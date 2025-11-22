Ngày 22/11: Giá bạc trong nước và thế giới nối đà sụt giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (22/11) nối đà sụt giảm phiên thứ 2 liên tiếp. Cụ thể, giá bạc trong nước giảm cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 1.625.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.655.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 49,9 USD/ounce, giảm 1,41 USD.

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay giảm phiên thứ 2 liên tiếp. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc nối đà giảm, niêm yết ở mức 1.881.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.939.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước giảm cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 1.625.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.655.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng giảm, hiện ở mức 1.627.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.661.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới giảm chiều mua vào và bán ra, hiện ở mức giá 1.309.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.314.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 22/11/2025:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.625.000 1.655.000 1.627.000 1.661.000 1 kg 43.335.000 44.133.000 43.387.000 44.284.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.633.000 1.663.000 1.634.000 1.665.000 1 kg 43.541.000 44.345.000 43.583.000 44.396.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 49,9 USD/ounce; giảm 1,41 USD so với sáng 21/11.

Giá bạc giảm khi báo cáo việc làm của Mỹ cho thấy, thị trường lao động vẫn duy trì sự vững vàng, qua đó khiến giới đầu tư thận trọng hơn với khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Triển vọng cắt giảm lãi suất suy yếu đang làm giảm nhu cầu đối với bạc, kim loại nhạy cảm với biến động lợi suất trong khi giá vàng giao dịch đi ngang, không tạo được lực hỗ trợ cho thị trường bạc.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 22/11/2025: