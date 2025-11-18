Doanh nghiệp dệt may Việt Nam “rộng cửa” tiếp cận thị trường và công nghệ mới

(TBTCO) - Ngày 18/11, tại Hà Nội, Tập đoàn Messe Frankfurt (Đức) tổ chức họp báo giới thiệu về Triển lãm Heimtextil. Đây là triển lãm lớn liên quan đến dệt may sẽ diễn ra vào đầu năm 2026, đem đến cơ hội lớn cho các doanh nghiệp dệt may Việt Nam.

Tại họp báo, ông Olaf Schmidt - Phó Chủ tịch mảng Dệt may và công nghệ dệt của Messe Frankfurt cho biết, ngành dệt may toàn cầu đang chịu áp lực từ bất ổn kinh tế, tâm lý tiêu dùng suy giảm và sự bùng nổ của công nghệ số như AI. Heimtextil 2026 phản ánh những biến động này bằng mô hình bố trí gian hàng mới, kết hợp tối ưu các nhóm sản phẩm, bao quát toàn bộ lĩnh vực thiết kế nội thất dệt và phi dệt.

Ông Olaf Schmidt giới thiệu thông tin về Heimtextil 2026.

Ông cũng thông tin, tại Heimtextil 2025, đã có trên 2.800 nhà triển lãm đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 12 doanh nghiệp đến từ Việt Nam tham gia hội chợ, thu hút 46.000 khách hàng đến từ 130 quốc gia.

Năm 2026, Heimtextil sẽ được tổ chức từ 13 đến 16/1 tại Frankfut (Đức), dự kiến thu hút 3.000 doanh nghiệp tham dự, đón hơn 50.000 khách hàng. Đến nay, đã có 10 doanh nghiệp Việt Nam đăng ký tham dự trưng bày tại triển lãm. Hiện tại, Heimtextil vẫn đang mở đơn đăng ký tham dự nên con số kia vẫn chưa phải là con số cuối cùng.

Ông Olaf Schmidt nhấn mạnh, Heimtextil 2026 mở ra một sân chơi giàu tiềm năng cho doanh nghiệp dệt may Việt Nam trong bối cảnh ngành toàn cầu dịch chuyển mạnh dưới áp lực kinh tế và sự trỗi dậy của công nghệ số.

Với mô hình gian hàng mới, chương trình Texpertise Stage và hệ thống xu hướng Heimtextil 26/27, các doanh nghiệp Việt có cơ hội tiếp cận trực tiếp những giải pháp thiết kế ứng dụng AI, từ tối ưu hóa vật liệu, hệ thống máy móc, cắt 3D-4D, phối màu, phát triển bộ sưu tập cho tới nâng cao trải nghiệm khách hàng trong bán lẻ và thương mại hợp đồng. Khu Trend Arena, nền tảng Alcova Milano và các khu thiết kế như Interior Design Concepts hay Library mang đến nguồn cảm hứng sáng tạo từ sự kết hợp giữa thủ công truyền thống và thuật toán thông minh - hướng đi phù hợp với thế mạnh tay nghề của Việt Nam.

"Việt Nam hiện đang đứng thứ 2 về xuất khẩu dệt may trên toàn thế giới, với kim ngạch đạt 44 tỷ USD trong năm 2024. Với tính cạnh tranh cao như vậy, sản phẩm dệt may đến từ Việt Nam đã thành một thương hiệu toàn cầu. Messe Frankfurt là nhà tổ chức triển lãm chuyên nghiệp, chúng tôi mang lại các cơ hội kết nối cho nhà triển lãm trong việc giới thiệu các sản phẩm mới của họ cũng như tạo ra các cơ hội kinh doanh. Việt Nam có rất nhiều những sản phẩm phù hợp để trưng bày giới thiệu, nhất là trong xu hướng xanh hóa và số hóa ngành may mặc hiện nay"- ông Olaf Schmidt khẳng định.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Khưu Thị Thanh Thủy - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may thời trang TP. Hồ Chí Minh cho biết, hiệp hội đã tham gia triển lãm liên quan tới dệt may của Messe Frankfurt tại Thượng Hải gần 10 năm, ở thị trường Mỹ gần 2 kỳ. Qua các lần tham dự triển lãm này, các doanh nghiệp dệt may TP. Hồ Chí Minh đã đạt được rất nhiều tín hiệu khả quan, tích cực với các đối tác, bạn hàng.

Trả lời câu hỏi về việc làm sao để những sản phẩm dệt may của Việt Nam có thể nhanh chóng đáp ứng được các yêu cầu mới của thị trường châu Âu hiện nay, ông Olaf cho biết, châu Âu đã và đang đưa ra những quy định và những luật để kiểm soát tính bền vững của sản phẩm dệt may. Đây là một phổ rất rộng liên quan nhiều đến yếu tố, từ môi trường lao động, xử lý rác thải…

Do đó, lời khuyên của ông cho các doanh nghiệp dệt may Việt Nam là cần thích ứng và xem xét kỹ hơn những điều luật và có thể tham khảo trực tiếp từ chính những công ty Châu Âu đang mua hàng của doanh nghiệp.