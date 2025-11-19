Ngày 19/11: Giá bạc Phú Quý dẫn đầu đà giảm
Sáng 19/11/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 50,701 USD/oune

Cụ thể, tại thời điếm 05:30 sáng 19/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, niêm yết giá bạc ở mức 1.934.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.994.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 18.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sang 18/11.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức 1.651.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.681.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 3.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sang 18/11.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện niêm yết tại mức 1.653.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.686.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 3.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 4.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 18/11.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 19/11/2025

Loại bạc

Đơn vị

TP. Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Bạc 99.9

1 lượng

1.651.000

1.681.000

1.653.000

1.686.000

1 kg

44.023.000

44.821.000

44.075.000

44.972.000

Bạc 99.99

1 lượng

1.659.000

1.689.000

1.660.000

1.691.000

1 kg

44.229.000

45.033.000

44.271.000

45.084.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 19/11/2025:

Loại bạc

Đơn vị

VND

Mua vào

Bán ra

Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999

1 lượng

1.934.000

1.994.000

Bạc thỏi Phú Quý 999

1 kg

51.573.204

53.173.200

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:38:07 sáng 19/11/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 50,701 USD/oune, tăng 0,487 USD/oune so với phiên sáng 18/11.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.337.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.343.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 14.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 15.000 chiều bán ra so với phiên sáng 18/11.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:38:07 sáng 19/11//2025

