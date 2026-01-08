Cổ phiếu Đồ hộp Hạ Long sụt giảm mạnh sau thông tin liên quan đến thu mua thịt lợn bệnh

(TBTCO) - Ngày 8/1/2026, cổ phiếu của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco, HNX: CAN) ghi nhận mức giảm mạnh 10%, xuống mức giá sàn 27.900 đồng/đơn vị.

Đây là một trong những đợt giảm sâu nhất của cổ phiếu này trong thời gian gần đây, phản ánh sự lo ngại của các nhà đầu tư về rủi ro pháp lý và uy tín liên quan đến vụ việc gần đây của Công ty. Sự việc này không chỉ gây tổn hại tài chính mà còn ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của thương hiệu đồ hộp lâu đời tại Việt Nam.

Trước đó, Công an TP. Hải Phòng đã khởi tố vụ án và điều tra việc khoảng 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi bị tuồn vào Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Các đối tượng liên quan đã làm giả hồ sơ kiểm dịch để hợp thức hóa nguồn nguyên liệu và đưa chúng vào sản xuất đồ hộp. Sự việc đã khiến nhiều siêu thị lớn như MM Mega Market và Central Retail Việt Nam thu hồi sản phẩm của công ty, gây ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận ngắn hạn. Cổ phiếu CAN cũng không tránh khỏi sự lao dốc khi các nhà đầu tư lo ngại về sự vi phạm an toàn thực phẩm và tác động lâu dài của vụ việc này.

Diễn biến thị giá cổ phiếu CAN trong ngày 8/1

Cổ phiếu CAN đã giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 8/1, xuống mức giá sàn 27.900 đồng/đơn vị, giảm 10%. Tuy nhiên, sau khi lực cầu bắt đáy xuất hiện, cổ phiếu này đã thoát khỏi mức giảm sàn và kết thúc giao dịch ở mức 29.000 đồng/cổ phiếu, giảm 6,45% so với phiên trước. Mặc dù cổ phiếu có dấu hiệu phục hồi nhẹ, nhưng mức giảm vẫn phản ánh sự mất niềm tin của các nhà đầu tư vào công ty. Khối lượng giao dịch của cổ phiếu này tăng mạnh, đạt khoảng 13.500 đơn vị, so với mức thấp trong các phiên trước.

Cũng trong ngày 8/1, Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long đã gửi văn bản giải trình tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) để làm rõ sự việc. Công ty khẳng định rằng các đối tượng bị khởi tố đều là cá nhân bên ngoài, không liên quan đến công ty. Công ty cũng cho biết họ chỉ tiếp nhận nguyên liệu dựa trên hồ sơ do bên bán cung cấp, và các hồ sơ này đã bị giả mạo. Ngay khi phát hiện vụ việc vào tháng 9/2025, Đồ hộp Hạ Long đã báo cáo với cơ quan chức năng và phối hợp điều tra, tiêu hủy toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm.

Văn bản giải trình của Đồ hộp Hạ Long với HNX trong bối cảnh cổ phiếu CAN giảm sâu.

Bên cạnh đó, Công ty khẳng định rằng, các sản phẩm hiện đang lưu hành đều đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và không có sản phẩm nào bị ảnh hưởng từ lô nguyên liệu vi phạm. Công ty cũng cam kết rà soát lại toàn bộ quy trình kiểm soát chất lượng đầu vào để đảm bảo không xảy ra sự cố tương tự trong tương lai.

Mặc dù Đồ hộp Hạ Long đã thực hiện các biện pháp khắc phục và cam kết rằng không có sản phẩm vi phạm được đưa ra thị trường, sự cố này chắc chắn sẽ có tác động lớn đến hoạt động kinh doanh của công ty trong ngắn hạn. Các nhà đầu tư đang lo ngại về tiềm ẩn rủi ro pháp lý và khả năng khôi phục uy tín của công ty sau sự cố này. Cổ phiếu CAN hiện đang chịu áp lực giảm giá do lo ngại từ dư luận và sự biến động trên thị trường./.