Hơn 40 triệu cổ phiếu TSA chính thức lên sàn HOSE

(TBTCO) - Hơn 40 triệu cổ phiếu TSA của Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn chính thức giao dịch trên HOSE từ ngày 7/1/2026, với giá tham chiếu 13.800 đồng/cổ phiếu.

Ngày 7/1/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết cho Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn, đồng thời đưa vào giao dịch chính thức hơn 40,4 triệu cổ phiếu TSA.

Tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá đạt hơn 404,2 tỷ đồng. Trong ngày giao dịch đầu tiên, cổ phiếu TSA có giá tham chiếu 13.800 đồng/cổ phiếu, với biên độ dao động giá ±20%.

Lãnh đạo HOSE trao quyết định niêm yết cổ phiếu cho lãnh đạo Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn.

Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn tiền thân là Công ty Xây lắp Trường Sơn, được thành lập năm 2002 với vốn điều lệ ban đầu 1,2 tỷ đồng. Hiện doanh nghiệp có trụ sở sản xuất tại Khu công nghiệp Châu Sơn, phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình (trước đây thuộc Cụm công nghiệp Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam). Ngành nghề kinh doanh chính của TSA bao gồm xây dựng công trình điện đến 500kV; truyền tải và phân phối điện; sản xuất điện; sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán giai đoạn 2023 - 2024, doanh thu thuần của TSA năm 2023 đạt hơn 369 tỷ đồng và năm 2024 đạt 652 tỷ đồng, với lợi nhuận sau thuế lần lượt hơn 10 tỷ đồng và 23 tỷ đồng. Lũy kế đến hết quý III/2025, doanh thu hoạt động của doanh nghiệp đạt hơn 442 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt trên 16 tỷ đồng.

Trong năm 2025, HOSE đã cấp quyết định niêm yết cho 17 doanh nghiệp, đưa vào giao dịch 14 doanh nghiệp cùng 2 quỹ ETF. Tổng khối lượng chứng khoán niêm yết mới đạt hơn 13.341 nghìn cổ phiếu và 11,2 triệu chứng chỉ quỹ, với tổng giá trị niêm yết hơn 133.523 tỷ đồng. Trong đó, có 8 doanh nghiệp có quy mô vốn hóa trên 10.000 tỷ đồng, tính đến ngày 5/1/2026.

Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định niêm yết, đại diện lãnh đạo HOSE đã chúc mừng phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu TSA, đồng thời khẳng định vai trò đồng hành của Sở trong việc hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công ty niêm yết. HOSE cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác công bố thông tin, cập nhật kịp thời các quy định và chính sách liên quan đến thị trường chứng khoán./.