồ sơ khai thuế tháng theo quy định. Công tác theo dõi, rà soát, đôn đốc nghĩa vụ kê khai thuế của người nộp thuế được thực hiện sát sao, tỷ lệ tờ khai đã nộp trên tổng số tờ khai thuế phải nộp trong tháng đạt tỷ lệ là 99%.

Theo ông Hùng, đơn vị tập trung mọi nguồn lực để hỗ trợ người nộp thuế chuyển đổi mô hình quản lý xóa bỏ thuế khoán từ ngày 1/1/2026. Đây là giai đoạn mang tính bước ngoặt, chuyển từ phương thức nộp thuế ấn định sang phương pháp kê khai và nộp thuế dựa trên hóa đơn, sổ sách kế toán.

Cung với đó, công tác kiểm tra thuế được xác định là nhiệm vụ then chốt nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thuế, phòng ngừa sai phạm và tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ. Trong đó, đơn vị đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra thuế, kiểm tra công vụ và kiểm tra nội bộ.