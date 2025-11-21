Giá vàng hôm nay (21/11): Vàng miếng, vàng nhẫn quay đầu giảm mạnh

Sáng nay, giá vàng thế giới giảm nhẹ, về sát mốc 4.000 USD/oune. Trong nước, cả giá vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm, với mức giảm cao nhất là 1,1 triệu đồng/lượng. Riêng giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu chỉ giảm 500 đồng/lượng, đưa mức giá lên tới 150,8 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng miếng.

Sáng 21/11/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.077,39 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:34:48 sáng 21/11/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.077,39 USD/oune, giảm 4,44 USD/oune, tương đương với mức giảm 0,11% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 128,629 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.438 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 135,388 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 21/11, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý đồng loạt giảm mạnh 700.000 đồng/lượng so với giá sáng hôm qua ở cả 2 chiều, giao dịch ở mức cao nhất 148,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và đều có giá bán ra là 150,3 triệu đồng/lượng.

Riêng thương hiệu Phú Quý có giá mua vào thấp hơn các thương hiệu khác, giao dịch ở mức 147,3 triệu đồng/lượng, giá bán ra bằng các thương hiệu khác.

Đối với thị trường vàng nhẫn, cùng thời điểm, các thương hiệu đồng loạt giảm, với mức giảm cao nhất là 1,1 triệu đồng/lượng.

Các thương hiệu vàng nhẫn niêm yết mức giá cao nhất là 150,8 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn giá bán ra của vàng miếng.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 145,9 triệu đồng/lượng mua vào (giảm 600.000 đồng/lượng) - 148,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với giá hôm qua.

Vàng nhẫn DOJI và vàng nhẫn PNJ đều giao dịch ở ngưỡng 146,2 triệu đồng/lượng mua vào và 149,2 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 300.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 147,8 - 150,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 147 triệu đồng/lượng mua vào và 150 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều./.