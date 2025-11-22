(TBTCO) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho 4 tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk chịu thiệt hại năng trong đợt mưa lũ vừa qua, với số tiền 700 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025.

Theo đó, ngân sách trung ương hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa 200 tỷ đồng, Lâm Đồng 200 tỷ đồng, Gia Lai 150 tỷ đồng, và Đắk Lắk 150 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra như đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 18072/BTC-NSNN ngày 20/11/2025.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh có trách nhiệm chủ động cân đối chi ngân sách địa phương, cùng với số kinh phí được ngân sách trung ương hỗ trợ và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.

Mưa lũ lịch sử trên địa bàn các xã, phường phía đông tỉnh Đắk Lắk. Ảnh minh họa

UBND các tỉnh quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, không để thất thoát, tiêu cực; đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (ngày 21/11/2025).

Trong mấy ngày vừa qua, tại khu vực Trung Bộ đã xảy ra mưa rất lớn trên diện rộng, lũ trên các sông ở Quảng Trị đến Khánh Hòa đều vượt báo động 2 đến báo động 3, nhiều nơi trên báo động 3, đặc biệt trên một số sông ở Đắk Lắk, Khánh Hòa vượt mức lũ lịch sử trong nhiều năm qua (lũ trên sông Ba tại trạm Củng Sơn thuộc tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1993 tới 1,09m).

Mưa lớn, lũ đặc biệt lớn, kết hợp với thủy triều cao đã gây ngập lụt hết sức nghiêm trọng; đã làm 41 người chết, 09 người mất tích; 167 nhà bị hư hỏng, 51.138 nhà ngập. Về nông nghiệp, 13.026 ha lúa, hoa màu, rau màu bị thiệt hại; 2.183ha cây trồng lâu năm, hàng năm bị thiệt hại; 30.731 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 88ha nuôi tôm hùm thiệt hại (Khánh Hòa).

Về giao thông, hiện còn 30 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt cục bộ gây ách tắc giao thông. Nhiều vị trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập sâu, sạt lở gây ách tắc giao thông. Về điện, hơn 1 triệu khách hàng bị cắt điện, đã khôi phục hơn 457.000 khách hàng, còn mất điện 553.250 khách hàng.

Các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.