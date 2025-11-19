Ngày 19/11: Giá bạc Phú Quý dẫn đầu đà giảm

Sáng nay, giá bạc thế giới nhích tăng trở lại. Trong nước, thời điểm hiện tại, giá bạc tại tất cả các thương hiệu đồng loạt giảm. Đà giảm dẫn đầu vẫn là thương hiệu Phú Quý tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội).

Cụ thể, tại thời điếm 05:30 sáng 19/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, niêm yết giá bạc ở mức 1.934.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.994.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 18.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sang 18/11.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức 1.651.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.681.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 3.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sang 18/11.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện niêm yết tại mức 1.653.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.686.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 3.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 4.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 18/11.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 19/11/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.651.000 1.681.000 1.653.000 1.686.000 1 kg 44.023.000 44.821.000 44.075.000 44.972.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.659.000 1.689.000 1.660.000 1.691.000 1 kg 44.229.000 45.033.000 44.271.000 45.084.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 19/11/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.934.000 1.994.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 51.573.204 53.173.200

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:38:07 sáng 19/11/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 50,701 USD/oune, tăng 0,487 USD/oune so với phiên sáng 18/11.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.337.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.343.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 14.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 15.000 chiều bán ra so với phiên sáng 18/11.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:38:07 sáng 19/11//2025