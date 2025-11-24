(TBTCO) - Thống kê đến hết tháng 10/2025, cơ quan hải quan đã làm thủ tục nhập khẩu cho linh kiện và phụ tùng ô tô tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm 2024 với kim ngạch đạt hơn 4,6 tỷ USD.

Cụ thể, theo thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, trong tháng 10/2025 có 532,6 triệu USD linh kiện & phụ tùng ô tô các loại được các doanh nghiệp nhập khẩu về Việt Nam, tăng 8,3% so với tháng trước.

Cơ quan hải quan ghi nhận doanh nghiệp nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô tăng hơn 18%. Ảnh: TL minh hoạ

Các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng qua có xuất xứ rất đa dạng, chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc với 241 triệu USD, tăng 2,1% so với tháng trước; từ Thái Lan với 77,8 triệu USD, tăng mạnh 30,6%; từ Hàn Quốc với 55,2 triệu USD, giảm 7,3%; từ Nhật Bản với 70,1 triệu USD, tăng 49%; từ Ấn Độ với 27,7 triệu USD, tăng 2,8%; từ Indonesia với 28,7 triệu USD; tăng 10,8%... so với tháng trước.

Tính chung, linh kiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ 6 thị trường này đạt 500,74 triệu USD, tăng 10% so với tháng trước và chiếm tỷ trọng 94% trong tổng trị giá nhập khẩu linh kiện & phụ tùng ô tô về Việt Nam trong tháng qua.

Lũy kế trong 10 tháng/2025, trị giá nhập khẩu nhóm hàng linh kiện & phụ tùng ô tô đạt 4,65 tỷ USD, tăng 18,4% (tương ứng tăng 721 triệu USD) so với cùng kỳ năm trước./.