Ngày 19/11: Giá bạc Phú Quý dẫn đầu đà giảm

|Sáng 19/11/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 50,701 USD/oune
Cụ thể, tại thời điếm 05:30 sáng 19/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, niêm yết giá bạc ở mức 1.934.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.994.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 18.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sang 18/11.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức 1.651.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.681.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 3.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sang 18/11.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện niêm yết tại mức 1.653.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.686.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 3.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 4.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 18/11.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 19/11/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
1.651.000
|
1.681.000
|
1.653.000
|
1.686.000
|
|
1 kg
|
44.023.000
|
44.821.000
|
44.075.000
|
44.972.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
1.659.000
|
1.689.000
|
1.660.000
|
1.691.000
|
|
1 kg
|
44.229.000
|
45.033.000
|
44.271.000
|
45.084.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 19/11/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
1.934.000
|
1.994.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
51.573.204
|
53.173.200
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:38:07 sáng 19/11/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 50,701 USD/oune, tăng 0,487 USD/oune so với phiên sáng 18/11.
Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.337.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.343.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 14.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 15.000 chiều bán ra so với phiên sáng 18/11.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:38:07 sáng 19/11//2025