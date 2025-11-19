Tỷ giá USD hôm nay (19/11): Thế giới tăng, thị trường tự do vượt 27.800 đồng/USD

Sáng ngày 19/11, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ổn định ở mức 25.132 VND/USD. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,01%, hiện ở mức 99,60.

Đồng USD hôm nay giữ vững đà tăng. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.926 VND/USD - 26.338 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.138 - 26.388 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.138 đồng 26.388 đồng Vietinbank 26.164 đồng 26.388 đồng BIDV 26.168 đồng 26.388 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.662 - 30.574 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.757 đồng 31.325 đồng Vietinbank 30.039 đồng 31.399 đồng BIDV 30.173 đồng 31.343 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 154 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 163.73 đồng 174.13 đồng Vietinbank 165.63 đồng 174.63 đồng BIDV 166.89 đồng 174.16 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 19/11/2025, tăng 236 đồng ở chiều mua và tăng 206 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.718 - 27.838 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,01%, hiện ở mức 99,60.

Đồng USD duy trì mức tăng nhẹ so với đồng Yên sau khi chạm mức cao nhất trong 9 tháng rưỡi vào thứ Ba, đồng thời nhích lên so với đồng EUR khi các nhà đầu tư lo ngại về lập trường tài khóa của Nhật Bản và chờ đợi dữ liệu từ Hoa Kỳ để tìm tín hiệu về bước đi tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Đồng Yên giảm 0,2%, xuống mức 155,58 Yên/USD. Trong khi Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda đã phát tín hiệu có thể tăng lãi suất ngay từ tháng tới. Giới phân tích cũng cảnh báo nguy cơ gia tăng khả năng can thiệp ngoại hối, có thể làm chậm đà tăng của đồng USD.

Đồng EUR giảm 0,07%, xuống 1,1584 USD, trong khi đồng Franc Thụy Sĩ, tài sản trú ẩn an toàn, giao dịch ở mức 0,7990 USD./.