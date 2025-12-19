BIM Land đưa chiến thắng Bạch Đằng vào cuộc đối thoại giữa lịch sử, di sản và thời đại tại Halong Marina

(TBTCO) - BIM Land, thành viên Tập đoàn BIM đã chính thức khai mạc Triển lãm sắp đặt điêu khắc lấy cảm hứng từ chiến thắng Bạch Đằng tại công viên cảnh quan ven vịnh Hạ Long, thuộc Khu đô thị vịnh biển Halong Marina, Bãi cháy.

Lần đầu tiên một tổ hợp tác phẩm nghệ thuật công cộng quy mô lớn về chiến thắng Bạch Đằng được trưng bày dài hạn trong không gian đô thị ven biển, mở ra cuộc đối thoại giữa lịch sử, di sản và đời sống đương đại tại trung tâm một điểm đến du lịch – văn hóa năng động bậc nhất Quảng Ninh.

Triển lãm gồm 18 tượng binh sĩ bằng kim loại, cao từ 3,3 đến 4,5 m, sắp đặt trên diện tích hơn 2.000 m², hướng trực diện ra vịnh di sản Hạ Long. Năm 2021, các tác phẩm lần đầu ra mắt công chúng thế giới trong triển lãm cá nhân của nghệ sĩ Lê Hữu Hiếu tại Arsenale Venice, với không gian 1.000 m² ở trung tâm Venice - nơi được coi là cái nôi của nghệ thuật đương đại thế giới. Năm 2025, tác phẩm là sự kiện chính tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) trong chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (A50), thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng và giới chuyên môn. Việc tiếp tục trưng bày dài hạn tại Halong Marina đánh dấu hành trình lan tỏa của tác phẩm từ không gian sự kiện văn hóa cấp quốc gia đến đời sống đô thị ven biển, đưa di sản lịch sử đến gần hơn với cộng đồng cư dân và du khách.

Các đại biểu cắt băng khánh thành khai mạc triển lãm.

Triển lãm do nghệ sĩ thị giác Lê Hữu Hiếu thực hiện - nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên nhận lời mời chính thức từ Ban tổ chức Venice Biennale 2024, đồng thời được UNESCO Việt Nam - Nhật Bản vinh danh “Nghệ sĩ tiên phong trên hành trình di sản UNESCO” năm 2025.

Việc đưa triển lãm sắp đặt điêu khắc về chiến thắng Bạch Đằng tới Halong Marina là một phần trong chiến lược phát triển điểm đến bền vững của BIM Land, nhằm bổ sung chiều sâu văn hóa cho hệ sinh thái du lịch - giải trí tại Quảng Ninh. Khi được đặt trong không gian đô thị ven biển, tác phẩm trở thành nhịp nối giữa lịch sử - bản sắc - cộng đồng, mang đến trải nghiệm văn hóa mới cho cư dân và du khách.

Ông Nguyễn Văn Tính, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản BIM, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng một điểm đến bền vững không chỉ được xây dựng bằng hạ tầng hay tiện ích, mà còn cần được nuôi dưỡng bằng những giá trị văn hóa. Triển lãm sắp đặt điêu khắc về chiến thắng Bạch Đằng là nỗ lực của BIM Land trong việc tôn vinh lịch sử dân tộc, đồng thời góp phần đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm văn hóa - nghệ thuật - du lịch của cả nước.”

Triển lãm được trưng bày ngoài trời trong thời gian ba năm, trở thành điểm nhấn văn hóa mới tại Halong Marina - khu đô thị vịnh biển quy tụ cộng đồng hơn 10.000 cư dân cùng hệ sinh thái lưu trú, thương mại và giải trí quốc tế.

Triển lãm sắp đặt điêu khắc về chiến thắng Bạch Đằng mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng và du lịch Quảng Ninh, giúp người dân và du khách tiếp cận lịch sử theo cách trực quan, giàu cảm xúc; Tạo không gian tản bộ, thư giãn và trải nghiệm nghệ thuật ven biển; Bổ sung điểm check-in văn hóa bên cạnh hành trình khám phá Vịnh Hạ Long./.