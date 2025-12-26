(TBTCO) - Tối ngày 26/12/2025, tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm), Không gian triển lãm số “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và Di sản” chính thức ra mắt công chúng.

Không gian triển lãm số “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và Di sản” do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Tập đoàn Vietsoftpro tổ chức, cùng Công ty Hà Nội L’Heritage triển khai thực hiện nội dung.

Sự kiện là một trong những hoạt động văn hóa - nghệ thuật tiêu biểu của TP. Hà Nội trong chuỗi chương trình chào đón Tết Dương lịch 2026, phục vụ nhân dân Thủ đô và du khách trong nước, quốc tế.

Khai mạc không gian triển lãm số “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và Di sản”

Không gian triển lãm số “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và Di sản” được tổ chức nhằm đổi mới phương thức tiếp cận, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội thông qua việc ứng dụng công nghệ số và nghệ thuật đương đại. Đây là một mô hình trưng bày tiêu biểu cho định hướng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Khác với các hình thức trưng bày truyền thống, triển lãm được xây dựng theo tinh thần “di sản sống”, nơi công chúng không chỉ chiêm ngưỡng, mà còn tham gia, tương tác và trải nghiệm đa giác quan. Toàn bộ không gian trưng bày ứng dụng đồng bộ các công nghệ số hiện đại như: 3D Mapping Immersive, LED Kinetic, tường tương tác (Interactive Wall), thực tế ảo (VR), trình chiếu đa lớp và công nghệ cảm biến chuyển động.

Trong không gian triển lãm, ánh sáng không chỉ giữ vai trò chiếu sáng, mà trở thành chất liệu nghệ thuật chủ đạo, dẫn dắt cảm xúc, kết nối các lớp không gian - thời gian từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Việc ứng dụng công nghệ được triển khai có chọn lọc, tiết chế, bảo đảm sự hài hòa về thẩm mỹ, chiều sâu văn hóa và sự phù hợp với không gian di sản tại khu vực trung tâm Thủ đô.

Không gian triển lãm số “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và Di sản”.

Không gian triển lãm được tổ chức thành nhiều khu vực/chủ đề trải nghiệm liên hoàn, tạo nên một hành trình xuyên suốt về Hà Nội:

Khu vực LED Kinetic - “Trái tim rạng rỡ” ứng dụng công nghệ LED Kinetic với các khối ánh sáng chuyển động nhịp nhàng, biểu trưng cho nhịp đập của Thủ đô. Các chuyển động được lập trình theo ngôn ngữ tạo hình đương đại, kết nối tinh hoa lịch sử nghìn năm với nhịp sống sáng tạo hôm nay.

Khu vực Immersive Mapping trên lụa - “Ngàn năm Thăng Long” ứng dụng 3D Mapping Immersive đa lớp trình chiếu trực tiếp trên chất liệu lụa truyền thống, tái hiện các biểu tượng văn hóa tiêu biểu như trống đồng - chim Lạc, sen - sông Hồng, rồng thời Lý - Trần. Sự kết hợp giữa chất liệu truyền thống và công nghệ hiện đại tạo nên không gian vừa thực vừa ảo, giàu chiều sâu thẩm mỹ và cảm xúc.

Khu vực thành phố sáng tạo - Hà Nội 2050 là không gian Interactive Wall, cho phép người xem chạm tay tương tác để kiến tạo hình ảnh Thủ đô tương lai với các yếu tố đô thị thông minh, giao thông xanh, không gian xanh và hạ tầng số. Khu vực này truyền tải thông điệp: con người là trung tâm của đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, là chủ thể kiến tạo tương lai Thành phố.

Khu vực trải nghiệm 360 Hà Nội (VR) ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR), đưa công chúng “du hành” trong không gian số đến các di sản tiêu biểu như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, các đền chùa, lễ hội truyền thống và không gian đô thị Hà Nội, mang lại trải nghiệm nhập vai chân thực, đa chiều.

Khu vực “Ô cửa thời gian”, không gian tương tác vật lý kết hợp hình ảnh số, cho phép người xem trực tiếp quan sát sự chuyển đổi xưa - nay của các địa danh, di sản và không gian đô thị Hà Nội, tạo nên những khoảnh khắc giao thoa giàu tính chiêm nghiệm.

Khu vực tranh dân gian Hàng Trống - “Hồn cũ Tết xưa” ứng dụng công nghệ nhận diện chuyển động, giúp các nhân vật trong tranh dân gian Hàng Trống “sống dậy” và tương tác với người xem, gợi mở không khí Tết cổ truyền và đời sống văn hóa dân gian Hà Nội.

Triển lãm là minh chứng cụ thể cho việc ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa, góp phần bảo tồn di sản theo hướng bền vững, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại số.

Đại diện Ban Tổ chức cho biết, không gian triển lãm số “Hà Nội Rạng Rỡ - Ánh sáng và Di sản” không chỉ là một điểm đến tham quan, trải nghiệm trong dịp lễ cuối năm, mà còn là một bước thử nghiệm quan trọng trong việc đổi mới phương thức bảo tồn, phát huy và lan tỏa giá trị di sản văn hóa Hà Nội bằng ngôn ngữ công nghệ, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.