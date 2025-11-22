Quảng Ninh nâng cao chất lượng và hiệu quả xuất nhập khẩu

(TBTCO) - Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ và sự phát triển kinh tế toàn cầu, Quảng Ninh đang không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả xuất nhập khẩu (XNK) thông qua các cải cách về thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ hiện đại. Việc đẩy mạnh công tác quản lý hải quan, cùng với các sáng kiến hỗ trợ doanh nghiệp, đã tạo nền tảng vững chắc cho tỉnh phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực XNK.

Hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ

Như tại Chi cục Hải quan khu vực VIII tại Quảng Ninh, đơn vị đã xác định chuyển đổi số là một yếu tố then chốt trong việc nâng cao năng lực quản lý và phục vụ cộng đồng doanh nghiệp. Toàn bộ quy trình nghiệp vụ từ tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hải quan, đến xử lý tờ khai được thực hiện qua hệ thống điện tử hiện đại, đảm bảo tính minh bạch và giảm thiểu sự can thiệp thủ công.

Cụ thể, hệ thống VNACCS/VCIS đã được triển khai thành công, giúp tự động phân công công chức kiểm tra hồ sơ và xử lý thủ tục thông quan nhanh chóng. Hơn 160.000 tờ khai được tiếp nhận và xử lý trên hệ thống này, cùng với 20 phần mềm vệ tinh hỗ trợ khai báo, thủ tục hải quan. Đồng thời, tất cả thủ tục hành chính đều được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời nâng cao hiệu quả thông quan hàng hóa.

Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Ảnh Chi cục Hải quan Khu vực VIII

Một trong những bước đột phá quan trọng là việc triển khai sản phẩm tra cứu thông tin tờ khai XNK trực tuyến, cho phép doanh nghiệp theo dõi và cập nhật tiến trình giải quyết hồ sơ mọi lúc, mọi nơi. Đây là minh chứng cho sự sáng tạo và chủ động của Chi cục Hải quan khu vực VIII trong việc ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý.

Ngoài việc cải tiến quy trình nghiệp vụ, Chi cục Hải quan khu vực VIII còn đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp. Mỗi năm, Chi cục tổ chức nhiều hội nghị đối thoại và khảo sát thực tế với doanh nghiệp, nhằm lắng nghe những vướng mắc và hỗ trợ kịp thời.

Riêng trong tháng 9 năm 2025, Chi cục Hải quan khu vực VIII đã tiếp cận và làm việc với 87 doanh nghiệp xuất nhập khẩu, tổ chức 12 hội nghị đối thoại và giải đáp hơn 68 ý kiến doanh nghiệp về thủ tục hải quan và giám sát phương tiện. Những hoạt động này giúp cơ quan hải quan và doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ hợp tác bền chặt, đồng thời giải quyết nhanh chóng các vấn đề phát sinh trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Những nỗ lực cải cách của Chi cục Hải quan khu vực VIII đã đem lại những kết quả tích cực trong năm 2025. Kim ngạch xuất nhập khẩu của Quảng Ninh 9 tháng năm 2025 đạt trên 15,6 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2024. Số lượng doanh nghiệp tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu đạt 2.446 doanh nghiệp, tăng 317 doanh nghiệp so với năm trước.

Ký kết Kế hoạch hành động Hải quan - Doanh nghiệp tại Quảng Ninh. Ảnh Chi cục Hải quan Khu vực VIII

Đặc biệt, Chi cục Hải quan khu vực VIII cũng đã đẩy mạnh công tác hoàn thiện thủ tục hành chính và kiến nghị cắt giảm các nhóm hàng hóa kiểm tra chuyên ngành, giảm thời gian giải quyết thủ tục và chi phí cho doanh nghiệp. Một trong những thành tựu đáng chú ý là việc triển khai chương trình tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan, trong đó doanh nghiệp tham gia được hưởng các ưu đãi về thủ tục, giảm tần suất kiểm tra thực tế và nhận hỗ trợ hướng dẫn về các biện pháp giảm thiểu vi phạm.

Chi cục Hải quan khu vực VIII không ngừng phát triển mô hình Hải quan số và Hải quan thông minh, với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái quản lý hải quan hiện đại, đồng bộ và an toàn. Hệ thống dữ liệu Vietnam Customs Data, kết hợp với các ứng dụng AI, giúp nâng cao khả năng giám sát và cảnh báo rủi ro trong quá trình xuất nhập khẩu, đồng thời giúp giảm thiểu rủi ro và gian lận.

Theo lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VIII, khẳng định: "Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phát triển mô hình hải quan thông minh, hướng đến tự động hóa toàn diện quy trình xuất nhập khẩu, từ đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp."

Tăng cường thu hút doanh nghiệp

Bên cạnh việc cải cách thủ tục hành chính, tỉnh Quảng Ninh cũng chú trọng đầu tư hạ tầng cơ sở vật chất tại các cửa khẩu, đặc biệt là tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái và các cửa khẩu khác như Bắc Luân 1, Bắc Luân 2, và Hoành Mô. Các dự án cải tạo, nâng cấp các nhà kiểm soát liên ngành, cùng với các công trình hạ tầng hiện đại, giúp giảm tình trạng ùn tắc, tạo thuận lợi cho việc thông quan hàng hóa.

Nhờ vào các cải cách này, Quảng Ninh đã thu hút được một lượng lớn doanh nghiệp tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời tăng cường kết nối với các thị trường quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc. Tính đến tháng 9/2025, kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của Quảng Ninh đã đạt mức tăng trưởng ấn tượng, vượt kế hoạch đề ra.

Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp

Với những nỗ lực không ngừng trong việc cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, Quảng Ninh đang ngày càng khẳng định vị thế là một trong những trung tâm xuất nhập khẩu trọng điểm của Việt Nam, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế bền vững của cả nước.